Přítelkyně pana ministra vznikla kvůli pomluvám o Adině Mandlové. Film ale její skutečný příběh obrátil naruby

Komedie Přítelkyně pana ministra z roku 1940 vychází z reálných událostí. Režisér Vladimír Slavínský napsal scénář na základě fám o údajném románku Adiny Mandlové s K. H. Frankem. Ve filmu přinesla falešná zpráva hlavní hrdince štěstí. Ve skutečnosti tyto pomluvy podle samotné herečky zničily její život.
Pomluva z výtahu vynesla písařce povýšení
Písařka Julinka pracuje v obchodní firmě Hrubý a syn a bydlí v podnájmu u švadleny Pokorné. V domě náhodou žije také ministr obchodu doktor Horák, se kterým se dívka jednou sveze výtahem. Bytná následně roznese fámu, že mladá žena udržuje s vlivným politikem milostný poměr. Vedení podniku se potýká s problémy a mladý šéf Jan se rozhodne domnělých styků své zaměstnankyně využít. Dívku povýší na sekretářku s vidinou, že firmě i jemu samotnému pomůže k lepším zítřkům.
Nápad na příběh o falešné přítelkyni vzešel ze skutečné situace, kterou tehdy prožívala představitelka hlavní role Adina Mandlová. Lidé šířili fámy o jejím údajném poměru se státním tajemníkem K. H. Frankem. Režisér Vladimír Slavínský věděl, že jde o nepravdivé drby, a situace ho inspirovala k sepsání scénáře o chudé sekretářce. Herečka si tak na plátně do jisté míry zahrála samu sebe.
Pomluvy měly v realitě ničivý dopad
Ve svých knižních pamětech Dneska už se tomu směju herečka vysvětlila propastný rozdíl mezi filmem a realitou. Filmová hrdinka měla z cizích klepů prospěch, protože filmaři vyžadovali u komedie šťastný konec. Skutečné herečce však stejné pomluvy podle jejích vlastních slov zničily život. Vladimír Slavínský pro ni přitom roli psal krátce po úspěchu veselohry Holka nebo kluk, pro kterou vytvořil scénář Dva týdny štěstí.
Oldřich Nový nesouhlasil s textem písně
Ve snímku zazněla hudba Josefa Dobeše a Jiřího Mihuleho včetně známé písně Oči tmavohnědé. Skladba se původně jmenovala jinak. Tvůrci počítali s názvem Oči čokoládové, s čímž nesouhlasil představitel Jana Oldřich Nový. Text písně se mu nezamlouval, a proto si slova mírně upravil do konečné podoby.
Filmovým otcem Oldřicha Nového se stal herec František Paul, který ztvárnil majitele dovozní firmy Hrubého. Ve skutečnosti dělil oba muže věkový rozdíl pouhého jednoho roku. Roli skutečného ministra obchodu doktora Horáka tvůrci svěřili Jaroslavu Marvanovi.
Roli žárlivého nápadníka získal Jiří Vondrovič
Před tím, než se hlavní hrdinka sblížila s mladým šéfem, ztratila kvůli fámě svého původního nápadníka. Úlohu žárlivého účetního Evžena Lesného tvůrci obsadili Jiřím Vondrovičem. Bytnou Pokornou, která celou pomluvu o ministrovi v dobré víře vypustila do světa, ztvárnila herečka Světla Svozilová.
V dalších rolích diváci viděli Zdeňku Baldovou jako paní Hrubou nebo Raoula Schránila a Bedřicha Veverku v úlohách kamarádů mladého šéfa. Italské dodavatele, bratry Rossi-Rosůlky, si zahráli Václav Vydra mladší a Vladimír Řepa.
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