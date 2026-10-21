Pro všechny, kdo milují kávu, je tenhle dezert jasná volba – nadýchaný korpus a výrazný krém tvoří dokonalou kombinaci

Když potřebujete připravit výborný moučník k odpolední kávě nebo potěšit vzácné hosty nečím opravdu poctivým, rychlé kávové řezy s máslovým krémem představují trefu do černého. Propojení nadýchaného korpusu provoněného kávou a jemným mandlovým akcentem s poctivým nadýchaným krémem vytváří přímo dokonalý chuťový zážitek. Každé sousto nabízí jemnou rovnováhu sladkých tónů a příjemné hořkosti kvalitní kávy, zatímco strouhaná čokoláda na povrchu dodává celému dezertu vzhled jako z vyhlášené cukrárny. Je to vynikající volba pro víkendové rodinné posezení i pro slavnostnější příležitosti, kdy chcete na stůl přinést elegantní a voňavý zákusek.
Kávové dezerty mají ve středoevropské i světové cukrářské tradici neochvějné místo už od 19. století, kdy se káva stala neodmyslitelnou součástí vídeňské i pražské kavárenské kultury. Mistři cukráři tehdy začali kávový nálev i jemně mletá kávová zrna přidávat nejen do samotných třených a piškotových těst, ale především do bohatých máslových krémů. Slavné klasiky jako francouzský dort
Opéra nebo vídeňské kávové řezy postavily základy pro všechny moderní receptury, které staví na podmanivé vůni pražených zrn. Dnešní domácké variace tyto postupy příjemně zjednodušují, aniž by tím utrpěla bohatost chuti nebo nadýchaná textura výsledného moučníku.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho úžasná flexibilita a prostor pro vlastní cukrářskou fantazii. Do kávového krému můžete vedle mandlového extraktu přimíchat pár kapek poctivého tuzemáku, koňaku nebo kávového likéru, čímž dezert získá ještě dospělejší a svátečnější profil. Pokud máte rádi křupavé prvky, krém mezi korpusy i na povrchu lze posypat drobně nasekanými opraženými lískovými oříšky, plátky mandlí nebo drcenými kávovými zrny v čokoládě. Místo klasické strouhané čokolády pak můžete na závěr použít kakaový poprašek či lehkou čokoládovou polevu pro ještě intenzivnější čokoládově-kávový akcent.
Začněte s přípravou těsta. Změklé máslo šlehejte s cukrem a vanilkovým i mandlovým extraktem 2–3 minuty.
Poznámka: Pokud použijete nesolené máslo, přidejte špetku soli.
Jakmile směs získá nadýchanou texturu, přidejte do ní vejce. Pokračujte ve šlehání 2 minuty a Přidejte mouku s kypřicím práškem do pečiva a jedlou sodou.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Do těsta vmíchejte rozpuštěnou kávu v mléce s octem a pokračujte ve šlehání 15 sekund.
Poznámka: Po rozpuštění kávy v horkém mléce nechte směs vychladnout předtím, než ji do těsta vmícháte.
Těsto rozprostřete do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 160 °C po dobu 25–30 minut. Následně ho nechte zcela vychladnout.
Mezitím připravte krém. Změklé máslo šlehejte 1 minutu. Jakmile získá nadýchanou strukturu, vešlehejte do něj polovinu moučkového cukru.
Pokračujte ve šlehání minutu, přidejte zbytek cukru a vše šlehejte 2 minuty. Pak přidejte vanilkový i mandlový extrakt a kávu rozpuštěnou ve smetaně.
Tip: Místo smetany můžete použít 2–3 lžíce mléka.
Krém šlehejte ještě minutu a prozatím ho odložte bokem. Upečený korpus rozkrojte na polovinu a každou z nich navlhčete uvařenou vychladlou kávou.
Tip: Místo kávy můžete použít mléko nebo sirup z cukru a vody.
První korpus potřete polovinou krému a zakryjte ho druhou půlku korpusu. Postup opakujte a vrstvení zakončete krémem. Rychlé kávové řezy ozdobte strouhanou čokoládou a servírujte je dle potřeby.
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Zdroj receptu: Easy Quick Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato