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Priske mluvil o nejistotě i zraněních, sám označil bilanci Sparty za neakceptovatelnou. Model jí dává na titul 5 %

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Tři body, čisté konto a trenér, který o vlastní práci mluví ostřeji než jeho kritici. Sparta zvládla Jablonec 2:0, jenže z osmého místa a s pěti procenty na titul podle predikčního modelu se úleva slaví těžko.
Priske mluvil o nejistotě i zraněních, sám označil bilanci Sparty za neakceptovatelnou. Model jí dává na titul 5 %

Priske mluvil o nejistotě i zraněních, sám označil bilanci Sparty za neakceptovatelnou. Model jí dává na titul 5 %

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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