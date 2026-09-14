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Procházka v UFC odmítl zkratku k titulu. Vysvětlení má co dělat se slovem, které používá roky

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Spekulace o souboji Jiřího Procházky s Paulem Costou plnila sociální sítě celé léto, zápas ale nikdy nevznikl. Teď promluvili oba aktéři a jejich verze do sebe zapadají. Brazilec ukazuje na vedení UFC, český samuraj přiznává, že o rychlou zkratku k titulu nestál.
Procházka v UFC odmítl zkratku k titulu. Vysvětlení má co dělat se slovem, které používá roky

Procházka v UFC odmítl zkratku k titulu. Vysvětlení má co dělat se slovem, které používá roky

Zdroj: profimedia.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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