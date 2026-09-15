Proč je Venuše rozpálenější než Merkur. Tajemství planety, která se proměnila v peklo

Když se Slunce probudilo k životu
Před 4,5 miliardami let, v době, kdy sluneční soustava teprve dokončovala svou bouřlivou formaci, vypadala Venuše pravděpodobně jako tropický ráj. Její povrch pokrývaly oceány tekuté vody a na obloze se vznášely nadýchané oblaky. Merkur, ten nejbližší soused Slunce, byl tehdy nepochybně nejteplejší planetou v celém systému.
Dnes je situace zcela jiná. Merkur sice stále drží primát v maximálních teplotách na své osvětlené straně – tam rtuť teploměru šplhá až k 430 °C, což stačí na roztavení olova. V průměrné teplotě ho ale předčí Venuše. A důvod, proč se z možného ráje stalo peklo, je fascinující příběh o tom, jak může planeta zcela ztratit kontrolu nad vlastním klimatem.
Planeta bez přikrývky
Merkur nemá atmosféru, která by dokázala zadržet teplo. Veškerá energie, kterou jeho povrch pohltí ze slunečního záření, je okamžitě odražena zpět do vesmíru ve formě infračerveného světla – tedy záření, které naše oči nevidí, ale které vydává každý teplý objekt. Lidské tělo svítí v infračerveném spektru, stejně jako táborák či rozžhavený kov.
Důsledek? Na Merkuru panuje extrémní teplotní rozdíl mezi denní a noční stranou. Zatímco na osvětlené straně je peklo, na té odvrácené klesá teplota až na minus 180 °C. Žádná atmosféra znamená žádnou tepelnou vyrovnávací vrstvu.
Na Zemi je to naštěstí jinak. Skleníkové plyny v naší atmosféře – oxid uhličitý, metan a vodní pára – fungují jako neviditelná přikrývka. Pohlcují část infračerveného záření, které vyzařuje zemský povrch, a udržují tak planetu v teple. Průměrná teplota na Zemi je díky tomu příjemných 15 °C. Bez skleníkového efektu by klesla na mrazivých minus 18 °C a naše planeta by připomínala obří sněhovou kouli.
Když se přikrývka změní v neprodyšný skleník
Vědci se shodují, že Země a Venuše startovaly ze velmi podobných podmínek. Obě planety mají téměř stejnou velikost a na počátku disponovaly srovnatelnými zásobami vody i oxidu uhličitého. Na Zemi se většina CO₂ rozpustila v oceánech nebo se uzamkla v horninách, například ve vápenci. Venuše možná fungovala stejně – dokud se něco nezměnilo.
Klíčem k pochopení je vývoj samotného Slunce. Vědecké modely hvězd ukazují, že naše mateřská hvězda zesílila od raných dob o 40 procent. Před čtyřmi miliardami let vyzařovala pouze 70 % energie, kterou produkuje dnes. S tím, jak Slunce postupně sílilo, začalo na Venuši docházet k masivnímu odpařování vody.
Vodní pára je sama o sobě silný skleníkový plyn. Čím více jí v atmosféře přibývalo, tím víc se planeta zahřívala. A čím víc se zahřívala, tím rychleji se odpařovala další voda. Zpětná vazba se roztočila do spirály, které vědci říkají „runaway greenhouse effect".
Bez povrchové vody, která by dokázala absorbovat a ukládat oxid uhličitý, se téměř veškerý CO₂ nahromadil v atmosféře. Dnes tvoří oxid uhličitý 96 procent atmosféry Venuše a povrchová teplota dosahuje neuvěřitelných 464 °C – a to jak ve dne, tak v noci. Venuše uvízla v tomto stavu a její klima se už nikdy nevrátí zpět.
Představte si, jak hustá by byla zemská atmosféra, kdyby se všechny oceány odpařily a veškerý oxid uhličitý v nich obsažený by se uvolnil do vzduchu. Přesně něco takového se stalo na Venuši. Atmosférický tlak na jejím povrchu je dnes více než 90krát vyšší než na hladině zemského moře. Abyste zažili podobný tlak na Zemi, museli byste se ponořit do hloubky zhruba 940 metrů. Je to, jako byste měli na ramenou pět slonů najednou.
Husté mraky, které Venuši zahalují a odrážejí sluneční světlo, nejsou tvořeny vodou, ale kapičkami vysoce korozivní kyseliny sírové. Planeta, která mohla být rájem, se proměnila v toxické peklo.
Hrozí Zemi stejný osud?
Možná jste slyšeli varování vědců, že i Země by mohla zažít podobné procesy, pokud lidmi způsobená změna klimatu bude pokračovat bez zásahu. Globální teploty stoupají kvůli spalování uhlí, ropy a zemního plynu, což do atmosféry uvolňuje obrovské množství oxidu uhličitého. CO₂ v atmosféře vydrží dlouho a čím více se ho hromadí, tím více tepla zachycuje.
Dalším významným skleníkovým plynem je metan. S oteplováním planety taje permafrost – trvale zmrzlá půda, která se nachází hlavně v arktických oblastech. Když led roztaje, odhalí organickou hmotu zmrazenou po tisíce let – starobylé rostliny, mechy, dokonce i pozůstatky mamutů a dalších vyhynulých zvířat.
Bakterie pak tuto hmotu rozkládají a při tom uvolňují metan do atmosféry. Čím více se Země otepluje, tím více permafrostu taje a tím více metanu se uvolňuje – další začarovaný kruh zpětné vazby.
Naštěstí povrchová teplota Země nikdy nedosáhne extrémů, jaké dnes panují na Venuši – alespoň ne v průběhu našich životů. Přesto se naše planeta může stát mnohem méně příjemným místem k životu, jak teploty porostou.
Venuše zůstane nejteplejší planetou sluneční soustavy, i když obíhá dále od Slunce než Merkur. Její osud je varováním – a zároveň připomínkou, jak křehká může být planetární rovnováha.
Zdroje článku: Venus facts | BBC Sky at Night Magazine, universetoday.com, theconversation.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý