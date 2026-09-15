Pro Česko bylo vydáno akutní varování. Pokud doma máte tuto minerálku, hrozí vám vážné nebezpečí

Slovenští hygienici upozornili na konkrétní šarži jemně perlivé minerální vody Natura poté, co kontrola v jednom ze stravovacích zařízení odhalila závažný problém. Laboratorní rozbor naměřil u vody hodnotu pH 14, která podle Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ukazuje na možnou přítomnost silně alkalické žíravé látky. Varování se týká balení Natura jemně perlivá o objemu 500 ml, šarže L61481/00:20 s datem minimální trvanlivosti 27. listopadu 2026. Voda byla naplněna z přírodního zdroje Natura v Teplicích nad Metují.
Na problém se přišlo po úřední kontrole v zařízení veřejného stravování v Králové pri Senci nedaleko Bratislavy. Kontrolovaná voda byla podle slovenského úřadu zakoupena v provozovně Metro v Ivance pri Dunaji. Výsledky následného laboratorního vyšetření vedly hygieniky k tomu, že produkt označili za zdravotně nebezpečný. Slovenský úřad současně předal zjištění tamní Státní veterinární a potravinové správě jako národnímu kontaktnímu bodu evropského rychlého výstražného systému RASFF.
Následky mohou být velmi vážné
Takto vysoká hodnota pH není podle hygieniků pouze odchylkou od běžných parametrů vody. Při přítomnosti silně alkalické žíraviny může požití vést k chemickému poleptání ústní dutiny i trávicího traktu. Mezi možné projevy patří bolest a silné pálení v ústech nebo zažívacím traktu, zvracení, případně zvracení s příměsí krve. V závažných případech může dojít také ke krvácení, poškození trávicího traktu a dalším život ohrožujícím komplikacím. Lidé, kteří by po konzumaci daného výrobku zaznamenali zdravotní potíže, mají podle úřadu okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Slovenští hygienici proto spotřebitele vyzvali, aby vodu z uvedené šarže nekonzumovali ani jinak nepoužívali a v případě, že ji zakoupili, ji vrátili do místa prodeje. Hlavní hygienička Slovenské republiky Tatiana Červeňová zároveň nařídila mimořádné cílené kontroly zařízení společného stravování. Úřady nyní prověřují, kam všude se závadná šarže dostala a zda se mohou další kusy stále nacházet v distribuční síti.
Čeští hygienici situaci sledují
Případ začala prověřovat také česká policie, která uvedla, že bude zjišťovat další podrobnosti přímo u výrobce. Ministerstvo zdravotnictví a česká hygienická služba následně zveřejnily důležitou informaci pro tuzemské spotřebitele. Podle informací, které získaly od výrobce, byla předmětná šarže určena výhradně pro slovenský trh a na území České republiky se podle dostupných údajů nevyskytuje. České úřady přesto případ dále sledují a spolupracují s příslušnými dozorovými orgány.
Varování se přitom nevztahuje obecně na všechny minerální vody Natura, ale výhradně na konkrétně označenou šarži L61481/00:20 s minimální trvanlivostí do 27. listopadu 2026. Právě číslo šarže je proto rozhodující při kontrole výrobku. Slovenský Úřad veřejného zdravotnictví doporučuje lidem, kteří takovou láhev mají, aby ji nepili a vrátili ji prodejci. Další informace mají úřady zveřejnit podle výsledků probíhajících kontrol a zjištění o distribuci výrobku.
Zdroje: tn.nova.cz, uvzsr.sk