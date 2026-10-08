Přišli jste o práci? Spočítejte si v jednoduché kalkulačce, jaká bude výše vaší podpory v nezaměstnanosti

Podpora se zaměstnancům vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání. V prvním období činí 80 procent této částky, poté klesá na 50 procent a v závěrečné části podpůrčí doby na 40 procent. U lidí mladších 52 let platí osmdesátiprocentní sazba první dva měsíce, další dva měsíce dostávají 50 procent a pátý měsíc 40 procent předchozího výdělku.
Od 52 let trvá první období tři měsíce a stejnou dobu následně platí padesátiprocentní sazba. Maximální částka je bez ohledu na předchozí příjem omezena na 38 537 korun měsíčně. I člověk s vysokým výdělkem proto nemůže v roce 2026 dostávat vyšší podporu.
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Rozdíl ukazují konkrétní příklady
Člověk s průměrným čistým výdělkem 25 000 korun dostane v prvním období 20 000 korun měsíčně, následně 12 500 korun a v poslední části podpůrčí doby 10 000 korun. Při předchozím čistém příjmu 35 000 korun jde nejprve o 28 000 korun, poté o 17 500 korun a nakonec o 14 000 korun. U čistého příjmu 50 000 korun by 80 procent představovalo 40 000 korun, kvůli letošnímu stropu však podpora dosáhne nejvýše 38 537 korun.
V dalším období by už činila 25 000 korun a následně 20 000 korun, takže zde se maximální hranice neuplatní. U lidí s ještě vyššími příjmy má strop v prvních měsících větší význam, protože výpočet podle 80 procent jejich mzdy může zákonné maximum výrazně překročit. Podpora tak nenahrazuje celý předchozí příjem, ale má především zmírnit jeho náhlý propad během hledání nové práce.
Kalkulačka ByznysTrendy
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026
Zadejte svůj věk a průměrný čistý výdělek. Kalkulačka vám orientačně ukáže výši podpory v jednotlivých měsících i celkovou částku.
Maximální podpora v roce 2026 činí 38 537 Kč měsíčně. Jde o horní hranici, nikoli o částku automaticky přiznávanou každému uchazeči.
Věk při podání žádosti
Z čeho se má podpora vypočítat?
Průměrný měsíční čistý výdělek
Nepoužívejte hrubou mzdu. Rozhodující je průměrný měsíční čistý výdělek z posledního ukončeného zaměstnání.
Splňujete alespoň 12 měsíců důchodového pojištění nebo započitatelné náhradní doby v posledních 2 letech?
Jde o základní podmínku nároku. Započítat se mohou i některé náhradní doby, například péče o dítě do 4 let.
Spočítat podporu
Odhad celkové podpory za celou podpůrčí dobu
Podpůrčí doba
Nejvyšší měsíční částka
Kolik byste dostávali v jednotlivých měsících
Jak se podpora počítá: u zaměstnance se vychází z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. U OSVČ se používá poslední vyměřovací základ přepočtený na jeden kalendářní měsíc.
Sazby v roce 2026: do 52 let činí podpora první 2 měsíce 80 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 40 %. U uchazeče nad 52 let trvá první i druhé období tři měsíce.
Maximální částka: bez ohledu na předchozí výdělek nemůže měsíční podpora v roce 2026 přesáhnout 38 537 Kč.
Podpora není automatická. Uchazeč musí být veden v evidenci Úřadu práce a o podporu požádat. O skutečném nároku a konečné výši rozhoduje Úřad práce ČR.
Kalkulačka nezohledňuje všechny individuální situace, například opakované čerpání podpory, výsluhový příspěvek, sankční důvody nebo některé souběhy příjmů.
Pravidla a částky ověřeny k 7. 10. 2026. Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Starší uchazeči mohou podporu čerpat déle
Věk rozhoduje nejen o délce jednotlivých sazeb, ale také o celkové době, po kterou lze podporu pobírat. Uchazeči mladší 52 let ji mohou dostávat nejvýše pět měsíců. Ve věku od 52 do 57 let se podpůrčí doba prodlužuje na osm měsíců a lidé starší 57 let mohou podporu čerpat až jedenáct měsíců. U posledních dvou věkových skupin se 80 procent vyplácí první tři měsíce a 50 procent další tři měsíce. Po zbytek podpůrčí doby činí dávka 40 procent předchozího čistého výdělku. Rozhodující je věk uchazeče při podání žádosti o podporu.
Pro získání podpory musí být člověk veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň o podporu požádat. Základní podmínkou je alespoň 12 měsíců důchodového pojištění během posledních dvou let před zařazením do evidence, přičemž za určitých okolností se mohou započítat také náhradní doby. Od roku 2026 navíc odpadlo dřívější znevýhodnění lidí, kteří zaměstnání ukončili sami nebo dohodou bez takzvaného vážného důvodu.
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Takovým uchazečům se dříve podpora po celou dobu snižovala na 45 procent průměrného čistého výdělku, nyní se na ně vztahují stejné sazby jako na ostatní. Jinak se postupuje například u některých lidí vracejících se po dlouhé péči o dítě, pokud jim nelze podporu vypočítat z předchozího výdělku. V těchto případech se částka odvozuje od průměrné mzdy stanovené pro daný rok.
Úřad práce ČR, MPSV