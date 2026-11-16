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Procházka popsal dvojí metr UFC. Já musel vrátit pás, Ulberg si ho drží i po vážném zranění kolena

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165 dní držel pás Procházka, než ho po domluvě s UFC uvolnil. Ulberg ho má po operaci kolena přes 200 dní a je pořád šampion. Co na to říká Čech před zápasem v Dauhá?
Procházka popsal dvojí metr UFC. Já musel vrátit pás, Ulberg si ho drží i po vážném zranění kolena

Procházka popsal dvojí metr UFC. Já musel vrátit pás, Ulberg si ho drží i po vážném zranění kolena

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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