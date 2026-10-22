Procházka má v listopadu čelit neporaženému soupeři v Kataru. UFC navzdory obavám o bezpečnost nemění plány

Vyťukáte v přehledu akcí UFC Dauhá a nic nebliká. Jiří Procházka proti Navajo Stirlingovi, ABHA Arena, 21. listopadu 2026, dveře v 17:00, první zápas v 18:00. Katarský prodej vstupenek k tomu nabízí balíček s meet-and-greet s bojovníky a prohlídkou oktagonu, jako by se v okolí nedělo vůbec nic. Přitom o bezpečnosti na Blízkém východě mluví cestovní doporučení hned několika států. Redakce MMAmagu proto k 22. říjnu 2026 prošla oficiální materiály UFC, katarský prodej vstupenek i doporučení tří zemí a výsledek je konkrétnější, než že se zatím nic neruší.
Dauhá se nehýbe a UFC nechává svítit zelenou
Fight Night je menší turnaj UFC bez titulových zápasů, ten katarský ale dostal pětikolový hlavní duel. V něm nastoupí Jiří Procházka, bývalý šampion polotěžké váhy a k 22. říjnu 2026 dvojka divizního žebříčku organizace. Zápas UFC oznámilo 12. října 2026, a to ve spolupráci s turistickou agenturou Visit Qatar, která akci zároveň prodává.
V přehledu akcí na webu UFC turnaj ke stejnému dni dál stojí na 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá, vstupenky jsou vedené jako dostupné. Na stránce Visit Qatar běží prodej naplno, včetně časů a kompletní karty. Ani na jednom z těch dvou míst není zmínka o přesunu.
Šéf UFC Dana White podle serveru Athlon Sports na dotaz, jestli se turnaje v regionu ruší, odpověděl: „Ne. Jedeme.“ K programu měl dodat: „V úterý letím do Abú Dhabí, v příštích třiceti dnech mám nějakých šest akcí v Saúdské Arábii, Kataru a Abú Dhabí.“ První reálná zkouška přijde 24. října 2026, kdy má Etihad Arena v Abú Dhabí hostit UFC 333 se dvěma titulovými zápasy.
Jenže zatímco se řeší, jestli se v Kataru vůbec bude bojovat, na Procházku tam čeká chlap, který v profesionální kariéře ještě nikdy neprohrál.
Jedenáct zápasů, jedenáct výher a jeden Čech v cestě
Navajo Stirling má za sebou 11 profesionálních zápasů a 11 výher. Šest z nich odbojoval v UFC, kde ho organizace vede jako pětku polotěžké váhy. Redakce MMAmagu si tu nulu ověřila i mimo propagační materiály promotéra, v databázi Sherdog, a sedí: tři výhry na body, tři technickým knockoutem, žádná submise. Stirling trénuje ve stáji City Kickboxing.
Proti němu jde Procházka s bilancí 32 výher, šesti porážek a jedné remízy. Postavení obou mužů v žebříčku mluví jasně o tom, kdo má co ztratit. Když Čech prohraje s pětkou divize, titulová šance se mu vzdálí. Když vyhraje Stirling, začne se o něm mluvit jako o neporaženém kandidátovi na pás.
Karta má podle Sherdogu 11 zápasů. V co-main eventu se utká Aljamain Sterling s Kevinem Vallejosem, dál jsou na programu Dan Hooker proti Brianu Ortegovi, Asu Almabajev proti Kjódžimu Horigučimu nebo Jared Cannonier proti Ikramu Aliskerovovi. Sterling a Stirling na jedné kartě? Komentátorský večer snů.
Jenže zatímco UFC prodává VIP balíčky s prohlídkou oktagonu, tři státy mají o cestě do stejné země napsáno něco úplně jiného.
Promotér prodává lístky, ministerstva píšou obezřetnost
Nejlevnější kategorie u Visit Qatar stojí 175 rijálů, tedy zhruba 1 000 Kč. Nejdražší je VVIP za 9 000 rijálů, přibližně 53 100 Kč, u téhle položky ale stránka slibuje pouze vstup na akci. Rozepsané benefity má až kategorie VIP Experience Lounge za 2 775 rijálů a její varianta Royal za 2 875 rijálů: přednostní vstup, salonek s jídlem a pitím, meet-and-greet s bojovníky, prohlídka oktagonu, místo na ceremoniálním vážení a poukaz na merch v hodnotě 300 rijálů.
Redakce MMAmagu postavila vedle sebe propagační stránku katarského turnaje a platná cestovní doporučení tří zemí. České ministerstvo zahraničí ve znění k 17. červnu 2026 doporučuje cestovat do Kataru jen ve zcela nezbytných případech, zároveň uvádí, že nemá informace o konkrétním ohrožení českých občanů, a letiště Hamad popisuje jako fungující v běžném režimu s možnými změnami letových řádů. Americký State Department vydal 28. srpna 2026 třetí stupeň s výzvou cestu zvážit a jmenuje riziko ozbrojeného konfliktu i narušení komerčních letů. Britské GOV.UK mluví o nepředvídatelné situaci, rušení letů a uzavírkách vzdušného prostoru.
Je třeba rozlišovat: úřady se vyjadřují k cestování svých občanů, ne k tomu, jestli se sportovní akce koná. O konání rozhoduje pořadatel a ten zatím neříká, že by se termín měnil.
|Datum
|Událost
|Dní od 22. 10. 2026
|12. 10. 2026
|UFC oznámilo zápas Procházka–Stirling
|−10
|24. 10. 2026
|UFC 333, Abú Dhabí
|+2
|21. 11. 2026
|UFC Fight Night, Dauhá
|+30
Proč UFC v Dauhá drží termín
ANALÝZA Odpověď není v kuráži promotéra, ale ve smlouvách. UFC v Perském zálivu nestaví jednotlivé turnaje, staví vztah se státními turistickými entitami, a Visit Qatar je v oznámení z 12. října 2026 uvedená přímo jako partner akce i jako prodejce vstupenek. Přesunout jeden Fight Night pak není logistika. Je to zásah do partnerství.
V kalendáři let 2024 až 2026 je v oblasti Perského zálivu nejméně sedm akcí UFC, od Rijádu přes Abú Dhabí až po premiéru v Dauhá v roce 2025, kterou organizace popisuje jako vyprodanou. Žádný veřejný dokument UFC ani katarského pořadatele k 22. říjnu 2026 nenaznačuje změnu.
Pro Procházku to znamená dvě věci. Připravuje se na nejtvrdší jméno, jaké mu matchmakeři mohli dát. A signál o tom, jestli kalendář drží, dostane dřív on i vy, protože 24. října se v Abú Dhabí otevřou dveře UFC 333. Dokud to v kalendáři svítí, platí 21. listopad.
ZDROJE: UFC.com/events (stav k 22. 10. 2026) · Oznámení UFC z 12. 10. 2026 · Visit Qatar ticketing (UFC Fight Night Doha) · Etihad Arena, UFC 333 · Sherdog: profil Navajo Stirling, profil Jiří Procházka, event page UFC Fight Night 294 · MZV ČR, Katar: aktuální doporučení na cesty (akt. 17. 6. 2026) · U.S. State Department, Qatar Travel Advisory (28. 8. 2026) · GOV.UK, Qatar travel advice · Athlon Sports (18. 10. 2026) · ČNB, kurzy ostatních měn.
METODIKA: Stav turnaje redakce MMAmagu ověřovala 22. 10. 2026 v oficiálním přehledu akcí UFC, v oznámení UFC z 12. 10. 2026, v prodeji vstupenek Visit Qatar, na stránce Etihad Areny k UFC 333, v databázi Sherdog a v cestovních doporučeních MZV ČR, amerického State Departmentu a britského GOV.UK. Odstupy v tabulce vznikly odečtením data 22. 10. 2026 od dat 12. 10. 2026, 24. 10. 2026 a 21. 11. 2026; jiné hodnoty do výpočtu nevstoupily a při pozdějším čtení se posouvají. Ceny jsou převedeny z katarských rijálů kurzem ČNB 1 QAR = 5,905 Kč k 22. 10. 2026. Primární záznam výroků Dany Whitea se dohledat nepodařilo, pracuje se proto s citací převzatou serverem Athlon Sports; konkrétní stránku turnaje na webu UFC nástroj neotevřel, stav akce je doložen přes přehled akcí a Visit Qatar; počet akcí v Perském zálivu vychází z dohledaných oficiálních záznamů, ne z kompletního exportu kalendáře, a prosincový turnaj v Rijádu nemá primární potvrzení, proto v článku není. Článek nedává cestovní doporučení, nehodnotí bezpečnostní situaci v regionu a nepředpovídá výsledek zápasu; pro rozhodnutí o cestě platí aktuální stanovisko MZV ČR.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka