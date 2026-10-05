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Proč průzkumy někdy selžou: Mezi otázkou „koho budete volit?“ a skutečným hlasem se může změnit skoro všechno

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Průzkum není předpověď vytesaná do kamene. Zachycuje odpovědi omezeného vzorku lidí v konkrétním okamžiku a musí odhadnout ještě něco mnohem obtížnějšího: kdo nakonec skutečně přijde hlasovat.
Proč průzkumy někdy selžou: Mezi otázkou „koho budete volit?“ a skutečným hlasem se může změnit skoro všechno

Proč průzkumy někdy selžou: Mezi otázkou „koho budete volit?“ a skutečným hlasem se může změnit skoro všechno

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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