Ručička se zastavila na 205 librách, tedy zhruba na 93 kg. Jiří Procházka měl hotovo a Navajo Stirling po něm ukázal přesně stejné číslo, takže hlavní zápas turnaje v Dauhá je potvrzený. Povolené maximum bylo přitom o libru vyšší a ani jeden z nich ho nepotřeboval. Muž, který do klece nastoupí proti Stirlingovi, bude přesto o několik kilogramů těžší než ten, co stál na váze. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe oficiální listinu vážení a to, co o Procházkově hmotnosti řekl jeho trenér, a rozdíl přepočítala.
Dvě stejná čísla a libra, kterou nikdo nepotřeboval
Jiří Procházka je český bojovník polotěžké váhy do 93 kg a bývalý šampion UFC, největší světové organizace smíšených bojových umění; podle databáze Sherdog má k 20. listopadu 2026 bilanci 32-6-1. Novozélanďan Navajo Stirling je zatím neporažený s bilancí 11-0-0. V tabulce vážení, kterou 20. listopadu 2026 zveřejnil MMA Fighting, redakce MMAmag dohledala u obou mužů shodných 205 liber. Limit pro netitulový zápas polotěžké váhy je 206 liber, tedy 93,44 kg.
Turnaj UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling hostí 21. listopadu 2026 ABHA Arena v Dauhá. Z harmonogramu, který k akci vydala Qatar Tourism, plyne začátek turnaje v 17:00 místního času a ceremoniální vážení v 18:00 předchozího dne. To večerní je show pro fanoušky. Rozhoduje to dopolední.
A jak se Procházka k 93 kg dostal, popsal jeho kouč. Začíná to u čísla přes sto.
Ze stovky v Thajsku na listinu v Dauhá
Trenér Filip Lukeš řekl 20. listopadu 2026 Mariánu Šustrovi v pořadu iSport Fight!, že Procházka během kempu v Thajsku vážil lehce přes 100 kg a ráno před vážením měl přibližně 94,5 kg. Jde o čísla z úst trenéra, nikoli o měření ověřené organizací nebo komisí.
„Jakmile se blíží ten zápas, tak on intuitivně začne míň jíst a ta váha začne jít sama dolů,“ popsal Lukeš ve stejném rozhovoru. Podle něj tedy nešlo o drama posledních hodin před váhou, ale o pozvolný sestup. Platí to pro jeden konkrétní případ a není to postup, který by si měl kdokoli zkoušet.
Cesta do Kataru byla podle iSportu nenáročná: přímý let a dvouhodinový posun oproti Česku. V Thajsku s Procházkou pracoval i nizozemský kouč Danny de Vries, jak iSport uvedl ve svém předzápasovém textu. Mezi ranní vahou a prvním gongem se ale celé číslo otočí nahoru.
Co se s číslem stane během jednoho dne
Lukeš ve zmíněném rozhovoru očekává, že Procházka do zápasu nastoupí přibližně s 98 kg. Redakce MMAmag převedla oficiální libry na kilogramy a porovnala je s trenérovým odhadem: 205 liber odpovídá 92,99 kg, rozdíl proti 98 kg je tedy zhruba 5 kg.
|Fáze přípravy
|Hmotnost
|Zdroj údaje
|Kemp v Thajsku
|lehce přes 100 kg
|Filip Lukeš, iSport Fight!, 20. 11. 2026
|Ráno před vážením
|přibližně 94,5 kg
|Filip Lukeš, iSport Fight!, 20. 11. 2026
|Oficiální vážení v Dauhá
|205 liber (92,99 kg)
|výsledky vážení, 20. 11. 2026
|Předpoklad pro zápas
|přibližně 98 kg
|Filip Lukeš, iSport Fight!, 20. 11. 2026
Změřený a oficiálně doložený je v té tabulce jen údaj z oficiálního vážení. Zbytek jsou údaje trenéra. Právě ten nezměřený rozdíl ale rozhodne o tom, kdo bude v kleci fyzicky větší.
Proč v Dauhá jde o víc než o splněnou váhu
ANALÝZA V oficiálním žebříčku polotěžké váhy UFC je k 20. listopadu 2026 Procházka druhý a Stirling pátý. Český bojovník jde do zápasu po dubnové porážce s Carlosem Ulbergem, který ho na turnaji UFC 327 zastavil knockoutem v 1. kole v čase 3:45, jak uvádějí výsledky zveřejněné UFC. Výhra by ho udržela na dostřel titulové debaty, porážka by znamenala dvě prohry za sebou a ze Stirlinga nové jméno v horní části divize.
Zajímavější než tabulky je ale posun ve slovníku. Před dubnovým zápasem s Ulbergem Procházka na tiskové konferenci podle iSportu prohlásil: „Každý zápas je můj životní zápas.“ V rozhovoru, který UFC zveřejnila 18. listopadu 2026, mluví jinak: podle organizace je připravený na dlouhý taktický zápas na pět kol i na to zápas ukončit dřív. Z emoce se stal plán.
Druhá strana mlčí jen co do vah. Stirling na veřejném tréninku 18. listopadu 2026 podle iSportu řekl, že Procházka je „živoucí legenda a největší test mojí kariéry“. Z toho plyne, že Novozélanďan si zápas nebere jako rutinní krok v žebříčku, ale jako zkoušku vlastní úrovně. Lukeš je v předzápasovém rozhovoru pro iSport Fight! klidnější: „Na ten zápas se těším jako fanoušek a zároveň vím, že vyhrajeme.“
Na listině z Dauhá zůstane stát 205 liber, o libru pod limitem, u obou mužů stejně. Do klece ale podle trenéra vejde Procházka zhruba o pět kilogramů těžší a tohle číslo už nikdo nezváží.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková