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Příští týden v seriálu Ulice: Petrovo zadržení, těžké rozhodování, Magda u výslechu a pravda, která bolí

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Příští týden v seriálu Ulice přinese záhadné zmizení a nepříjemné vyšetřování. Zadržení jedné z hlavních postav odstartuje sérii nečekaných událostí.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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