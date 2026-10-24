Přišel starý dluh za energie? Dopis od advokáta a soudní rozkaz vyžadují jinou reakci

Říjnové upozornění regulátora se týká spotřebitelů, od nichž advokátní kancelář požaduje starší pohledávky někdejších dodavatelů. V popsaných případech chybí doklady a někdy ani není zřejmé, z čeho údajný dluh vznikl. ERÚ proto doporučuje neplatit automaticky jen kvůli doručenému dopisu. To ovšem není doporučení přestat přebírat poštu nebo každou pohledávku rovnou označit za podvod.
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Nejdřív vyúčtování, výpočet a skutečný věřitel
Příjemce výzvy potřebuje zjistit, za jaké období má dlužit, kdy byla částka splatná a jak ji druhá strana vypočítala. Doložené by mělo být také případné převedení pohledávky z původního dodavatele na nynějšího věřitele. Údaj na hlavičkovém papíře není náhradou za tyto podklady. Smyslem kontroly je odlišit skutečně neuhrazenou fakturu od částky, která zůstala nevysvětlená nebo už byla zaplacená.
K porovnání slouží původní vyúčtování, smlouva a doklady o platbách. Samostatně je potřeba rozlišovat předepsané zálohy a výsledné roční vyúčtování, protože samotná výše měsíční platby neukazuje konečný stav účtu. V orientaci pomůže i náš text o čtení vyúčtování za energie. V novém dopise však musí být především dohledatelné, kterou konkrétní povinnost má adresát údajně nesplněnou.
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Tři roky nejsou automatické vymazání dluhu
Občanský zákoník stanoví obecnou tříletou promlčecí lhůtu. U konkrétní pohledávky je ale nutné posoudit její počátek i další okolnosti. Nestačí pouze odečíst rok uvedený na faktuře od dnešního data. Uznání dluhu nebo včasné uplatnění práva u soudu mohou právní situaci změnit. Z pouhého stáří dopisu proto nelze spolehlivě určit, zda je nárok promlčený.
Promlčením pohledávka nezaniká. Soud k němu podle zákona přihlédne, pokud dlužník námitku uplatní. Kdo po uplynutí promlčecí lhůty dobrovolně zaplatí, nemůže žádat peníze zpátky jen s odkazem na promlčení. Rozdíl mezi ověřením nároku a unáhlenou úhradou tak může mít přímý finanční dopad.
Opatrnost vyžaduje také podpis písemného uznání dluhu. Zákon s ním spojuje domněnku, že uznaný dluh trvá, a zpravidla desetiletou promlčecí lhůtu. Uznání může obnovit i již promlčený nárok. U sporné staré částky proto není podpis takového dokumentu pouhou administrativní formalitou a jeho důsledky je vhodné vyjasnit předem.
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Proti platebnímu rozkazu je potřeba jednat včas
Soukromou předžalobní výzvu je nutné odlišit od platebního rozkazu vydaného soudem. Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že proti běžnému platebnímu rozkazu lze podat odpor do 15 dnů od doručení. Podává se soudu, který rozkaz vydal, a zpravidla nemusí obsahovat odůvodnění. Za podání odporu se neplatí soudní poplatek.
Včasný odpor rozkaz zruší a spor pokračuje, takže sám o sobě nepotvrzuje, že dluh neexistuje. Stejně tak nestačí předchozí nesouhlas zaslaný advokátovi, pokud už následně přišlo rozhodnutí soudu. Adresát musí sledovat poučení i případné další výzvy k vyjádření. Bez včasné obrany může rozkaz nabýt právní moci a nezaplacená povinnost následně vést k exekuci. O existenci či výši sporného starého dluhu z popsaných výzev závazně rozhoduje soud, nikoli ERÚ.
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