Procházka popsal dvojí metr UFC. Já musel vrátit pás, Ulberg si ho drží i po vážném zranění kolena

V červnu 2022 uškrtil v posledním kole Glovera Teixeiru a stal se prvním českým šampionem UFC, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění. O pět měsíců později byl bez pásu, aniž by ho někdo porazil. Rozhodlo zraněné rameno a domluva s vedením. Teď sleduje, jak Carlos Ulberg zůstává šampionem polotěžké váhy i po operaci kolena, a nahlas říká, že ho to překvapilo. Redakce MMAmag k jeho slovům prošla oficiální titulovou linii UFC a spočítala, kolik dní měl pás v držení každý z nich.
Procházka otevřel starý účet
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1, mluvil o Ulbergově titulu v pořadu The Ariel Helwani Show zveřejněném 11. listopadu 2026. Podle přepisu, který zveřejnil web Knockout Daily, řekl Helwanimu: „Ano, trochu mě to překvapilo, protože když jsem byl zraněný a nezápasil jsem, už se mnou mluvili o tom, abych pás uvolnil, a o těchto věcech.“
Je to Procházkovo tvrzení o tom, jak s ním organizace jednala, ne doložený popis interního rozhodování UFC. Vůči šampionovi přitom zůstal smířlivý: „Přeju mu všechno nejlepší a aby byl zdravý, ale já přicházím.“ Kolik dní měl pás v ruce každý z nich, ukazuje kalendář.
Dva šampioni, dvě zranění, jeden kalendář
V titulové linii polotěžké váhy, kterou UFC zveřejnila, stojí u Procházkova jména jediná věta: „Uvolnil titul 23. listopadu 2022 kvůli zranění ramene, které vyžaduje významnou dobu rehabilitace.“ Sám k tomu téhož dne napsal, že se rozhodl po konzultaci s vedením UFC, protože nechtěl brzdit divizi. O čtyři roky později mluví o stejné věci jinak: že s ním o uvolnění pásu organizace mluvila.
|Šampion
|Zisk titulu
|Dní s pásem
|Jiří Procházka (uvolnil 23. 11. 2022)
|11. 6. 2022
|165
|Carlos Ulberg (stav k 16. 11. 2026)
|11. 4. 2026
|219
|Rozdíl
|–
|54
Ulberg je v oficiálním pořadí UFC k 16. listopadu 2026 stále veden jako šampion. Zbývá otázka, co se stalo s jeho kolenem a proč Procházka místo titulového zápasu dostal duel v Kataru.
Šampion se léčí, Procházka míří do Dauhá
Ve výsledkovém dokumentu, který zveřejnila Florida Athletic Commission k turnaji UFC 327 z 11. dubna 2026, redakce MMAmag vyčetla, že Ulberg porazil Procházku knockoutem v 1. kole v čase 3:45. Dokument uvádí hmotnosti v librách; po přepočtu vážil Ulberg 92,5 kg a Procházka 92,1 kg. O operaci kolena informoval 17. dubna 2026 CBS Sports s odkazem na Ulbergovu instagramovou story a na jeho manažera Ashe Belcastra, podle kterého šlo o přetržený přední zkřížený vaz. Termín návratu nezveřejnil tým ani organizace.
Procházka nastoupí 21. listopadu 2026 v Dauhá proti neporaženému Novozélanďanovi Navajovi Stirlingovi, 29letému bojovníkovi v polotěžké váze s bilancí 11-0. Na oficiální stránce turnaje je zápas veden jako běžný duel v polotěžké váze. Otázka tedy zní, co Procházkovi případná výhra vlastně přinese.
Co bude mít Procházka v ruce 22. listopadu
ANALÝZA V oznámení zápasu z 12. října 2026 redakce MMAmag dohledala, že UFC uvádí Procházku jako druhého a Stirlinga jako pátého v pořadí polotěžké váhy. Pás ale na programu není: ve veřejných dokumentech organizace nefiguruje ani uvolnění titulu, ani prozatímní titulový zápas. Pro organizaci je sjednocený pás po návratu zdravého šampiona lepší produkt než náhradní trofej a Procházka je v té logice jméno, které udrží divizi v pohybu.
Jeden pás, dvě rozhodnutí. V roce 2022 vedlo zranění šampiona k uvolnění titulu, v roce 2026 zatím k ničemu. Rozdíl mezi oběma případy je k 16. listopadu 2026 přesně 54 dní a žádné oznámení.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s titulovou linií a rankingem UFC, se stránkou turnaje z 21. listopadu 2026, s profily bojovníků a s výsledkovým dokumentem Florida Athletic Commission k UFC 327; na místě nebyla. Počet dní s pásem je rozdíl kalendářních dnů bez započtení prvního dne, vstupní hodnoty jsou čtyři data z tabulky: 11. 6. 2022 a 23. 11. 2022 u Procházky, 11. 4. 2026 a 16. 11. 2026 u Ulberga, hmotnosti z dokumentu komise přepočteny koeficientem 1 lb = 0,45359237 kg, s penězi článek nepracuje. Původní záznam epizody The Ariel Helwani Show se nepodařilo otevřít (server vrátil chybu 403), proto citace stojí na přepisech Knockout Daily a POP MMA a český překlad pořídila redakce. Nedostupná je i původní story Carlose Ulberga o operaci, informace prošla přes CBS Sports, a vyjádření UFC k tomu, proč titul zůstává u zraněného šampiona, se ve veřejných materiálech organizace dohledat nepodařilo. Článek nezahrnuje přesné aktuální pořadí Procházky, protože různé výřezy oficiální rankingové stránky UFC ukazují druhé i třetí místo, a neuvádí žádný odhad délky Ulbergovy rekonvalescence.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková