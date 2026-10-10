Probdělé noci, zdravotní potíže a žádné randění. Bachelor Solfronk vybudoval muzeum a zaplatil za to vysokou cenu

Když se před pár dny otevřely dveře obchodního domu Bílá labuť na Poříčí, stál v nich muž, kterého většina Čechů zná jako Bachelora z Novy. VIP život zaznamenal, že tentokrát ale Jan Solfronk nepředával růže. Na třech stech metrech čtverečních rozložil
přes tisíc karet a exponátů z vlastní sbírky Pokémonů, vybudoval herní zónu, fanshop a program s dvaceti akcemi měsíčně. Projekt nazval Pokélandia Adventure a sám ho označuje za první muzeum soukromé sbírky pokémonových karet na světě. Nezávisle ověřit se to nedá, ale ambice je zřejmá. A cena, kterou za ni zaplatil, taky. Měsíc a půl v pekle
Příprava takové akce byla extrémně náročná a to si vybralo svou daň.
„Všechno jsme vybudovali za pouhý měsíc a půl,“ řekl Solfronk v rozhovoru pro eXtra dva dny po otevření. Prý to bylo „peklo“. Během finiše spal kolem čtyř hodin denně. Na otázku, jestli stíhal randit, odpověděl jednou větou: „Vůbec, to se prostě nedalo.“ Investici vyčíslil na několik milionů, částku přirovnal k ceně všeobecně známého rychlého červeného auta. A ještě před otevřením přiznal větu, která u podnikatele překvapí: „Kdybych se vrátil o půl roku zpátky, řekl bych si, ať to nedělám.“
A tělo prostě řeklo dost. Solfronkovo vyčerpání ale nezačalo až teď. Už na jaře zveřejnil na Instagramu video, v němž popsal zdravotní kolaps: ekzém rozlézající se po těle, nespavost s usínáním kolem půl šesté ráno, v nejhorší fázi osm dní prakticky bez spánku.
Přidal se virus, otoky, slézající kůže, bolest při pohybu. Skončil na Bulovce, kde mu lékaři doporučovali hospitalizaci. Dostal kortikoidy a antivirotika. Nově říká, že je „téměř v pořádku“, ale stres z příprav expozice mu podle jeho slov zdraví znovu přitížil. Právě během jarního kolapsu se mu v hlavě zrodil nápad na muzeum, paradoxně ve chvíli, kdy jeho tělo volalo po odpočinku. Zdroj fotografie: Nextfoto Ne výstřelek, ale logický krok
Pro diváky Bachelora může být pokémoní expozice překvapením. Solfronk je veřejně známý jako sportovec, moderátor a tvůrce lifestyle obsahu. Jenže pod povrchem běží jiná linka. Jeho firma Poké Education provozuje
kroužky, workshopy a komunitní eventy kolem karetní hry Pokémon TCG už roky. Děti se na nich učí strategii, obchodování, základy finanční gramotnosti. Pokélandia Adventure je první moment, kdy se tahle série aktivit proměnila v něco zásadně většího. Sám to shrnul: „Takhle velký projekt jsem nikdy nedělal.“
Zda se projekt vyplatil zatím zřejmé není. Solfronk mluví o kladných ohlasech komunity, těší se na děti a fanoušky, web projekt popisuje jako „splněný sen“. Na druhé straně stojí milionová investice, pocit, že se brzy zhroutí, a ta věta o tom, že by si to rozmluvil. Podle nás je nejzajímavější něco jiného než otázka zisku. Solfronk
převedl dětský koníček do kapitálově tvrdého eventového byznysu, a udělal to v čase, kdy jeho tělo říkalo ne. Jestli to byl krok odvážný, nebo nezodpovědný, ukáže návštěvnost. Na slavnostní otevření dorazil i druhý český Bachelor Miroslav Dubovický s partnerkou Sarah Vu. Rivalita mezi Bachelory prý neexistuje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová