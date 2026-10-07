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Proč si krásné ženy vybírají ošklivé muže. Odborníci mají vysvětlení

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Možná vás to překvapí, ale vztahy, kde je žena výrazně hezčí než partner, mohou být stabilnější a šťastnější. Odborníci z University of Tennessee zjistili důvod.
Proč si krásné ženy vybírají ošklivé muže. Odborníci mají vysvětlení

Proč si krásné ženy vybírají ošklivé muže. Odborníci mají vysvětlení

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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