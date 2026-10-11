Příští týden v seriálu Ulice: Petrovo zadržení, těžké rozhodování, Magda u výslechu a pravda, která bolí

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese divákům velmi horké chvíle. Náhlé zmizení zasáhne do životů několika oblíbených hrdinů a ke slovu se dostane dokonce kriminálka. Na povrch navíc vyplavou nepříjemná tajemství a padnou slova, která trvale změní rodinné vztahy. Zmizení a výslechy na policii
Odchod Filipa (Lukáš Langmajer) vyvolává u jeho blízkých obrovské obavy a spoustu palčivých otázek. Petr (Jan Dolanský) zpočátku svému parťákovi plně důvěřuje a všechno omlouvá. Brzy ovšem situace nabere mnohem vážnější obrátky a o slovo se přihlásí kriminální vyšetřovatelé. Zaskočený Petr nakonec stráví hodně nepříjemnou noc v cele předběžného zadržení.
Následky celého vyšetřování velmi těžce dopadnou na Magdu (Veronika Macková). Vyděšení zaměstnanci firmy logicky požadují vysvětlení a ona sama musí navíc čelit tvrdému policejnímu výslechu. Právě obrovský tlak okolí dokonale odhalí skutečné charaktery všech lidí v její blízkosti.
Těžké rozhodování na radnici
Vítězství v komunálních volbách staví Jirku (Ondřej Havel) před první opravdu složitá rozhodnutí. Od svého otce (Mirek Hanuš) dostává hodně překvapivou radu k zahájení spolupráce s developery a spekulanty s pozemky. Mladý politik tak řeší vnitřní dilema mezi čistým svědomím a nutným politickým kompromisem.
Do napjatého povolebního vyjednávání se navíc chystá razantně promluvit rivalka Soňa Čechová (Lucie Vondráčková). Její tajné plány mohou směřování celé radnice ještě hodně zkomplikovat a přinést další rozbroje.
Slzy kvůli biologickému otci
Velmi citlivé období právě teď prožívá Adriana (Sandra Nováková). Biologický otec její dcery Rafael se rozhodne utnout veškeré vzájemné kontakty. Zklamaná matka musí najít obrovskou sílu pro nejtěžší rozhovor svého života.
Malé Klárce (Stela Polášková) potřebuje šetrně vysvětlit naprostý nezájem jejího vlastního táty. Dělá naprosto vše pro to, aby zranitelné holčičce touto krutou pravdou co nejméně ublížila a poskytla jí maximální oporu.
Hra s falešnou identitou
Velké potíže si svým chováním na sociálních sítích přidělává Kamila (Natálie Řehořová). Na internetu vystupuje pod falešným jménem Darina a v roli fanynky podporuje začínající cukrářku Natálii. Dobře míněné varování svých blízkých vytrvale přeslechne a neustále riskuje tvrdý dopad na zem. Brzké odhalení její skutečné identity přímo visí ve vzduchu a může znamenat naprostou ztrátu složitě budované důvěry.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).