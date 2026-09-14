Priske chtěl mít Hoevera fit na Evropskou ligu, ale plán nevyšel. Sparta letí do Jerevanu oslabená o klíčové hráče

Devátá příčka jako kulisa pro evropský start
16. září 2026 čeká Spartu v Jerevanu 1. kolo ligové fáze Evropské ligy proti Ararat-Armenia. Vstup do evropského podzimu přichází ve chvíli, kdy domácí čísla vypadají alarmujícím způsobem: po osmi kolech Chance Ligy je Sparta devátá s dvanácti body a skóre 15:12. To není pozice, ze které se jede do Arménie s klidem.
Nejde přitom jen o body. Letní přestavba kádru rozebrala starou osu mužstva. Lukáš Haraslín, jeden z nejproduktivnějších hráčů posledních sezon, odešel 12. srpna do Al-Fateh. Není to zářijová absence, je to ztráta, která se promítá do celého podzimu. Evropská soupiska vypadá jinak než na jaře, nové jméno vedle nového jména, a Priske pořád hledá ideální složení.
Co přesně se stalo s Hoeverem
Priskeho pozápasové vyjádření po Jablonci bylo konkrétní: Hoever nastoupil proti Hradci poprvé po delší pauze, zátěž byla pro jeho tělo příliš velká a výsledkem je drobný svalový problém v okolí kyčle. Klub nepublikoval přesnou diagnózu ani časový rámec návratu.
Důležitý detail: oficiální centrum UEFA ho stále vede v zápasové nominaci pro duel s Ararat-Armenia. Dlouhodobá stopka tedy veřejně potvrzená není. Jenže rozdíl mezi „je v nominaci“ a „je připravený odehrát devadesát minut venkovního evropského zápasu“ zná každý trenér.
Hoever měl být na pravém kraji obrany první volbou, Sparta ho při příchodu z Wolverhamptonu prezentovala jako posilu přesně pro tuto pozici. Místo toho proti Jablonci nastoupil Martin Suchomel a Priske poprvé prohodil strany oběma stoperům. Improvizace, ne plán.
Jerevan Sparta zná. A ví, že to nebude snadné
Ararat-Armenia není předkolový soupeř k podcenění, dostal se do ligové fáze Evropské ligy. Sparta s ním má čerstvou zkušenost: loni v Jerevanu vyhrála 2:1, ale rozhodující gól padl až ve druhé minutě nastavení. Nekomfortní průběh, zásadní role střídajících hráčů, nervózní závěr. Oficiální zápasový report to potvrzuje.
Teď se Sparta vrací na stejné místo, ale v jiné kondici:
- Kádr po letní přestavbě – odešel Haraslín, změnila se evropská soupiska, nová osa se teprve formuje.
- Ligová forma – devátá příčka po osmi kolech, žádný signál dominance.
- Zdravotní nejistota – Hoeverův stav je nejviditelnější, ale v oficiální evropské nominaci chybí i další jména jako Peter Vindahl, Emmanuel Uchenna či Magnus Kofod Andersen. Veřejně dostupné důvody u každého z nich nejsou.
Víc než jeden svalový problém
Hoeverovo přetížení je symptom, ne diagnóza. Na jednom jméně se potkává všechno, co Spartu před Jerevanem definuje: nepovedený ligový rozjezd, rozpad staré osy, pokračující hledání základní sestavy. Klub navíc v létě rozšířil kondiční úsek o Christiana Clarupa, což je samo o sobě signál, že fyzická stránka je na Letné pod drobnohledem.
Pravá strana obrany zůstává provizorní. Suchomel je záloha, ne řešení. A pokud Hoever nebude schopen naskočit, Priske bude v Jerevanu skládat defenzivu z toho, co má, ne z toho, co chtěl.
Sparta odlétá do Arménie s dvanácti body z ligy, rozstříleným kádrem a trenérem, který po každém zápase vysvětluje další změnu v sestavě. První kolo Evropské ligy ukáže, jestli je tahle nestabilita ještě růstová bolest, nebo už problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle