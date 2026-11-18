Rozcvičování před titulovým zápasem vypadá zvenčí vždycky stejně: lapy, pot, tým kolem a odpočítávání do vstupu do klece. Jiří Procházka ale po sedmi měsících říká, že právě tam se jeho duben zlomil. Sám před sebou i před svými lidmi podle svých slov v tu chvíli povolil a od té chvíle cítil, že je něco divně. O pár desítek minut později ležel na podlaze klece. Redakce MMAmag nahlédla do oficiálního zápisu floridské atletické komise a porovnala, co Procházka o téže porážce říkal v dubnu a co říká v listopadu.
Chvíle, kterou v přenosu nikdo neviděl
Výroky zazněly v rozhovoru zveřejněném na YouTube kanálu Jiřího Procházky, jejich přesné znění přinesl 18. listopadu 2026 server Fights.cz. Procházka v něm mluví o věcech, které podle sebe měl vyřešit dávno před zápasem. „Dlouho před zápasem jsem si říkal, že chci řešit nějaké věci, které jsem chtěl vyřešit. Trápilo mě to každý den, každou chvíli, každý trénink,“ řekl Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1 a bývalý šampion UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění. Řešení odložil na později: „Kašlal jsem na to.“
Pak přišla šatna. „Dostalo mě to, když jsem se rozcvičoval na zápas. Sám před sebou i před týmem jsem v tu chvíli povolil. Od té chvíle jsem cítil, že je to nějaké divné,“ popsal. Původní záznam rozhovoru redakce MMAmag dohledala na YouTube, znění citací pochází z textu Fights.cz. Oficiální zápis z Miami ale vypráví jinak než verze, kterou Procházka nabídl pár dní po zápase.
Dvě vysvětlení jedné porážky, mezi nimi sedm měsíců
Fakt je v dokumentu, ne ve výkladu. V zápise floridské atletické komise z turnaje UFC 327, který se konal 11. dubna 2026 v Miami, stojí u dvanáctého zápasu večera jediný řádek bez emocí: Carlos Ulberg porazil Jiřího Procházku knockoutem v 1. kole v čase 3:45, rozhodčím byl Marc Goddard. Novozélanďan Ulberg si přitom podle agentury AP v prvním kole poranil koleno a zápas i tak ukončil. „Utrhl jsem si koleno, ale nikdy jsem se neodepsal,“ řekl po vítězství agentuře.
Procházkův výklad se za sedm měsíců posunul. Deset dní po zápase, 21. dubna 2026, citoval server MMA Fighting z jeho instagramového videa, že po soupeřově zranění ztratil koncentraci a byl „možná na 40, 50 procentech svého výkonu“. V listopadu mluví o něčem jiném: o tom, co si do klece nesl z domova a ze šatny. Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě vysvětlení, dubnový přepis z MMA Fighting i listopadové citace z Fights.cz. Právě to odkládání ho nakonec přivedlo k odborníkovi, o kterém bojovníci jeho formátu veřejně mluví málokdy.
Muž, který roky ladil hlavu sám, si pozval názor zvenčí
„Dokonce jsem došel k tomu, že jsem to začal rozebírat s psychologem, s koučem,“ cituje Procházku Fights.cz. Důvod popsal takto: „Nechtěl jsem sám sebe mást. Byť člověk medituje a obstarává všechny věci kolem hlavy, občas je potřeba znát i nezávislý názor z vnějška.“ Co si spolu řekli, nepopsal a dovozovat to za něj nemá smysl.
Odborná podpora duševního zdraví přitom u vrcholových sportovců dávno není kuriozita. Mezinárodní olympijský výbor tématu v roce 2026 věnoval konsenzuální dokument v časopise British Journal of Sports Medicine, který doporučuje pravidelné sledování stavu sportovců a dostupnou podporu. Sám Procházka má ale s dubnem spojenou jinou vzpomínku než ticho a přemítání: „Za pár dní se mi narodila dcera. S tím mám tento zápas spojený, ne s tichem a přemítáním.“ Test jeho nového nastavení přijde 21. listopadu 2026.
Kde končí vysvětlení a začíná výmluva
GLOSA Vysvětlení porážky se v MMA prodává skoro stejně dobře jako výhra. Každý poražený má příběh, málokterý ho umí vyprávět, aniž zněl jako alibi. Procházkova výpověď je jeho verze, nikoli nález. Dokument komise říká, kdo vyhrál a v jakém čase, o příčinách mlčí.
Rozdíl mezi vysvětlením a výmluvou přitom neurčuje upřímnost, ale to, co přijde potom. Bojovník, který řekne, že povolil v šatně, si zavřel dveře k téže výmluvě podruhé. Odpověď přijde v Kataru.
V Dauhá nastupuje proti muži z Ulbergova týmu
Procházka vede kartu turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling, který se koná 21. listopadu 2026 v Dauhá. Soupeřem je Navajo Stirling, 29letý neporažený Novozélanďan polotěžké váhy s bilancí 11-0-0. Podle profilu UFC trénuje v klubu City Kickboxing a je týmovým kolegou Carlose Ulberga a hlavní zápas je vypsaný na pět kol. Co bude mít Procházka v hlavě při rozcvičování tentokrát, zatím neřekl. Posuzovat se tak nebude jen to, co se stane během pár minut v kleci, ale i to, s čím do ní vyjde ze šatny.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka