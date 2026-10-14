Přišel ze Slavie a za pět let vyhrál evropský pohár. Souček podepsal novou smlouvu a přiznal, co ho ve West Hamu drží

Ještě před pár týdny to vypadalo, že česká kotva londýnského středu pole může po téměř sedmi letech zvednout kotvy. Smlouva mu běžela do konce sezony 2026/27, West Ham spadl z Premier League a v Česku se nahlas mluvilo o návratu do Slavie. Pak přišel 13. říjen 2026 a West Ham oznámil, že Souček podepsal nový, vylepšený kontrakt do léta 2028. Klub tím získal rok jistoty navíc. Souček sám vysvětlil, co ho drží: West Ham je pro něj domov, je tu s rodinou, cítí blízkost fanoušků a v klubu strávil podle svých slov „půlku fotbalového života“. A po sestupu přidal i sportovní důvod. Nechce odejít od rozdělané práce, chce být u toho, až se West Ham vrátí.
Domov, rodina a nedokončená práce
Souček při podpisu nemluvil o penězích. Finanční podmínky nové smlouvy klub ani hráč nezveřejnili. Britský The Standard sice píše o štědrém kontraktu, konkrétní čísla ale neuvádí. Veřejně doložená je hlavně citová rovina. Souček připomněl, na co je s klubem hrdý, a jasně řekl, co bude dál. Prioritou číslo jedna je okamžitý postup zpět do Premier League. Hned v další sezoně tam chce West Ham nejen hrát, ale být úspěšný.
Klub si ho neudržel jen kvůli výkonům na hřišti. Sportovní ředitel Nils Koppen otevřeně řekl, že jednou z hlavních letních strategií po sestupu bylo udržet zkušené lídry kabiny. U Součka vyzdvihl jeho profesionalitu, motivaci po zranění a také to, jak silně je s klubem i místní komunitou spjatá jeho rodina.
Ještě výrazněji promluvil trenér Nuno Espírito Santo. Součka označil za „obrovskou postavu“ West Hamu, důležitý charakter v kabině a hráče s vítěznou mentalitou. Ocenil jeho spolehlivost, každodenní soutěživost a profesionalitu, ve které podle něj vidí příklad pro mladé hráče.
Podle nás tu jde o víc než o prodloužení smlouvy se zkušeným záložníkem. West Ham po sestupu hledá identitu a Souček je jedním z mála lidí v šatně, kteří pamatují klub na evropském vrcholu. V době přestavby má taková kontinuita cenu, kterou v tabulce statistik nenajdete.
Z Edenu do Londýna a zase zpátky do Edenu
Souček do West Hamu přišel v lednu 2020 nejprve na hostování ze Slavie. Klub tehdy bojoval o záchranu a český záložník rychle ukázal, proč o něj Londýňané stáli. Následoval trvalý přestup a z hráče, kterého v Anglii málokdo znal, se stal jeden z nejspolehlivějších středopolařů ligy.
Vrchol přišel 7. června 2023. Finále Evropské konferenční ligy se hrálo v Praze, v Eden Aréně, kde Souček dřív sbíral tituly se Slavií. Nastoupil v základní sestavě, vedle něj na pravé straně obrany krajan Vladimír Coufal. West Ham šel do vedení v 62. minutě, kdy proměnil penaltu Saïd Benrahma. Fiorentina srovnala po pěti minutách zásluhou Giacoma Bonaventury. Rozhodnutí přišlo v 90. minutě: Lucas Paquetá poslal míč do běhu Jarrodu Bowenovi a ten zajistil výhru 2:1. Podrobný průběh i sestavy zachycuje oficiální zpráva UEFA.
West Ham tehdy prošel celou soutěží bez porážky. Čtrnáct výher, jedna remíza. Pro klub to byla první velká evropská trofej po desítkách let, pro Součka symbolické uzavření kruhu. Kluk ze Slavie zvedl pohár s anglickým klubem na stadionu, kde začínal psát svou kariéru.
Čísla, která z něj dělají českou legendu Premier League
Od ledna 2020 odehrál Souček za West Ham 285 zápasů a vstřelil 47 gólů. V únoru 2026 se zapsal do historie českého fotbalu: 39. brankou v Premier League překonal Patrika Bergera, který jich nastřílel 38. Podle ČT sport mu na to stačilo 217 zápasů, tedy o osm méně, než kolik jich na svých 38 gólů potřeboval Berger.
Srovnání se Slavií ukazuje, jak se jeho role proměnila:
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|Slavia Praha
|West Ham United
|Ligové starty
|54 + 2 střídání
|192 + 24 (trvale), 12 + 1 (hostování)
|Ligové góly
|31
|38 (trvale), 3 (hostování)
|Celkem za klub
|neuvedeno
|285 zápasů, 47 gólů
Ligová čísla podle databáze Soccerbase, celkový klubový součet podle West Hamu. Metodika se může lišit.
Ve Slavii byl Souček téměř útočníkem z druhé vlny s pozoruhodným střeleckým poměrem. Ve West Hamu střílí méně často, zato odehrál obrovské množství zápasů v jedné z nejtvrdších soutěží světa. A stal se pilířem, se kterým trenéři počítali bez ohledu na to, kdo zrovna seděl na lavičce.
Česká stopa v klubu je přitom delší. West Ham v říjnu 2026 uctil památku Luďka Mikloška, další české klubové legendy. Souček na tu tradici navazuje v době, kdy ji klub potřebuje víc než kdy dřív.
Těžký návrat po zranění a boj o postup
Léto 2026 Součkovi nepřálo. Na mistrovství světa si v zápase Česka s Mexikem vážně poranil vazy v kotníku a začátek sezony mu utekl. Zatímco on se zotavoval, West Ham se rozjížděl v Championship.
Sestup přitom přišel krutě. Klub spadl 24. května 2026 i přes výhru nad Leeds v posledním kole a skončila tím jeho čtrnáctiletá éra v Premier League. Podle Premier League West Ham sestoupil s 39 body, tedy výrazně víc, než kolik obvykle mívá tým na 17. místě od zmenšení soutěže na 20 klubů. Nespadl rozpadlý tým, ale mužstvo, kterému chybělo málo.
Tomu odpovídá i start v druhé lize. Po osmi kolech byl West Ham druhý a šest ligových zápasů v řadě neprohrál. Souček mezitím odehrál 65 minut v neveřejném přípravném utkání s Wycombe a 9. října se vrátil do základní sestavy proti QPR. Zápas skončil 1:1 a West Ham podle EFL promarnil šanci posunout se do čela tabulky.
Výchozí pozice pro okamžitý návrat je podle nás silná. Championship je ale dlouhá a nevyzpytatelná soutěž se 46 koly, kde o přímém postupu rozhoduje hlavně stabilita. A právě tu má dodat hráč, který na úrovni Premier League odehrál stovky zápasů.
Čeští fanoušci mohou West Ham sledovat na Oneplay, kde je EFL Championship v nabídce. O2 ji uvádí i v rámci sportovního tarifu Extra Sport.
Reprezentace: bez pásky, ale mezi lídry
Česká reprezentace má od 31. července 2026 nového trenéra Santiho Deniu. V zářijovém okně Ligy národů Souček kvůli zranění chyběl. Kapitánskou pásku nosí Ladislav Krejčí mladší a Denia před zápasem s Chorvatskem potvrdil, že to tak zůstane.
Po svém debutu ale španělský kouč mluvil o lídrech týmu v širším smyslu a mezi jmény jako Coufal, Krejčí nebo Schick zmínil i Součka. Přímé Součkovo vyjádření ke ztrátě pásky zatím chybí. Jeho postavení v kabině národního týmu ale podle trenérových slov nezmizelo.
Konkrétní datum návratu do reprezentace oznámeno nebylo. Denia při nominaci zdůrazňoval, že sleduje hráče v zahraničí a vybírá podle profilu a formy. Žádný náznak, že by druhá anglická liga Součkovi zavírala dveře, nezazněl. Dá se čekat, že pokud bude ve West Hamu pravidelně nastupovat, přihlásí se o místo v dalších reprezentačních oknech.
Souček si mohl po sestupu vybrat pohodlnější cestu. Návrat domů, do Edenu, kde ho fanoušci nosí na rukou. Zvolil Championship, blátivé říjnové večery a sezonu, ve které West Ham nebude nikdo litovat. Pro hráče, který už jednou v Praze zvedl nad hlavu pohár v bordó dresu, to není krok zpátky. Je to slib, že chce West Ham vrátit tam, odkud spadl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle