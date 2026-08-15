Pro očkování do lékárny? Nápad ministra Vojtěcha se nelíbí vládě ani odborníkům. A je to dobře

Ministr zdravotnictví předvedl klasický manévr: nejdřív se v dubnu pochlubil vizí, v červnu poslal do připomínek návrh zákona, a když se v červenci ozval odpor zevnitř vlastní státní správy i od lékařů, ministerstvo začalo veřejně prodávat užší, líbivější verzi, „očkování proti chřipce v lékárnách“. Jenže text zákona říká něco jiného než tisková zpráva. A výhrady, které přišly z Úřadu vlády i od dalších členů kabinetu, nejsou kosmetické. Jsou to námitky, které by měl mít vyřešené ten, kdo návrh předkládá, ne ten, kdo ho připomínkuje.
Tři verze jednoho nápadu za tři měsíce
Kdo sledoval Vojtěchovu komunikaci od jara, musel mít dojem, že se téma mění za pochodu. 23. dubna 2026 ministr ve Sněmovně mluvil obecně o „očkování v lékárnách“, odkazoval na proběhlý pilot a sliboval účinnost od sezony 2027/2028. 11. června šel do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona, který je koncepčně mnohem širší: očkování dospělých nad 18 let „na žádost“, a to nejen v lékárnách, ale i u zubních lékařů. Seznam konkrétních nemocí? Ten má teprve určit prováděcí vyhláška.
A pak přišel červenec. Ministerstvo vydalo tiskovou zprávu s titulkem „Prevence blíž lidem“ a náhle mluvilo hlavně o chřipce. Průhledný manévr: když se ukáže, že celý balík naráží, zúžíte ho na to nejstravitelnější a doufáte, že si toho nikdo nevšimne.
Jenže všimli.
Domácí úkol, který ministr neodevzdal
Nejsilnější argument proti Vojtěchovu návrhu neleží v tom, že by lékárna byla z principu nebezpečné místo na vpich jehly. Leží v tom, co jeho vlastní materiály ukazují jako nedotažený kompromis. Připomínky z Úřadu vlády a od ministra pro sport, prevenci a zdraví mluví jasnou řečí:
- Anamnéza: Lékárník nemá přístup k úplné zdravotnické dokumentaci pacienta. Lékový záznam nestačí, nezachytí rodinnou anamnézu, probíhající onkologickou léčbu ani imunosupresi po transplantaci.
- Komplikace: Kdo řeší akutní nežádoucí reakci v lékárně? Návrh vyžaduje „technické a věcné vybavení“, ale co to konkrétně znamená, zůstává na budoucí vyhlášce.
- Dokumentace: Vzniká paralelní evidenční systém, který roztříští záznamy o očkování mezi ordinace a lékárny.
- Tlak na veřejnost: Úřad vlády výslovně varuje, že rozšíření sítě očkovacích míst může část veřejnosti vnímat jako nepřímý nátlak.
To nejsou ideologické námitky. To jsou provozní díry, které měl mít předkladatel zaplátované ještě předtím, než stiskl „odeslat“. Ministr předběhl vlastní domácí úkol, a teď se diví, že mu ho vrátili k přepracování.
Rozdělená obec, ne jednotný odpor
Bylo by pohodlné napsat, že odborníci jsou proti. Pohodlné, ale nepřesné. Česká lékařská komora a její prezident Milan Kubek jsou proti jednoznačně, komora už v březnu 2026 prohlásila, že nesouhlasí s očkováním v lékárnách bez přítomnosti lékaře. Vědecká rada ČLK přidala argument, že indikace očkování je lékařské rozhodnutí vyžadující znalost celkového zdravotního stavu. A publikovaný výzkum mezi občany? Pouhá 3,4 % respondentů by chtěla očkování v lékárně, zatímco 82,8 % preferuje lékaře nebo očkovací centrum.
Jenže na druhé straně barikády stojí Česká vakcinologická společnost, která se 24. července 2026 postavila za zapojení lékáren, za jasně definovaných podmínek. Odkazuje na nejméně patnáct evropských zemí, kde model funguje. Francie, Polsko, Itálie, Portugalsko, nově Slovensko.
Problém není v tom, že by koncept neexistoval. Problém je v tom, že český návrh zatím nedokázal přesvědčivě popsat, jak přesně ty „jasně definované podmínky“ budou vypadat. Vakcinologové říkají ano, ale s podmínkami. Ministr říká ano, ale podmínky dodá později. To je zásadní rozdíl.
Polotovar místo reformy
Vojtěchova vize má racionální jádro: proočkovanost proti chřipce v Česku je mizerná a přiblížit vakcínu lidem dává smysl. Nikdo rozumný nepopírá, že v Paříži nebo ve Varšavě lékárníci očkují a svět se nezhroutil. Ale kdo chce reformovat systém, musí přijít s hotovým řešením, ne s legislativní skicou, kde klíčové detaily visí na budoucí vyhlášce, vládní kolegové vznášejí zásadní námitky a ministerstvo samo mění rozsah návrhu podle toho, odkud fouká vítr.
Ke dni 16. srpna 2026 návrh prošel připomínkovým řízením, ale vláda ho neschválila. Prováděcí vyhláška neexistuje. Účinnost od sezony 2027/2028, kterou Vojtěch sliboval v dubnu, vypadá spíš jako zbožné přání než jako realistický harmonogram.
Odpor proti tomuto návrhu není odporem proti modernizaci. Je odporem proti tomu, aby se z legislativního polotovaru stala norma, na jejíž nedodělky doplatí pacient v lékárně, kde nikdo neví, kdo má řešit anafylaktický šok.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka