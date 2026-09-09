Priske zůstává, ale jeho dva asistenti na Spartě končí. Čupr naznačil, že podle výsledků se bude rozhodovat dál

Kdo odchází a proč právě oni
Sparta se rozloučila s Jackem Wilsonem, trenérem pro standardní situace, a Ianem Collem, vedoucím fyzické přípravy. Oba přišli do klubu v červnu 2025, když se Priske vracel na Letnou po ročním angažmá ve Feyenoordu. Jejich odchod není náhoda, jsou to dvě nejsnáze měřitelné specializace v realizačním týmu.
U Wilsona mluví čísla z posledních zápasů nepříjemně jasně. V Hradci inkasovala Sparta už v 10. minutě po rohovém kopu a nacvičeném signálu soupeře. V Brně při porážce 1:3 padl rozhodující druhý gól rovněž po rohové situaci. Standardky jsou oblast, kde se odpovědnost dá přiřadit konkrétnímu člověku, a vedení to udělalo.
U Colla je veřejná linka slabší. Klub nezveřejnil žádná běžecká data, statistiky sprintů ani údaje o marodce. Spojení s fyzickou připraveností je logické z popisu jeho funkce, ale konkrétní interní audit Sparta nepředložila. Obě jména tak působí spíš jako chirurgický řez do Priskeho nejbližšího okolí než jako výsledek transparentního vyhodnocení.
Čísla, která vedení donutila jednat
Devět bodů ze sedmi zápasů. Bilance 3–0–4, skóre 13:12. Osmá příčka v aktuální tabulce Chance Ligy se zápasovou nerovnováhou; bezprostředně po Hradci to bylo dokonce 10. místo v neúplné tabulce. Na vedoucí Slavii se 17 body ztrácí Sparta osm bodů. Oficiální ligový report po zápase v Hradci použil formulaci „nejhorší start od roku 2005″.
Historická data to potvrzují. Na podzim 2005 měla Sparta po sedmi kolech 10 bodů a sezonu zakončila až pátá. Aktuálních devět bodů je ještě horší. Podle staršího analytického článku Chance Ligy měla Sparta katastrofálnější rozjezd jen na podzim 1996, kdy po sedmi kolech držela pouhé čtyři body.
Pro srovnání: loni ve stejné fázi sezony 2025/26 měla Sparta 19 bodů, vedla tabulku a měla skóre 16:7. Propast je propastná.
A tady přichází nejzajímavější kontrapunkt. Ještě před sedmým kolem vedla Sparta v oficiálních týmových statistikách ligy v počtu střel (99), v držení míče (65,3 %) i v přihrávkách (3 002). Očekávané góly ukazovaly hodnotu 11,04. Sparta si hru vytváří. Body tomu ale neodpovídají; problém není v tom, že by tým neměl míč, ale v tom, co s ním dělá ve vápnech na obou stranách hřiště.
Co Čupr a Rosický skutečně řekli
Sportovní ředitel Tomáš Rosický v oficiálním vyjádření na webu Sparty mluvil o potřebě dát týmu „nový impuls“ a zdůraznil, že Sparta má „velmi kvalitní hráče“ jejichž potenciál zatím nevyužila. Odpovědnost podle něj nesou všichni: vedení, realizační tým i hráči.
Generální ředitel František Čupr šel dál. Požaduje „rychlé zlepšení“ a výslovně neuzavřel téma dalších personálních kroků. Nepadlo žádné konkrétní jméno, žádný termín, žádné ultimátum. Ale také žádná bezpodmínečná ochrana Priskeho. Formulace „budeme se rozhodovat dál“ je v kontextu českého fotbalu signál, který hlavní trenéři čtou správně: příště to může být on.
Priske tak zůstává na lavičce, ale bez dvou klíčových spolupracovníků a s vědomím, že vedení poprvé veřejně zasáhlo do jeho štábu. Přímý precedent, odvolání asistentů při zachování hlavního trenéra, se v novodobé historii Sparty těžko hledá. Když v létě 2019 skončili asistenti Radoslav Kováč a Petr Janoušek, bylo to při nástupu nového kouče Václava Jílka, tedy úplně jiná situace. Aktuální krok je spíš mimořádný mezistupeň než zavedený vzorec.
Dva zápasy jako zkouška
Jména náhradníků za Wilsona a Colla Sparta dosud neoznámila. Jediné, co klub sdělil, je, že „bude informovat“ o doplnění realizačního týmu. Není jasné ani to, zda přijde přímá náhrada jedna ku jedné za obě role.
Podle nás se první reálné vyhodnocení Priskeho pozice odehraje už v nejbližším ligovém okně. Osmé kolo přináší domácí zápas s Jabloncem, který je v tabulce sedmý s deseti body ze šesti zápasů. Deváté kolo znamená cestu na Sigmu, čtvrté místo, třináct bodů ze sedmi zápasů. Oba soupeři mají lepší start než Sparta. Oba zápasy jsou měřitelné. A oba proběhnou ještě v září.
Priske dostal od vedení vzkaz, který se nedá přečíst jinak než jako podmíněnou důvěru s velmi krátkým oknem. Herní rámec mu nikdo nebere, Sparta dál drží míč víc než kdokoli v lize. Ale body z toho nepadají, a v českém fotbale se trenéři nehodnotí podle držení míče.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle