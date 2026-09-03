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Prodavačka v second handu prozradila, co Češky 60+ kupují nejčastěji: dělá je to o 10 let starší

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Do sekáčů dnes chodí kdekdo, od studentek po dámy v důchodu. Mezi zákaznicemi po šedesátce se ale u ramínek opakuje jeden vzorec, nad kterým stylistky kroutí hlavou už roky. A napravit se dá jediným kusem oblečení navíc.
Prodavačka v second handu prozradila, co Češky 60+ kupují nejčastěji: dělá je to o 10 let starší

Prodavačka v second handu prozradila, co Češky 60+ kupují nejčastěji: dělá je to o 10 let starší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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