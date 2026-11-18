Z fotografie teče pot, v ruce drží složenou českou vlajku. Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1, ji podle svého příspěvku ze zápasového týdne dostal od lidí z českého velvyslanectví v Dauhá. „Děkuji za vlajku, můžeme ji vzít na zápas!“ stojí v popisku, který ocitoval server Top-Fight.cz. Proti němu se postaví muž, kterému v kolonce proher pořád svítí nula. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe dva Procházkovy výroky z posledních třech měsíců: jeden z jeho účtu na síti X, druhý z přepisu amerického pořadu.
Vlajka, pot a jedna věta po tréninku
Ze stejného týdne pochází i druhý vzkaz: „Den jsme zakončili skvělým tréninkem. Všechno je připravené tady a teď. Těším se na každou vteřinu tohoto týdne.“ I tuhle větu přinesly českým čtenářům zpravodajské weby, ne oficiální kanál organizace. O setkání u velvyslanectví tak informoval bojovník, ne úřad.
Pro toho, kdo nesleduje každý turnaj: Procházka je první Čech, který v červnu 2022 v Singapuru vybojoval titul UFC v polotěžké váze, tedy pás pro nejlepšího muže divize. Pás pak odevzdal bez zápasu kvůli zranění a od té doby se k němu probojovává zpátky.
Jak rozdílní ti dva jsou, ukázalo první setkání tváří v tvář. Nepadlo při něm jediné slovo.
Bunda a sluneční brýle proti tričku bez rukávů
Sešli se 17. listopadu 2026 na střeše hotelu Marriott Marquis Doha City Center, kde pro ně organizace přichystala focení. Stirling přišel podle popisu českých médií v bundě a slunečních brýlích, Procházka v tričku bez rukávů a s odkrytou tváří. Žádné výhrůžky, žádný křik. Jen upřené pohledy a zatnuté pěsti na obou stranách.
Navajo Stirling je 29letý novozélandský bojovník polotěžké váhy s bilancí 11-0-0. Šest výher má pod hlavičkou UFC a naposledy zastavil Jana Błachowicze technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:56 na turnaji UFC Fight Night 283 1. srpna 2026. V oficiálním žebříčku UFC podle stavu k 18. listopadu 2026 patří Procházkovi druhé místo, Stirlingovi páté.
Z profilů obou mužů na Sherdogu redakce MMAmag sečetla jejich profesionální zápasy a rozdíl je propastný.
|Bojovník
|Bilance (v-p-r)
|Profesionálních zápasů
|Jiří Procházka
|32-6-1
|39
|Navajo Stirling
|11-0-0
|11
|Rozdíl
|nic
|28
Čech má tedy o 28 profesionálních zápasů víc. Nula v cizí kolonce ale nikoho nezajímá kvůli počtu. Zajímá kvůli tomu, že ji zatím nikdo nesebral.
Proč proti sobě tihle dva vůbec stojí, vysvětlil sám Procházka. Poprvé už na konci srpna.
Risk, který podle Procházky nikdo jiný nechtěl
Na svém účtu na síti X napsal 31. srpna 2026 větu, kterou ocitoval Sherdog: „Nikdo z posledních vyzyvatelů, se kterými jednali, nechce zápasit. Tak pojďme dál a postavme se nové výzvě.“ Tehdy ještě jméno soupeře nepadlo. Padlo o deset týdnů později.
V pořadu The Ariel Helwani Show z 11. listopadu 2026 už byl konkrétní. V přepisu, do kterého redakce MMAmag nahlédla na webu MMA Sucka, říká v překladu redakce MMAmag: „Nejdřív se mi ten zápas nelíbil, protože všichni vědí, že je mladý, má vítěznou sérii, je níž v žebříčku a jde hodně rychle nahoru. Je to trochu risk. Vlastně ne trochu, pro někoho v mé pozici je to risk. Ankalajev nechtěl zápasit. Costa nechtěl zápasit.“ Dvojka žebříčku tedy přiznává, že si soupeře nevybrala z pozice síly.
Na tiskové konferenci, z níž citaci zveřejnil server TN.cz 12. listopadu 2026, zněl Procházka jinak: „Určitě je to těžký soupeř, ale není to nejtěžší soupeř.“ Srpen tedy nesl frustraci z odmítnutých nabídek, listopad už klidné bagatelizování. Stirling si toho všiml a v materiálu UFC reagoval slovy: „Překvapilo mě, že to vzal. Ale myslím, že ví, že v roce 2026 potřebuje vyhrát, takže kdo lepší než já?“
Nula se prodává líp než ranking
GLOSA Matchmaking někdy funguje jako aukce, kde nikdo nechce přihodit. Elita divize podle Procházkových slov zůstala zticha a zbyl mladík zdola, který má v nabídce jedinou, zato skvěle prodejnou věc. Nulu.
Ta nula dělá z celé věci nerovnou sázku. Bývalý šampion může v Dauhá potvrdit, že patří k titulu, ale získá tím jen to, co se od něj čeká. Vyzyvatel naopak nemůže nic než vyhrát, a i porážka mu nechá pověst muže, který si troufl. Odtud ten klid na střeše. Kdo nemá co bránit, nemusí nic říkat.
Kdy a kde se to celé rozhodne, je naštěstí jasné na minutu.
Co se v Dauhá láme 21. listopadu
V oficiálním rozpisu na ufc.com redakce MMAmag ověřila, že turnaj nese název UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling a koná se 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá. Sherdog ho vede jako UFC Fight Night 294. Pozor na záměnu: označení UFC 294 patří souboji Machačeva s Volkanovským z 21. října 2023 v Abú Zabí.
Hlavní karta startuje v 19:00 středoevropského času, pětikolový duel Procházky se Stirlingem přijde na řadu jako poslední. V Česku jej od 19:00 vysílá stanice Nova Sport 6. Podle serveru Top-Fight.cz se chystají i sledovací akce: v areálu Tělovýchovné jednoty v Hostěradicích od 20:00 s velkoplošnou obrazovkou a v pražské restauraci Pilsner Urquell: The Original Beer Experience od 19:00 s nutnou rezervací.
Procházka si do haly veze vlajku, Stirling nulu. Jedno z toho v sobotní noci zůstane celé.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala 18. listopadu 2026 s kartou turnaje a profily obou bojovníků na Sherdogu, se stránkou turnaje a žebříčkem na ufc.com, s materiálem UFC o Navaju Stirlingovi a s televizním programem stanice Nova Sport 6. Počet profesionálních zápasů vznikl sečtením bilancí ze Sherdogu k 18. listopadu 2026: 32 + 6 + 1 = 39 u Procházky a 11 + 0 + 0 = 11 u Stirlinga, tedy rozdíl 28; amatérské zápasy ani kickbox do výpočtu nevstupují. Začátek hlavní karty uvádí UFC v 18:00 UTC, což odpovídá 19:00 středoevropského času 21. listopadu 2026, a citace z anglicky vedeného rozhovoru jsou v překladu redakce MMAmag. Originální příspěvek Jiřího Procházky na Instagramu ani záznam jeho české tiskové konference se nepodařilo otevřít, proto obě citace prošly přes Top-Fight.cz a TN.cz, návštěvu u českého velvyslanectví v Dauhá úřad sám veřejně nepotvrdil a primární pozvánky na sledovací akce ani vstupné nebyly dohledány. Článek nepracuje s kurzy, nepředjímá výsledek a nevěnuje se zbytku turnajové karty; otevřené zůstává, zda se Stirling k listopadovým Procházkovým výrokům vyjádří ještě před zápasem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek