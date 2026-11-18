Nabídka na hlavní zápas v Dauhá podle obou aktérů obíhala polotěžkou divizi a vracela se s odmítnutím. Ruku prý zvedl jediný muž, a sice ten, který má po dubnovém knockoutu nejvíc co ztratit. Na druhé straně klece bude stát neporažený Novozélanďan, který o Jiřím Procházkovi mluví, jako by ho měl rozebraného na součástky. Jeho hlavní argument zní, že Čecha není těžké trefit. Tvrzení má dvě části: co kdo řekl a co k tomu říkají oficiální čísla UFC.
Jeden zvedl ruku, ostatní prý couvli
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg a bývalý šampion UFC, jde do zápasu s bilancí 32-6-1. Proti němu stojí Navajo Stirling, 29letý Novozélanďan s bilancí 11-0-0. Z oficiálního žebříčku UFC ve znění k 18. listopadu 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Procházka je v polotěžké váze druhý a Stirling pátý. UFC je největší organizace smíšených bojových umění na světě.
Na oficiální kartě turnaje, kterou organizace zveřejnila, redakce MMAmag dohledala, že duel je naplánovaný na 21. listopadu 2026 v Dauhá jako pětikolový hlavní zápas polotěžké váhy. Titul v sázce není. UFC ho uvádí jako běžný zápas divize, ne jako souboj o pás.
Proč zrovna tihle dva? Stirling to vysvětlil po svém: „Původně jsme si řekli o Paula Costu a Jiřího, ale Jiří byl jediný, kdo nabídku přijal,“ uvedl v rozhovoru, jehož české znění přinesl 17. listopadu 2026 Sport.cz. Procházka to podle Fights.cz v pořadu The Ariel Helwani Show popsal podobně: „Ankalaev nechtěl zápasit, Costa nechtěl zápasit.“ Žádné z obou tvrzení UFC veřejně nepotvrdila.
Stirling ale nepřijel jen pro příležitost. Přijel s tvrzením o tom, co Procházka v kleci dělá podle něj pořád dokola.
Návod prý existuje. Spolukreslil ho šampion divize
„Jiřího je poměrně snadné trefit,“ prohlásil Stirling čtyři dny před turnajem. „Jiří je neortodoxní, ale jeho vzorce chování v zápase se opakují,“ dodal. Výroky padly v rozhovoru pro novozélandský deník NZ Herald, jejich české znění zveřejnil 17. listopadu 2026 Sport.cz.
Odkud mapa pochází, není záhada. Stirling trénuje v novozélandském týmu City Kickboxing po boku Carlose Ulberga, úřadujícího šampiona polotěžké váhy UFC, který Procházku na turnaji UFC 327 v dubnu 2026 zastavil knockoutem v 1. kole v čase 3:45. Podle agentury Associated Press šlo o duel o uvolněný pás. Sám Stirling tvrdí, že se jeho styl od Ulbergova výrazně liší, takže plán svého parťáka jen neopíše.
Procházka odpověděl o den dřív, 16. listopadu 2026. Podle Fights.cz v The Ariel Helwani Show řekl: „Sice už mě znají, ale pracují se starou verzí Jiřího. Připravují se na jiného chlapa.“ Stirlingova věta, že Čech patří k bojovníkům s nejvyšším počtem inkasovaných úderů za minutu v celé UFC, je jeho tvrzení, ne ověřené pořadí organizace. Doložená je u Procházky hodnota 5,67 inkasovaného významného úderu za minutu z jeho profilu na UFC.com.
Jedno číslo z oficiálních profilů přitom ukazuje, že provokace má tvrdší základ, než by se čekalo.
Jedna věta, čtyři čísla a nepříjemný rozdíl
Z oficiálních profilů obou bojovníků na UFC.com redakce MMAmag spočítala rozdíl mezi údery rozdanými a inkasovanými za minutu. U Procházky vychází lehce do minusu, u Stirlinga vysoko do plusu.
|Ukazatel
|Jiří Procházka
|Navajo Stirling
|Rozdané významné údery za minutu
|5,61
|6,47
|Inkasované významné údery za minutu
|5,67
|2,56
|Čistý rozdíl
|−0,06
|+3,91
Čistý rozdíl je vlastní výpočet redakce MMAmag a není předpovědí výsledku. Stirling navíc odzápasil v UFC 6 duelů, Procházka 9, takže Stirlingovy hodnoty stojí na menším vzorku.
Jenže pro každého z nich má Dauhá jinou cenu a jen jeden může odejít s kariérním skokem.
Trash talk je zadarmo, mapa se ověřuje až v kleci
GLOSA Nejsilnější Stirlingův argument není znalost Procházkových vzorců. Je jím prostý fakt, že jeho jméno se dostalo do hlavního zápasu, zatímco jiná jména podle obou bojovníků zůstala u telefonu. Kdo bere, ten hraje.
Statistika mu přitom nahrává jen do chvíle, než začne 1. kolo. Procházka má 28 z 32 výher knockoutem nebo technickým knockoutem, takže i bojovník, kterého je snadné trefit, umí partii ukončit jedinou ranou. A návody v MMA mají krátkou trvanlivost: ten, který fungoval v dubnu, se v listopadu testuje znovu, od nuly.
Zbývá tedy jediné: vědět, kdy si ověření pustit.
Kdy a kde se mapa ověří
Pro Stirlinga by Procházka byl druhý bývalý šampion v řadě. 1. srpna 2026 zastavil Jana Błachowicze technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:56, výhra nad druhým mužem žebříčku by ho posunula na dostřel titulu. Procházka naopak potřebuje zastavit pád po dubnové porážce.
Hlavní karta turnaje začíná podle UFC v 19:00 SEČ, hlavní zápas by podle Sport.cz mohl přijít kolem 21:30. Přesný nástup závisí na délce předchozích duelů. V programu Nova Sport 6 na 21. listopadu 2026 redakce MMAmag našla položku s tímto turnajem.
UFC duel potvrdila jako pětikolový hlavní zápas polotěžké váhy bez titulu v sázce. Mapa k Procházkovi tedy existuje, kreslil ji muž, který ho v dubnu složil, a obkresluje ji jeho týmový parťák. Jestli krajina mezitím změnila tvar, ukáže jediný člověk: ten, který jako jediný nabídku přijal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek