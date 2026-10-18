Příště budeme chytřejší, staroušku! málem skončilo v trezoru. Augustova urážka Husáka ohrozila celý film

Příště budeme chytřejší, staroušku! FOTO: Alena Červená / distr. TV Nova Příště budeme chytřejší, staroušku! FOTO: Alena Červená / distr. TV Nova Příště budeme chytřejší, staroušku! FOTO: Alena Červená / distr. TV Nova Příště budeme chytřejší, staroušku! FOTO: Alena Červená / distr. TV Nova
V komedii Příště budeme chytřejší, staroušku! z roku 1982 si měli hlavní zlodějskou dvojici původně zahrát Jiří Sovák a Vladimír Menšík. Tvůrci se ovšem obávali jejich nadměrného pití během natáčení a role raději svěřili jiným hercům. František Peterka tak dostal příležitost uplatnit svůj kriminálnický chraplák, kvůli kterému ovšem musel před režisérem předstírat silné nachlazení. Zdaleka nejvíce se pak zapotil u scény s kradeným vozem na pražské Kampě, protože ve skutečnosti vůbec neuměl řídit. Augusta urazil prezidenta a filmu hrozil trezor
Gustav Makovec (František Peterka) a Karel Vašátko (Karel Augusta) opouštějí brány věznice s předsevzetím, že se začnou živit poctivě. V autodílně ani v závoznické firmě se ale dlouho neohřejí, a tak znovu rozjedou sérii drobných podvodů a krádeží. Snaha o snadný zisk se jim ovšem neustále vymyká z rukou. Po propité noci u rybníka je okrade projíždějící rybář, a když ho okradená dvojice pronásleduje, zastaví je hlídka bezpečnosti. Oba muži tak nakonec končí zpátky za mřížemi.
Roli zloděje Vašátka měl původně ztvárnit Vladimír Menšík, kterému měl sekundovat Jiří Sovák. Tvůrci se však obávali, že by herci během natáčení pili alkohol dlouhé dny v kuse, a od jejich obsazení raději ustoupili.
Karel Augusta, který roli nakonec získal, se ale do potíží s pitím dostal také, když v hospodě podnapilý prohlásil o prezidentovi Gustavu Husákovi, že je vůl. Komedii reálně hrozilo, že skončí v trezoru, nebo úřady nařídí postavu přeobsadit a všechny scény natočit znovu. Zákaz nakonec neprošel, ale Augusta dostal na rok stopku v herecké práci. Udělal si proto kuchařské zkoušky a živil se mimo jiné grilováním kuřat ve stánku na pražském Černém Mostě.
Peterka simuloval nachlazení a neuměl řídit
František Peterka chtěl postavu kriminálníka Makovce obohatit o chraplavý hlas. Tento projev mu v minulosti zakázali už při natáčení snímku Černý vlk z roku 1971, a tak se tentokrát režisérovi Petru Schulhoffovi vymluvil na silné nachlazení. Tvůrce mu uvěřil a Peterka s odřeným hlasem dokončil celý film. Inspiraci pro svou roli našel v nádražní hospodě, kde odkoukal gestikulaci a mimiku skutečného trestance, kterým byl syn divadelního kulisáka.
František Peterka se naopak zapotil při scéně krádeže auta na Kampě. Měl běžet, nasednout za volant a ujet, jenže ve skutečnosti vůbec neuměl řídit. S dalším hercem si tak museli vyměnit místa za běhu a podle Peterkových slov se přitom křížili jako baletky. Ošklivým zraněním navíc málem skončil jeho výskok do rozjíždějící se sanitky, do které nestačil včas naskočit.
Srstka přišel o hlas i o tlačenku
Svým vlastním hlasem v komedii nepromluvil Zdeněk Srstka v roli saniťáka Pidlocha. Režisér mu opakovaně vysvětloval, jak má text říct, což vyvolávalo u Peterky s Augustou záchvaty smíchu. Srstka se bránil tím, že není herec, a tvůrci ho nakonec nechali předabovat Mirkem Musilem.
Veselo bylo na place i s Helenou Růžičkovou, která ztvárnila hospodskou Julinku. Během natáčení scény u vily za Prahou si poručila tlačenku, pro kterou Srstka ochotně došel do nedalekého obchodu. Zapomněl však koupit chleba, a když se pro něj vrátil, herečka mezitím celou pochoutku snědla.
Mizící náklad v sanitce a měnící se lahev
Pozornému divákovi neunikne chyba v navazujících záběrech se sanitkou plnou ukradeného alkoholu. Když muži nakládají bedny, zaplní vůz až po střechu. Jakmile ale auto vyjíždí ze skladu v pražském Braníku, je přes okna jasně vidět, že uvnitř nic není.
Další nesrovnalost se objevuje ve scéně s pivem. Vašátko otevírá hnědou lahev, nalévá z ní do sklenic a pokládá ji na stůl. V následujícím střihu už před hrdiny stojí lahev ze zeleného skla.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, ahaonline).