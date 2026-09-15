Priske mluvil o nejistotě i zraněních, sám označil bilanci Sparty za neakceptovatelnou. Model jí dává na titul 5 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Priske mluvil o nejistotě i zraněních, sám označil bilanci Sparty za neakceptovatelnou. Model jí dává na titul 5 %
Trénuje naplno, přestavěl si tým, odjel na kemp do Utrechtu. A pořád neví, proti komu vlastně půjde. Jiří...
Jen pár chvil před prvním buly promluvili muži, kteří extraligu platí z vlastní kapsy. A oba se dostali ke...
Nejvyšší česká hokejová soutěž se vrací už v úterý. Do 34. ročníku vstupuje čtrnáct týmů, obhájcem...
Megan Eckertová posunula hranice šestidenního ultraběhu zase o pořádný kus dál. Čtyřicetiletá učitelka...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
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