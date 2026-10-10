Procházkův soupeř trénuje po boku Adesanyi a je neporažený. Jeho cesta do UFC ale mohla skončit dřív, než začala

Víkendy patnáctiletého kluka z okolí Wellingtonu měly podle jeho vlastních slov pořád stejný scénář: pít tak dlouho, dokud mu nebylo zle. Žádné drogy, jak sám zdůraznil, jen alkohol a dny, ve kterých neviděl smysl. Z toho kluka je neporažený bojovník UFC v polotěžké váze, tedy v kategorii do 93 kilogramů, kde se pohybuje i Jiří Procházka. Navajo Stirling, osmadvacetiletý novozélandský bijec, o té době promluvil otevřeně v rozhovoru pro americkou stanici ESPN. Redakce MMAmag si k tomu dohledala veřejné záznamy o jeho dosavadních zápasech a dopočítala, jak rychle se z něj stal soupeř bývalého šampiona UFC.
Zápas má podle
oficiální stránky UFC termín 21. listopadu 2026 a dějiště ABHA Arena v katarském Dauhá. Organizace ho vypsala jako hlavní zápas večera a dala obě jména přímo do názvu akce. Pro Procházku je to první vystoupení po porážce z 11. dubna 2026.
Rozhovor, ze kterého všechny jeho výroky o minulosti pocházejí, vyšel na
ESPN 17. září 2024. Stirling v něm nemluví o pásu ani o soupeřích. Mluví o době, kdy podle sebe neměl důvod ráno vstát. Pil, dokud mu nebylo špatně
„Býval jsem ovce,“ popsal Stirling stanici ESPN sám sebe v patnácti nebo šestnácti letech. Drogy podle svých slov nikdy nebral. Zato pil, a to způsobem, který shrnul několika slovy: „opít se do téměř do bezvědomí“.
Odpověď na otázku, proč to dělá, si podle vlastního vyprávění dal až později.
„Neměl jsem v životě smysl,“ řekl ESPN. Alkoholem si odsouval problémy, které nechtěl řešit, a dál se nedostal.
Zlom nepřišel kvůli lékařům ani přes žádný odvykační program. Přišel přes rozhodnutí, že se z něj stane bojovník. Pití podle rozhovoru omezil, cíl ho pohltil natolik, že se podle svých slov začal těšit i na to, že ráno vstane a půjde do práce. Od chvíle, kdy poprvé vstoupil do klece, přitom k zápasu s Procházkou uplynul překvapivě krátký čas, a dá se spočítat na den přesně.
Z malého sálu u Wellingtonu do hlavního zápasu za 1 520 dní
Začínal v kickboxu na lokální scéně kolem Wellingtonu a do MMA přešel kvůli kariéře. První profesionální zápas smíšených bojových umění absolvoval 23. září 2022 na akci Shuriken Fight Series 12.
Průlom přišel o dva roky později. Ze zápasové karty nevadské atletické komise z 10. září 2024, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Rongotehengia Navajo Hunter Stirling ze Sandringhamu v Aucklandu ukončil Phillipa Henryho Latu z Denveru knockoutem v čase 2:21 druhého kola. Šlo o Dana White’s Contender Series, tedy pořad, ve kterém se mladí bojovníci perou přímo před šéfem UFC o smlouvu.
Redakce MMAmag poté porovnala datum prvního profesionálního zápasu se záznamem na Tapology a s termínem akce v Dauhá a spočítala, kolik dní mezi milníky leží.
Milník Datum Dní do zápasu s Procházkou První profesionální MMA zápas 23. 9. 2022 1 520 Výhra na Dana White’s Contender Series 10. 9. 2024 802 Zápas s Jiřím Procházkou 21. 11. 2026 0
Výsledek: jedenáct zápasů, jedenáct výher, z toho sedm knockoutem a čtyři na body. Profil UFC a stránka akce ověřené 10. října 2026 ho řadí na páté místo polotěžké divize. Zbývá jedna otázka: kde se takový člověk naučí bojovat.
Tělocvična v Aucklandu, kde trénuje jeho Michael Jordan
City Kickboxing je aucklandský gym, ze kterého vyšli Israel Adesanya, Dan Hooker, Kai Kara-France i Carlos Ulberg. Když Stirling podle ESPN vyčerpal tréninkové možnosti v okolí domova, napsal hlavnímu kouči Eugenu Baremanovi sám. Sebevědomí na to prý posbíral při částečném úvazku v baru, kde se naučil mluvit s lidmi.
O Adesanyovi pak mluvil jako o člověku, který změnil uvažování celé novozélandské scény.
„Pro mě je jako Michael Jordan novozélandských bojových sportů,“ řekl ESPN. UFC Stirlinga prezentuje jako další hrozbu z City Kickboxing, což je v marketingu organizace spíš pochvala než varování.
Režim, hierarchie a nabitý sál nahradily víkendy, o kterých Stirling mluvil v první části svého příběhu. Jenže právě z téhle tělocvičny přišel muž, který Procházku v dubnu 2026 poslal k zemi, a český tábor si to moc dobře pamatuje.
Druhý muž z jedné tělocvičny a jedna nepříjemná otázka pro Procházkův tábor
Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku na turnaji UFC 327 v Miami 11. dubna 2026 knockoutem v čase 3:45 prvního kola. Dalším soupeřem Čecha je bojovník ze stejného gymu. Kouč Martin Karaivanov k tomu podle
článku serveru Centrum.cz, který cituje rozhovor pro Sport.cz, řekl: „Já ho určitě beru jako lepšího než Ulberga.“ Z toho plyne, že český tým nejde do zápasu s pocitem jednoduššího návratu.
Redakce MMAmag si položila vedle sebe, co o Stirlingovi říká on sám v ESPN a co o něm říká Procházkův kouč v českých médiích. Vychází z toho dvojí portrét téhož muže. Stirling mluví o chlapci bez směru, který se změnil, zatímco Karaivanov o sportovní hrozbě, která je tvrdší než ta dubnová.
Pro matchmaking je to ideální skládačka. Neporažený mladík z rozjetého gymu, bývalý šampion s velkým jménem a karta v Kataru, která se prodá sama. Riziko ale není rozložené rovnoměrně: Procházka může prohrát s mužem, který ještě nikoho z aktuální špičky neporazil, zatímco Stirling může prohrát a pořád z toho vyjít jako talent, který dostal velký zápas příliš brzy. Termín je jasný.
21. listopadu v Kataru si odpoví sám
Kluk, který se popsal jako ovce, nastoupí v hale v Dauhá proti bývalému šampionovi UFC s bilancí, ve které po jedenácti profesionálních zápasech stále chybí prohra. Procházka hraje o návrat mezi vyzyvatele. Stirling o důkaz, že ta ovce zmizela nadobro.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka