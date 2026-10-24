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Přišel starý dluh za energie? Dopis od advokáta a soudní rozkaz vyžadují jinou reakci

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Výzva k zaplacení letitého nedoplatku za elektřinu nebo plyn ještě nedokazuje, že požadovaná částka skutečně náleží jejímu odesílateli. Energetický regulační úřad upozornil na dopisy bez dostatečných podkladů. Pokud ale místo soukromé výzvy přijde soudní platební rozkaz, při nesouhlasu už běží zákonná lhůta pro obranu.
Ilustrační obrázek ke kontrole starého vyúčtování. Nezachycuje skutečnou výzvu ani konkrétní případ.

Ilustrační obrázek ke kontrole starého vyúčtování. Nezachycuje skutečnou výzvu ani konkrétní případ.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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