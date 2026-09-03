Prodavačka v second handu prozradila, co Češky 60+ kupují nejčastěji: dělá je to o 10 let starší

Do sekáčů dnes chodí kdekdo, od studentek po dámy v důchodu. Mezi zákaznicemi po šedesátce se ale u ramínek opakuje jeden vzorec, nad kterým stylistky kroutí hlavou už roky. A napravit se dá jediným kusem oblečení navíc.
Přesná čísla o tom, co si Češky po šedesátce ze second handu odnášejí, nikdo nesbírá. Kdo ale v takovém obchodě tráví čas, popisuje pořád podobný obrázek. Od toho, co by odbornice na módu doporučily, se dost liší.
Měkká tunika je pohodlná, jenže postavu schová celou
V taškách nejčastěji končí volné svetry, dlouhá trika bez pasu, splývavé tuniky a kalhoty s gumou. Nízká cena k tomu svádí, protože riziko je skoro nulové. Úvaha za tím je pochopitelná: co netlačí a co zakryje boky i paže, to musí lichotit.
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Lidské oko to ale vidí jinak. Když na postavě nenajde linii ramen ani náznak pasu, uloží si místo ženy jen plochu látky. A ta působí vždycky objemněji než tělo pod ní. K tomu se přidá dojem únavy a roky navíc jsou na světě.
Foto: Unsplash.com Černá u obličeje vytáhne každý stín
Druhá věc, po které ruka v sekáči sáhne skoro automaticky, je černá. Hodí se ke všemu, nic v ní nezkazíte a opticky zeštíhluje. Problém začíná ve chvíli, kdy se dostane ke krku a ramenům.
Černá totiž světlo pohltí a neodrazí ho zpátky k obličeji. Stíny pod očima a jemné vrásky kolem úst pak vystoupí víc, než by musely. Pleť po padesátce navíc přirozeně ztrácí jas, takže kontrast s tmavou látkou je ostřejší než dřív. Na kalhotách nebo sukni přitom černá nikomu neuškodí.
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Třetí past je materiál. Tenký lesklý polyester a vytahané úplety vypadají už po několika praních obnošeně a kus se žmolky působí starší, než ve skutečnosti je. V second handu se takové oblečení pozná snadno, protože ho má za sebou už jeden majitel.
Zrovna tady má ale nákup z druhé ruky velkou výhodu. Starší kabáty, saka a svetry bývají ušité z vlny, lnu nebo poctivé bavlny, tedy z materiálů, které se v levné nové produkci skoro nepoužívají. Stačí obrátit štítek a přečíst složení.
Co si z ramínek brát místo toho
Siluetu vrátí jednoduché věci. Rovné kalhoty s vyšším pasem, pouzdrová nebo áčková sukně, košile zastrčená vepředu, sako, které drží tvar. Funguje i princip rovnováhy, kdy k volnému vršku patří užší kalhoty a k široké sukni přiléhavější tričko.
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U obličeje pomůže cokoliv světlejšího nebo teplejšího. Smetanová, velbloudí, tlumená zelená, měkká růžová. Kdo se černé vzdát nechce, uváže k ní šátek v lichotivém odstínu nebo zvolí véčkový výstřih, který mezi látkou a tváří udělá prostor.
Než úlovek doputuje do skříně
V kamenných sekáčích se zboží obvykle nevrací, takže zkoušecí kabinka je povinnost. Vyplatí se prohlédnout švy, podpaží a lem proti světlu.
Doma pak všechno rovnou do pračky na nejvyšší teplotu, kterou složení snese. Kabát nebo sako, které se prát nedají, vyřeší den v mrazáku v zavázaném sáčku nebo čistírna. Žmolky sundá strojek za pár minut a kus vypadá hned o třídu lépe.
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