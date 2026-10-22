Procházkovi hrozí nový problém na cestě za titulem. Pereira promluvil o návratu do jeho váhové kategorie

Když Alex Pereira v červnu 2026 vystoupal o patro výš do těžké váhy, vypadalo to jako definitivní stěhování. Polotěžká divize po něm zůstala s uvolněným pásem a bývalý šampion UFC Jiří Procházka dostal šanci sáhnout si na titul bez muže, který ho dvakrát poslal k zemi. Jenže dveře za sebou Brazilec nikdy nezabouchl. V novém rozhovoru je pootevřel víc, než je české scéně milé, když řekl, že je otevřený zápasu v jakékoliv váze. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe tuhle větu a text serveru MMA Fighting z června 2026 a zjistila, že tehdy mluvil Pereira přesně opačně.
Jedna věta Brazilce a v polotěžké váze je zase dusno
Pereira je bývalý šampion střední i polotěžké váhy UFC, tedy jeden z mála bojovníků s pásy ze dvou divizí, a od června 2026 zkouší těžkou váhu. Nic konkrétního neslíbil. Jen nic nevyloučil.
Výrok se k českým fanouškům dostal přes server MMA Fanatik, v jehož textu z 13. října 2026 redakce MMAmag dohledala klíčovou pasáž z rozhovoru pro kanál Laerte Viana na área – MMA na YouTube. Pereira podle něj řekl: „Jsem ale otevřený zápasu v jakékoliv váhové kategorii, jen mi dejte zápas“. Je to jeho tvrzení, ne oznámení UFC. Organizace k jeho případnému návratu dolů nic nezveřejnila.
Jenže přesně na tohle téma se Pereiry ptali už v červnu a tehdy odpovídal úplně jinak.
Čtyři měsíce stará odpověď mluví proti němu
Stačí se vrátit o čtyři měsíce zpátky. Po porážce s Cirylem Ganem mluvil Pereira s Renatem Moicanem a dostupné znění jeho odpovědi přinesl MMA Fighting 17. června 2026: „Na sto procent zůstávám v těžké váze“. Mezi tou větou a říjnovou otevřeností leží 130 dní a žádný odehraný zápas.
Z oficiálního vážení před turnajem UFC Freedom 250, které UFC zveřejnilo 13. června 2026, redakce MMAmag vyčetla, že Pereira navážil 251 lb, tedy 113,85 kg. Gane, rodilý těžkotonážník, měl 248 lb a byl o 3 lb lehčí. Limit pro titulový zápas v polotěžké váze je přitom 205 lb, zhruba 93 kg.
Rozdíl 46 lb, tedy zhruba 21 kg, je přepočet mezi Pereirovou oficiální váhou pro těžkou divizi a limitem titulové polotěžké. Neříká, kolik by Brazilec reálně shazoval v přípravě. Říká jen, jak daleko od sebe obě čísla leží.
Pro Procházku to není jen další jméno v žebříčku
Pereira není hypotetický soupeř. Českého bojovníka zastavil dvakrát, pokaždé v titulovém zápase a pokaždé před limitem: 11. listopadu 2023 na UFC 295 lokty ve druhém kole a 29. června 2024 na UFC 303 vysokým kopem po 13 sekundách druhého kola.
Český bojovník získal pás 12. června 2022 na UFC 275, kdy ve finální rundě uškrtil Glovera Teixeiru. Zpátky se k němu nedostal. Titul polotěžké váhy drží od 11. dubna 2026 Carlos Ulberg, který Procházku zastavil na UFC 327 ve 3. minutě prvního kola a sebral pás uvolněný právě Pereirou.
V kalendáři UFC ale zatím Procházkovo jméno vedle Pereirova nestojí. Stojí tam někdo o poznání těžší.
Co má Pereira doopravdy podepsané
V oznámení, které UFC zveřejnilo 4. října 2026, našla redakce MMAmag jediný potvrzený termín: Pereira nastoupí 12. prosince 2026 v Las Vegas na turnaji UFC 335 proti Sergeji Pavlovičovi, a to v těžké váze. Návrat do polotěžké divize je zatím jen jeho otevřená věta. Zápas s českým bojovníkem neexistuje ani jako plán.
Oficiální profil UFC navíc k 22. říjnu 2026 vede Procházku jako dvojku polotěžkého žebříčku a uvádí u něj zápas s Navajem Stirlingem 21. listopadu 2026. Jeho problém tedy není prázdný kalendář. Je to fronta na pás, do které by se Pereira mohl kdykoliv postavit, a to rovnou před něj.
Věta, která nic nestojí a hýbe celou divizí
GLOSA V MMA je jedna věta z rozhovoru tvrdší měna než podpis. Bojovník neslíbí nic, promotér nepotvrdí nic, a divize se přesto začne přeskupovat, protože fanoušci si zbytek poskládají sami. Pereira to umí dokonale: neřekl, že se vrací, ale taky neřekl, že se nevrací.
Skutečnost je k 22. říjnu 2026 nudnější než spekulace. Na papíře má Brazilec soupeře o divizi výš a Čech soupeře z vlastního žebříčku. Jenže dveře do polotěžké váhy Pereira nezabouchl, a právě to dělá Procházkovi starost, kterou nevyřeší žádným vítězstvím.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková