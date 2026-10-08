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Přišli jste o práci? Spočítejte si v jednoduché kalkulačce, jaká bude výše vaší podpory v nezaměstnanosti

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Lidé, kteří v roce 2026 přijdou o zaměstnání, mohou během prvních měsíců dostávat podporu ve výši až 80 procent svého předchozího čistého výdělku. Pravidla se od letošního ledna změnila a současně vzrostla maximální částka, kterou může Úřad práce vyplatit. Ta letos činí 38 537 korun měsíčně. Výše i délka podpory závisí na předchozím příjmu a věku uchazeče.
Nejvyšší podpora přichází na začátku nezaměstnanosti.

Nejvyšší podpora přichází na začátku nezaměstnanosti.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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