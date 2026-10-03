Proč vám pokladní otvírá krabici od vajec? Obchody tím hlídají drobnosti, které by jinak odešly nezaplacené

Proč vám pokladní otvírá krabici od vajec? Obchody tím hlídají drobnosti, které by jinak odešly nezaplacenéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Proč vám pokladní otvírá krabici od vajec? Obchody tím hlídají drobnosti, které by jinak odešly nezaplacenéZdroj: Foto: Edward Betts - licence Public domain
Článek byl publikován 03.10.2026 18:19
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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