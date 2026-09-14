Procházka v UFC odmítl zkratku k titulu. Vysvětlení má co dělat se slovem, které používá roky

- Polotěžká váha UFC se rozpadla poté, co si šampion Carlos Ulberg v dubnu přetrhl zkřížený vaz
- Costa žádal souboj o prozatímní pás, vedení organizace ho odmítlo vyhlásit
- Procházka odmítl zápas na krátkou přípravu i variantu rychlé cesty k titulové šanci
- Českého bojovníka má podle zákulisních zpráv čekat neporažený Navajo Stirling
- Spekuluje se o termínu 21. listopadu na turnaji v katarské Dauhá
Zkratka, kterou Procházka nechtěl
Varianta na stole ležela, jen dlouho nevydržela. „Nějaká varianta tam byla, ale myslím si, že rychle zhasla. Bylo to poté, co Ulberg tvrdil, že se v nejbližší době nevrátí. Existovala i možnost zápasu na short notice, tedy rychlého záskoku," popsal Procházka pro server Sport.cz.
Pak přišla část, která o něm vypovídá víc než jakákoli analýza stylu. „Já jsem se ale jasně vyslovil, že mi nejde o to jít za každou cenu do zápasu, který by mě okamžitě posunul do titulové šance. Chci se především dostat zpátky do tvrdosti, zápasového módu a na cestu ryzího válečníka. Chci se posouvat a ukázat to v kleci. Ale samozřejmě, že titul je součástí cíle této cesty," uvedl.
Kdo sleduje jeho poslední měsíce, tenhle tón zná. Po dubnové porážce s Ulbergem slíbil jinou verzi sebe sama a v létě prošel i výraznou změnou zázemí, včetně konce dlouholeté spolupráce s trenérem Hovězákem. Naskočit do zápasu bez plnohodnotného kempu by šlo proti všemu, co od dubna dělá.
Costa mířil na pás a narazil
Brazilec má na celou věc jiný pohled. Jeho motivace byla čitelná: ve smlouvě mu zbývá jediný zápas a chtěl ho odbojovat o něco, co má cenu.
„UFC vedení Valentině Shevchenko odebralo titul kvůli zranění. Carlos Ulberg je také zraněný a možná bude bojovat až ve druhém pololetí roku 2027. Vyhlaste tedy zápas o prozatímní titul v polotěžké váze a já přijdu zachránit divizi!" napsal a vzápětí dodal, jak to dopadlo. „UFC odmítlo vyhlásit zápas o prozatímní titul. Proč? Nevím."
Následoval závěr, který zní jako rezignace zabalená do profesionality. „Pokud nebude ve hře titul, tak si prostě s někým odzápasím tři kola a naplním svůj UFC kontrakt."
Bez pásu tedy zápas ztratil smysl pro obě strany. Costa ho nepotřeboval jako další příčku a Procházka ho nechtěl brát jako výtah nahoru.
Novozélandská stopa
Zajímavější než to, co nebude, je to, co se rýsuje. Zákulisní zprávy spojují Procházku s neporaženým Navajem Stirlingem, který má bilanci 11-0 a v UFC šest výher bez porážky. Do organizace se dostal přes Contender Series, kde v září 2024 ukončil soupeře ve druhém kole, a od té doby postupně přidal skalpy Tokkose, Erslana, Bellata, Lopese, Cutelaby a naposledy Jana Blachowicze. Poslední tři duely vyhrál před limitem.
A pak je tu detail, který dává celé věci smysl. Stirling trénuje ve stejné novozélandské stáji jako Ulberg. Vítězství nad ním by byla poměrně nepřehlédnutelná pozvánka na odvetu o pás.
Nic z toho ale zatím není podepsané. Mluví se o 21. listopadu a o turnaji v Dauhá, přičemž Procházka sám dřív říkal, že říjen už mu nedává smysl a cílí spíš na listopad nebo prosinec.