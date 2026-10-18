Příští týden v seriálu Ulice: Zrada od vlastní matky, boj o lásku, Sonin riskantní krok a konec tajností

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese divákům náročné okamžiky plné zklamání a snahy o nápravu rodinných vztahů. Někteří hrdinové budou čelit následkům vlastních lží a jiní najdou odvahu k riskantním krokům. Každé rozhodnutí s sebou ponese nečekané komplikace. Pondělní narušená důvěra
Natálie zjistila informaci, která zásadně změnila její vztah s matkou. Náhodou vyslechla cizí rozhovor a odhalila pravou identitu své zaryté fanynky Dariny. Za profilem se celou dobu skrývala Kamila. Její původní snaha dceru podpořit vyústila v naprostou ztrátu důvěry. Natálie teď odmítá s matkou mluvit a vzniklé ticho je pro Kamilu velkým trestem.
Úterní boj o lásku
Marek se odhodlal udělat zásadní krok směrem k Žofce. Jako ideální příležitost k opětovnému sblížení vyhodnotil pub kvíz v podniku Coolna. Žofka na akci skutečně dorazí a počáteční atmosféra působí velmi slibně. Zaneprázdněný Marek trpělivě vyčkává na správný okamžik, kdy bude moci otevřeně mluvit o svých citech.
Zásadní životní zrada ve středu
Veronika prožívá nejtěžší chvíle svého života po šokujícím přiznání svého partnera. Patrik jí potvrdil nevěru a přidal zprávu, že s jinou ženou navíc čeká dítě. Křehká Veronika takový podraz od vlastního snoubence vůbec nečekala a ocitla se na úplném dně. V této situaci se upíná ke své nejlepší kamarádce Blance a hledá u ní oporu. Nemá tušení, že Blanka k ní v minulosti také nebyla upřímná.
Čtvrteční riskantní střet s protivníkem
Soňa se rozhodla vymanit z role poslušné loutky a rozehrála velmi nebezpečnou partii. Za vydatné pomoci Áji se jí podařilo rozklíčovat skutečné úmysly jejího poradce Radka Mastného. Postavit se takto silnému soupeři vyžaduje velkou dávku odvahy. Soňa se proto spoléhá na pomoc svých nejbližších. Bez jejich asistence by proti vlivnému muži neměla žádnou reálnou šanci uspět.
Konec rodičovských tajností v pátek
Adriana se dlouhodobě snažila chránit svou dceru před drsnou realitou, kterou pro ni připravil její biologický otec. Vymyšlené historky o Rafaelovi jí ale nakonec přerostly přes hlavu. Klárky se od své kamarádky navíc dozvěděla o nezájmu ze strany vlastního táty a celou situaci nese velmi těžce. Adriana si plně uvědomuje, že zatajováním faktů své dceři spíše ubližuje. Rozhodne se proto přestat s výmluvami a hodlá jít s pravdou ven.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).