Proč se na podzim mlží okna v autě? Tohle nastavení klimatizace je vyčistí

Mlžení oken v autě se s příchodem podzimu objevuje téměř ze dne na den. Ještě před několika týdny stačilo ráno nastartovat a vyjet, nyní se po usednutí za volant během několika sekund vytvoří na čelním skle neprůhledný povlak. Instinktivní reakcí bývá pustit topení naplno. Jenže právě tady řada řidičů zbytečně čeká. K rychlému odmlžení totiž není důležitá pouze teplota vzduchu, ale především množství vlhkosti, které se v kabině nachází.
Princip je přitom jednoduchý. Vzduch uvnitř auta obsahuje vodní páru a teplejší vzduch jí dokáže pojmout více než studený. Jakmile se teplý a vlhký vzduch uvnitř vozu dostane k chladnému čelnímu nebo bočnímu sklu, ochladí se. Pokud teplota povrchu skla klesne pod rosný bod, část vodní páry zkondenzuje do drobných kapiček. Právě tisíce těchto kapiček vytvoří známý mléčný povlak, přes který není téměř vidět.
Na podzim jsou pro vznik kondenzace téměř ideální podmínky. Venku může být ráno jen několik stupňů, zatímco člověk po usednutí do auta začne interiér rychle ohřívat vlastním tělem a dechem. Stačí přidat mokrou bundu, boty, deštník nebo navlhlé koberečky a množství vody uvnitř vozu dál roste.
Klimatizace není jen na léto
Jedna z nejčastějších chyb vzniká už při prvním podzimním ochlazení. Řidič usoudí, že klimatizaci nebude několik měsíců potřebovat, a vypne ji. Z hlediska komfortu se to může zdát logické. Z hlediska odmlžování oken je to přesně naopak.
Automobilová klimatizace totiž vzduch nejen ochlazuje. Při průchodu vzduchu přes studený výparník se část obsažené vlhkosti vysráží na jeho povrchu a následně odteče z klimatizační soustavy ven. Do interiéru tak proudí sušší vzduch. Proto dokáže zapnutá klimatizace pomoci s odmlžením skla i ve chvíli, kdy má řidič nastavenou příjemně vysokou teplotu.
Zapnuté A/C tedy automaticky neznamená, že musí do kabiny foukat ledový vzduch. Klimatizaci lze současně kombinovat s topením. Systém nejprve pomůže vzduch zbavit části vlhkosti a následně jej vůz ohřeje na požadovanou teplotu. Teplý a relativně suchý vzduch potom proudí na čelní sklo, zahřívá jeho povrch a současně pomáhá odpařovat zkondenzovanou vodu.
Právě proto řada moderních automobilů po stisknutí tlačítka pro odmlžení čelního skla automaticky aktivuje klimatizaci, zvýší výkon ventilátoru a nasměruje proudění vzduchu k čelnímu a předním bočním sklům. Řidič si někdy ani nevšimne, že vůz kompresor klimatizace zapnul.
U některých automobilů navíc elektronika podle venkovní teploty sama rozhoduje, zda může kompresor klimatizace skutečně pracovat. Není proto nutné klimatizaci při každém chladném ránu ručně vypínat ze strachu, že jí nízká teplota uškodí.
Jak odmlžit okna v autě co nejrychleji
Pokud je čelní sklo po nastartování silně zamlžené, nejlepší je použít přímo režim odmlžování nebo odmrazování čelního skla. U vozů s manuálním ovládáním klimatizace nastavte proudění vzduchu na čelní sklo, zapněte ventilátor na vyšší výkon, přidejte teplotu a aktivujte A/C.
Důležité je zároveň přivádět do kabiny čerstvý vzduch. Dlouhodobě zapnutá recirkulace totiž znamená, že automobil stále dokola používá stejný vzduch z kabiny. Do něj přitom řidič a cestující při každém výdechu přidávají další vodní páru. Výsledkem může být situace, kdy se sklo po krátkém zlepšení začne znovu mlžit.
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Některé automatické klimatizace mohou recirkulaci krátkodobě řídit samy, ale pro běžné podzimní odmlžování je vhodné ponechat systém v režimu přívodu venkovního vzduchu. Není náhodou, že některá auta při aktivaci režimu pro čelní sklo recirkulaci automaticky vypnou.
Pomoci může i krátké pootevření bočního okna. Především po nastoupení několika lidí v mokrém oblečení se tak může část velmi vlhkého vzduchu rychle dostat z kabiny ven. Není potřeba jezdit několik kilometrů s otevřenými okny. Často stačí krátká výměna vzduchu a následnou práci už zvládne ventilace s klimatizací.
Samotné topení samozřejmě také funguje. Ohřívá čelní sklo a teplejší proud vzduchu pomáhá vodu odpařovat. Bez klimatizace ale může být celý proces pomalejší, protože vlhkost zůstává uvnitř kabiny. Nejlepšího výsledku proto obvykle dosáhne kombinace tepla, proudění vzduchu na sklo, klimatizace a přívodu čerstvého vzduchu.
Když se skla mlží pořád, může být problém jinde
Jestliže se čelní sklo zamlží jednou za deštivého říjnového rána, není důvod hledat poruchu. Pokud jsou ale okna každé ráno zevnitř výrazně mokrá nebo se automobil mlží mnohem více než dříve, stojí za to hledat zdroj nadměrné vlhkosti.
Prvním místem jsou koberečky. Voda nanesená na botách se může během několika deštivých dnů nahromadit v textilních kobercích a postupně se odpařovat do interiéru. Totéž platí pro mokré bundy, deštníky, sportovní vybavení nebo třeba přepravovaného psa po procházce v dešti.
Pozornost si zaslouží také kabinový filtr. Silně zanesený filtr omezuje průtok vzduchu ventilační soustavou a odmlžení pak může trvat podstatně déle. Výrobci proto jeho stav kontrolují v rámci pravidelného servisu a interval výměny je vhodné přizpůsobit prostředí, ve kterém automobil jezdí.
Horší situace nastává, když se voda dostává přímo do interiéru. Příčinou může být netěsnost dveří, zavazadlového prostoru, odtoků kolem čelního skla nebo například ucpané odtokové kanálky. Pokud je koberec pod nohama nebo v zavazadlovém prostoru opakovaně vlhký, nemá smysl problém řešit pouze silnější ventilací. Nejdříve je potřeba najít místo, kudy se voda do vozu dostává.
Varováním může být také neobvykle mastný povlak na vnitřní straně čelního skla doprovázený nasládlým zápachem nebo úbytkem chladicí kapaliny. V takové situaci už je vhodná návštěva servisu, protože problém může souviset s částí topného okruhu.
Čisté sklo se odmlžuje lépe
Překvapivě velkou roli hraje i obyčejná čistota oken. Na vnitřní straně čelního skla se postupně vytváří tenká vrstva mastnoty a nečistot. Přispívají k ní dotyky rukou, prach i látky uvolňované z materiálů v interiéru. Na takovém povrchu se drobné kapičky vody drží snáze a výsledkem je výraznější zamlžení a nepříjemné odlesky protijedoucích světel.
Čelní sklo je proto vhodné pravidelně čistit také zevnitř, ideálně prostředkem určeným na automobilová skla a čistou utěrkou z mikrovlákna. Otírání zamlženého skla rukávem nebo dlaní sice vytvoří na několik sekund průhledné místo, současně ale na skle zanechá další nečistoty a šmouhy.