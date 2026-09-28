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Proč se na podzim mlží okna v autě? Tohle nastavení klimatizace je vyčistí

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Zamlžené čelní sklo patří k podzimu stejně jako déšť a studená rána. Řada řidičů ale při odmlžování používá topení i klimatizaci špatně. Přitom právě jejich správná kombinace dokáže dostat vlhkost z auta překvapivě rychle.
Proč se na podzim mlží okna v autě? Tohle nastavení klimatizace je vyčistí

Proč se na podzim mlží okna v autě? Tohle nastavení klimatizace je vyčistí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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