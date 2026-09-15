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Přiznat se k nevěře? Někdy to není odvaha, ale způsob, jak svoje svědomí naložit tomu druhému

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Udělala jsi něco, co může rozbít vztah. Nemůžeš spát, máš výčitky a v hlavě ti běží jediná věta: musím mu to říct, protože pravda je přece správná. Jenže přiznání někdy není jen akt poctivosti. Může být také velmi účinný způsob, jak si ulevit od vlastní viny tím, že její část předáš člověku, kterého jsi zranila. A právě proto není otázka „říct, nebo neříct“ tak morálně jednoduchá, jak zní.
Přiznat se k nevěře? Někdy to není odvaha, ale způsob, jak svoje svědomí naložit tomu druhému

Přiznat se k nevěře? Někdy to není odvaha, ale způsob, jak svoje svědomí naložit tomu druhému

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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