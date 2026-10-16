Příští týden v Prostřeno: VIP kuchaři v úzkých. Taktika převálcovala dobré jídlo

Příští týden v Prostřeno! se u plotny potkají známé tváře jako Karel Zima nebo Dominika Mesarošová, které už v minulosti oblíbenou kuchařskou show vyhrály. Diváci uvidí souboj ostřílených soutěžících a zjistí detailněji, jak si VIP účastníci vylepšili své gastronomické dovednosti od své poslední účasti. Kulinářský týden slibuje zajímavé recepty i drobné taktické hry o další cenné vítězství. Karel Zima a trapné seznamování
Kulinářské klání zahájí v pondělí herec Karel Zima. Hned v samotném úvodu ho u stolu čeká hodně rozpačitý moment. Spolusoutěžící Daniela ho vůbec nepozná a zaskočený hostitel musí celou situaci gentlemansky zachraňovat. U sporáku se posléze pokusí u svých hostů zabodovat sladkou tečkou na úplný závěr menu. Jeho podávané lívance ovšem některým soupeřům připadnou poněkud nedopečené a vyvolají první menší diskuzi.
Slzy Dominiky Mesarošové
Modelka Dominika Mesarošová převezme pomyslnou štafetu o den později. Během vaření se otevřeně rozpovídá o svém dětství a svěří se se statutem silvestrovského a tak trochu nechtěného dítěte z bujarého večírku. Křehké téma výchovy hostitelku hodně dojme a dojde i na silné emoce. Během večerní zábavy se na řadu dostane hádání různých druhů ovoce. Dominika dostane za úkol poznat meloun a u stolu vznikne teorie o narážce na její zelené mládí.
Výpadek proudu v charitativním Šatníku
Polovina týdne přinese změnu prostředí. Bývalá televizní moderátorka Nora Fridrichová pozve soupeře do improvizované kuchyně v charitativním Šatníku. Chce tak televizním divákům i hostům připomenout lidi s potřebou pomoci. Hosté z neobvyklého místa ovšem velké nadšení nesdílí.
Přísný kritik Pierre Cédrick Klimeczek postrádá v podávaném jídle výraznější chutě. Hodnotitelské nároky se mu zdají oprávněné a ze svých standardů slevit nehodlá. Večer navíc naruší nečekaný výpadek elektřiny. Hostitelka to trefně okomentuje poznámkou o dokonalé demonstraci úskalí samoživitelství v praxi.
Prostřeno, FOTO: Distr. FTV Prima Chaos u přísného kritika
Náročný kritik Pierre Cédrick Klimeczek předvede své dovednosti ve čtvrtek. Sám má na ostatní velké nároky a nic jim neodpustí. Jeho vlastní úsilí ale doprovází naprostý chaos v kuchyni. Nepomůže mu ani povolená asistence další osoby a příprava pokrmů se neobejde bez komplikací.
Pro svůj den vyhlásí speciální módní zadání a všichni zúčastnění musí na večeři obléknout červený kousek oblečení. Součástí doprovodného programu se pak stane odhalování vlastností, které na sobě mají jednotliví aktéři mimořádně rádi.
Kritika domu u Daniely Smolík
Celý kulinářský maraton zakončí Daniela Smolík se svou fúzí moderní kuchyně. Podle jejích slov se nedá nic zkazit a ráda by v ostatních strávnících probudila větší touhu po kulinářském experimentování. Její odvaha u sporáku narazí na poměrně drsné hodnocení samotného místa konání poslední večeře. Jeden z hostů označí dům páteční hostitelky rovnou za barabiznu. Poslední večer zakončí společné malování a po něm už se definitivně rozhodne o celkovém vítězi celého speciálního týdne.
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