Přístrojový proplach automatu slibuje až 98 % nového oleje. Výrobci jako GM a Volkswagen před ním přitom varují

Klasická výměna, tedy vypuštění starého oleje a doplnění nového, obnoví podle údajů firmy FUCHS zhruba 40 až 60 % náplně. Zbytek starého oleje zůstává v měniči momentu, v chladicích okruzích a v hydraulických kanálech převodovky. Přístrojový proplach se s tím vypořádá silou: stroj protlačí nový olej celým okruhem včetně měniče momentu. Řidič, který pro auto chce to nejdůkladnější, proto sáhne po dražší službě a předpokládá, že víc vyměněného oleje znamená bezpečnější servis. Dílna ho v tom často nechá, protože na proplachu vydělá víc.
Nejpřísnější je Toyota: po 160 000 kilometrech jen kontrola
Přístrojový proplach vymění až 98 % oleje a tímhle číslem se prodává. Vedle 40 až 60 % u klasické výměny působí jako jasná volba. O tom, jestli konkrétní převodovce prospěje, ale rozhodují servisní předpisy výrobce a u tří velkých automobilek jsou k proplachu odmítavé.
General Motors ve servisním bulletinu z roku 2020 uvádí, že externí proplachovací stroje nedoporučuje pro automatické ani manuální převodovky. Olej se podle něj má měnit vypuštěním a doplněním podle servisních informací, protože externí stroje mohou ovlivnit funkci nebo životnost převodovky. Volkswagen v technickém bulletinu z prosince 2018 použití proplachovacích strojů od jiných dodavatelů nepodporuje a nezaručuje, a to u klasických automatů i u převodovek DSG. Zároveň odmítá univerzální oleje, které se nabízejí jako vhodné pro všechno. Každá jeho převodovka má olej vyvinutý přímo pro ni.
Toyota u části modelů s olejem ATF-WS předepisuje po 160 000 kilometrech pouze kontrolu, bez proplachu a bez výměny. Před náhradními a „kompatibilními“ oleji výslovně varuje, protože mohou způsobit potíže s řazením i poškodit vnitřní součásti převodovky.
Jak Honda vymění většinu oleje bez jakéhokoli stroje
ZF, jeden z největších světových výrobců automatických převodovek, přístrojový proplach připouští. Na svém portálu pro servisy popisuje, že proplach vymění celý olej včetně náplně měniče momentu, smysl má ale jen u správné aplikace a se schváleným olejem. Pro nejasné případy ZF radí řídit se servisními pokyny výrobce vozidla. Ani firma, která proplach hájí, tedy rozhodnutí nenechává na dílně.
Rozhoduje i provedení. Hladina oleje se u automatů nastavuje při přesně dané teplotě a už odchylka o pár stupňů znamená špatnou hladinu a špatné řazení. Stejně riskantní je nalít do převodovky jiný olej, než pro jaký byla vyvinuta.
Honda u části svých automatů řeší důkladné vyčištění opakovanými cykly vypuštění a doplnění. U Acury TSX se jedním vypuštěním obnoví 3,0 litru z celkových 6,9 litru, tedy asi 43 % náplně. Když se cyklus několikrát zopakuje, vymění se postupně většina oleje, aniž by se k převodovce připojoval externí přístroj.
Pětice otázek prozradí servis prodávající proplach zbytečně
Když převodovka výrazně cuká, prokluzuje, nezařadí rychlost nebo přechází do nouzového režimu, problém není v oleji. Specializovaný český servis Autocentrum Opava takové případy posílá rovnou ke specialistovi na opravy převodovek. ZF ve své diagnostice Smart Service rozbírá olej z vany a někdy dojde k závěru, že převodovku je potřeba vyměnit za repasovanou.
Bosch Car Service v české servisní dokumentaci zdůrazňuje tři věci: ověřit, zda výrobce výměnu oleje vůbec předepisuje, použít správnou specifikaci oleje a počítat s tím, že se postup liší podle typu převodovky. Z toho vychází pět otázek pro servis. Nejdřív se zeptejte, jaký postup výrobce předepisuje přímo pro vaši převodovku. Dílna, která to bere vážně, si vyžádá VIN nebo kód převodovky a nespokojí se se značkou a modelem. Druhá otázka se týká specifikace oleje. Správnou odpovědí je konkrétní kód, slova „univerzální“ nebo „kompatibilní“ jsou varováním, protože právě takové oleje Volkswagen i Toyota odmítají. Třetí otázka zní, jestli servis mění filtr a vanu. U převodovek ZF patří k servisu olejové sady s filtrem, těsněním, magnety a šrouby, u části převodovek DSG ale Volkswagen uvádí filtr jako celoživotní.
Ve čtvrté otázce chtějte vědět, jak dílna nastaví hladinu oleje, a v odpovědi musí zaznít konkrétní teplota i postup. Poslední otázka se ptá po důvodu: proč servis volí právě proplach, a ne klasickou výměnu. Dílna, která to neumí vysvětlit, dává najevo, že předpisy výrobce pro váš vůz nezná.
Klasická výměna začíná pod pěti tisíci korun
Klasickou výměnu nabízí specializovaný servis Propláchni od 4 990 Kč. Přístrojový proplach převodovky DSG vychází u MKL Autoservis od 6 000 Kč včetně filtru a oleje, tato cena je ovšem bez DPH. Rozdíl kolem tisíce korun mezi oběma nabídkami je proto jen orientační.
Vyšší cenu proplachu tvoří větší množství oleje, delší práce a speciální vybavení. Za příplatek tak řidič dostane jinou metodu, a jestli je pro jeho převodovku správná, určují předpisy výrobce. Kompletní servis převodovky u Autoservis Garant stojí od 8 800 Kč u Škody po 12 850 Kč u BMW.