Příští týden v seriálu Ulice: Krach firmy, tajné jednání a prozrazené tajemství

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese divákům velmi napjaté situace. Petr Dvořák musí po ošklivém podrazu řešit úplný krach své firmy. Adriana bude řešit Klárčinu reakci na nepříjemnou pravdu o jejím otci. Dojde také na tajné politické pletichy v Křečovicích. Pondělní šok z nečekané dětské reakce
Adriana Pešková po dlouhém vnitřním boji vyložila před víkendem karty na stůl a řekla Klárce pravdu o jejím biologickém otci. Rafael se totiž rozhodl zpřetrhat veškeré rodinné vazby a o další kontakt s vlastní dcerou nestojí. Adriana se v duchu připravovala na slzy nebo záchvaty hněvu, dívka se ale k překvapení všech naprosto uzavřela do sebe a mlčí. Tato nečitelná reakce ji nesmírně trápí a nezbývá jí nic jiného než počkat na vhodnou chvíli pro další rozhovor.
Úterní milostné váhání a strach ze zklamání
Sympatický doktor Matouš nemůže po nedávném setkání dostat Žofku z hlavy. Sám má za sebou hodně čerstvý rozchod a bojí se ublížení mladé studentce. Ona však jeho sympatie zřetelně opětuje a vzájemná přitažlivost roste s každým dnem. Dvojice nyní musí najít odvahu poslechnout dobře míněné rady přátel z blízkého okolí a ujasnit si své city.
Středeční zrada a únik citlivého tajemství
Trávení společného času se školníkem Kaštanem přinese Michalovi Klímovi nečekané informace. Dozví se od něj velmi soukromé detaily z Františčiny minulosti na její staré škole a proč z ní musela odejít. Zcela stejnou věc zná i Laura a drb se velmi rychle rozšíří mezi ostatní studenty. Impulzivní Františka bere spravedlnost do vlastních rukou a vymýšlí okamžitou odvetu vůči domnělému viníkovi. Otázkou zůstává, jestli bude mířit správným směrem.
Čtvrteční tajné vyjednávání v Křečovicích
Soňa Čechová rozehrává velmi riskantní partii přímo za zády Radka Mastného. Snaží se získat vlivné členy hnutí Za lepší Křečovice na svou stranu, úvodní pokusy ale končí naprostým neúspěchem. V zoufalé situaci proto volí krajnější řešení a žádá o podporu svého rivala Jirku Hložánka. Spojení těchto dvou zcela odlišných povah bude pro oba představovat velkou osobní zkoušku.
Páteční snaha o klid tváří v tvář zradě
Poslední setkání Petra Dvořáka s bývalým parťákem Filipem Smetanou skončilo tvrdou fyzickou potyčkou. Nyní přichází nevyhnutelný úkol spojený s úplným zrušením podvedené firmy a spravedlivým vyřešením financí. Udržet chladnou hlavu před člověkem zodpovědným za krach podniku vyžaduje od Petra obrovské úsilí. Osobní konfrontace obou mužů bude podle všeho stát zúčastněné ještě hodně nervů.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).