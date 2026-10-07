Proč si krásné ženy vybírají ošklivé muže. Odborníci mají vysvětlení

Sebevědomí versus zahleděnost do zrcadla
Když se nad tím zamyslíte, opravdu pohlední muži mají jednu zásadní nevýhodu: dobře si uvědomují přednosti svého vzhledu a často s nimi manipulují jako s nástrojem. Ženy zpočátku láká jejich krása, jenže po čase začne být neustálá sebeláska vyloženě únavná.
Takoví partneři totiž vnímají krásnou ženu po svém boku jako samozřejmost, ne jako dar. Naproti tomu muž, kterému příroda dokonalé rysy nedopřála, si krásné ženy po svém boku více váží. Sám se přitom snaží zaujmout úplně jinými kvalitami – a rozhodně nemáme na mysli tloušťku peněženky.
Co přesně dělá méně atraktivní muže lepšími partnery?
Psychologové identifikovali několik klíčových důvodů, proč ženy nakonec volí srdcem a rozumem, ne jen očima. Výzkum z University of Tennessee publikovaný v Journal of Family Psychology dokonce potvrdil, že manželství, kde je žena atraktivnější, vykazují výrazně vyšší míru vzájemné podpory a stability.
Především – méně hezký muž skutečně naslouchá. Během rozhovoru nevnímá vlastní odraz v oknech, nepřemýšlí nad účesem a nepožírá pohledem každou ženu v místnosti. Potřebujete partnera, který se zajímá o vaše starosti, i když jde o zdánlivé maličkosti, ne někoho, kdo mentálně plánuje další trénink ve fitku.
Dále – postaví si vás na piedestal. Muži, kteří nevynikají vzhledem, si uvědomují hodnotu krásné partnerky a aktivně se snaží vztah udržet. Komplimenty, pozornost, romantická gesta – to všechno přichází přirozeně, protože skutečně oceňují, co mají.
Galantnost u nich není póza, ale upřímný projev. Podržet dveře, odnést těžkou tašku, doprovodit domů – tyto detaily nepřestávají fungovat ani po letech, protože nevycházejí z povinnosti, ale z vděčnosti.
Inteligence a humor vítězí nad dokonalostí těla
A tohle je možná nejdůležitější. Muži, kterým chybí modelové parametry, často kompenzují svůj vzhled silnou osobností – bystrostí, vtipem, všeobecným rozhledem nebo emoční inteligencí. A právě tato kombinace je pro většinu žen neodolatelná.
Mnohé vědecké studie opakovaně potvrzují, že ženy považují inteligenci spojenou s humorem za mnohem přitažlivější než fyzickou krásu. Zatímco dokonalý vzhled vyvolá okamžitý zájem, dlouhodobě fungující vztah staví na hlubších kvalitách.
Navíc, pro méně atraktívního partnera budete vždy tou nejkrásnější ženou na světě. Krásavci jsou zvyklí na pozornost atraktivních žen kolem sebe, takže pro ně nejste ničím výjimečným. Vždycky se najde mladší, hezčí a zajímavější varianta.
A konečně – výrazně menší konkurence znamená méně stresu. Když máte po boku vyhledávaného krasavce, neustále čelíte obavám o partnerovu věrnost. S méně atraktívním mužem tohle téma prakticky neexistuje.
Takže až budete příště hodnotit potenciálního partnera, zkuste se zaměřit na to, jak vás dokáže rozesmát, jak pozorně naslouchá a jak moc si váží vaší přítomnosti. Fyzická krása časem vyvane, ale laskavé srdce a bystrý mozek zůstanou.
Zdroje článku: diva.aktuality.sk, medium.com, theworld.org, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková