„Pro mě seš hračka." Johnny z Love Islandu měl ponižovat dívky, na internet unikly jeho zprávy plné výhrůžek

7. září večer spustila platforma Oneplay první díl nové série Love Islandu. O den později, ještě než epizoda doběhla na hlavním kanálu TV Nova, začaly po TikToku a sociálních sítích kolovat screenshoty konverzací, které měly patřit právě Johnnymu. Dvaadvacetiletý rodák z Teplic, který si v premiérovém párování vybral Nelu, se během několika hodin proměnil z nováčka reality show v nejkritizovanější postavu celé řady.
Co přesně v údajných zprávách stojí
Nejčastěji sdílená citace zní: „Bro jak se mám reálně chovat o věci. Pro mě seš hračka. Dobrý už mě to nebaví.“ Další přepisy, které převzal mimo jiné eXtra.cz, obsahují formulace ještě tvrdší: „Proč máš nos jak měsíc reálně? Stačilo kdyby ti jen dal do hlavy a on ti doje*al i nos a mozek„ nebo „Proto tě bije tvůj táta, protože jsi bezcenná. Ale neber zle bro jsme v klidu.“
Jména příjemkyň veřejně doložená nejsou. Sekundární zdroje mluví obecně o „ženách“ a „údajných ex“. Původní screenshoty se podle slovenského webu Odzadu objevily na TikTok profilu Infludrby, který měl shromáždit svědectví několika dívek. Kdo přesně screenshoty pořídil a nahrál, z otevřených zdrojů spolehlivě určit nejde. Bez původních souborů, metadat a přímého vyjádření odesílatele i příjemkyň nelze vyloučit ani manipulaci.
Medailonek versus internet
Kontrast je ostrý. V oficiálním medailonku, který TV Nova publikovala 1. září, Johnny říká, že hledá loajální, sebejistou a respektující partnerku. Líbí se mu, když se žena nebojí nechat o sebe pečovat. Důraz klade na charakter, ne na vzhled. Právě tahle sebeprezentace teď stojí vedle přepisů zpráv, v nichž figurují urážky tělesného vzhledu a narážky na domácí násilí.
Ještě 8. září, tedy v den, kdy se kauza rozjela naplno, publikoval oficiální web TV Nova bonusový obsah s Johnnym a Nelou, jako by se nic nedělo. K 10. září nebyl Johnny z webu ani z Oneplay stažen a žádné veřejné stanovisko produkce ke screenshotům nebylo dohledatelné.
Jak funguje casting a proč to nestačí
Nova v minulosti popsala výběr účastníků jako vícekrokový proces: telefonický kontakt, osobní setkání, psychologický test, průběžný kontakt až do finálního výběru. Producentka Vlaďka Hocková v zákulisním rozhovoru zdůrazňovala, že si chce „pohlídat vše od přípravy, castingů, až po samotné natáčení“. Zda se tvrzení, která dnes kolují po internetu, k produkci dostala už před nasazením Johnnyho do show, ale žádný zdroj nevysvětluje.
Problém není unikátní. Britská větev Love Island čelila opakovaným debatám o misogynním a kontrolujícím chování soutěžících. Stanice ITV na to podle vlastního oznámení reagovala systémově:
- povinné vypnutí sociálních sítí účastníků po dobu pobytu ve vile,
- školení o vzájemně respektujícím chování,
- materiály k rozpoznávání negativních vztahových vzorců.
Zahraniční verze tedy podobné reputační krize řeší spíš úpravou pravidel a péčí o účastníky než okamžitým vyloučením. Česká verze zatím žádný srovnatelný krok veřejně neoznámila.
Co z toho plyne pro Johnnyho i pro show
Bezprostřední dopad je vidět u diváků. Komentáře pod prvním dílem jsou podle eXtra.cz výrazně negativní a Johnny se stal terčem nejostřejší kritiky ze všech nováčků. Právní rovina je zatím čistě hypotetická, v otevřených zdrojích neexistuje veřejně doložené trestní oznámení, policejní potvrzení ani soudní dokument, který by se k Johnnymu přímo vztahoval. Vyloučení ze show rovněž oznámeno nebylo.
Podle nás je klíčové, co udělá produkce v příštích dnech. Screenshoty mohou být pravé, mohou být vytržené z kontextu, mohou být zmanipulované. Dokud chybí nezávislé ověření, zůstává kauza v rovině internetového tlaku. Ten je ale už dost silný na to, aby si vyžádal veřejnou odpověď, od Johnnyho i od TV Nova.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová