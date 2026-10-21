Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pro všechny, kdo milují kávu, je tenhle dezert jasná volba – nadýchaný korpus a výrazný krém tvoří dokonalou kombinaci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Užijte si chuť nadýchaného kávového těsta a neodolatelně lahodného krému. Přesně takové jsou rychlé kávové řezy, které vypadají i chutnají jako z profesionální cukrárny.
Pro všechny, kdo milují kávu, je tenhle dezert jasná volba – nadýchaný korpus a výrazný krém tvoří dokonalou kombinaci

Pro všechny, kdo milují kávu, je tenhle dezert jasná volba – nadýchaný korpus a výrazný krém tvoří dokonalou kombinaci

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:17

Reklama
Další články z VařímeDobroty.cz
Panenku jsem jen lehce nařízla, naplnila slaninou a sýrem a dala zapéct – jednoduché, rychlé a chuťově naprosto fantastické
Panenku jsem jen lehce nařízla, naplnila slaninou a sýrem a dala zapéct – jednoduché, rychlé a chuťově naprosto fantastické
Nikdy předtím se mi nepodařilo upéct tak vláčný a jemný tvarohový chlebíček – odteď ho budu dělat jen podle tohoto receptu
Nikdy předtím se mi nepodařilo upéct tak vláčný a jemný tvarohový chlebíček – odteď ho budu dělat jen podle tohoto receptu

Pokud hledáte tip na rychlý moučník, po kterém nezůstane na talíři ani drobek, připravte tento tvarohový...

Máslové sušenky s vanilkou a kakaem – vyzkoušela jsem je jednou a od té doby je peču pořád dokola. Doslova se rozplývají na jazyku
Máslové sušenky s vanilkou a kakaem – vyzkoušela jsem je jednou a od té doby je peču pořád dokola. Doslova se rozplývají na jazyku

Pokud hledáte recept se snadnou přípravou a výsledkem, který vypadá jako z nejlepší cukrárny, upečte si...

Čertovské vepřové nudličky – retro klasika, kterou budete mít do 30 minut na stole. Díky tomuto fíglu je maso vždy extra křehké
Čertovské vepřové nudličky – retro klasika, kterou budete mít do 30 minut na stole. Díky tomuto fíglu je maso vždy extra křehké

Pikantní vepřové nudličky, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, jsou křehké, šťavnaté a...

Tyto zapečené brambory se sýrem jsou tak dobré, že k nim není potřeba ani maso – virální recept, který zkouší všichni
Tyto zapečené brambory se sýrem jsou tak dobré, že k nim není potřeba ani maso – virální recept, který zkouší všichni

Příprava tohoto receptu zabere jen pár minut a její výsledek vám vyrazí dech. Rychlé zapečené brambory se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

Všechny články tohoto autora →
VařímeDobroty.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.