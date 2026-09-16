Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Přírodní prostředky, které si hravě poradí s ucpaným nosem a rýmou přijdou v tomto období vhod

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rýma a ucpaný nos trápí každoročně tisíce lidí. Období chřipek a nachlazení především v podzimních měsících tomu moc nepřispívá a proto je nasnadě ukázat si, čím si můžete pomoci. Pokud nemůžete dýchat nosem, je to způsobeno zánětem v něm a také zablokováním nosních průchodů v důsledku velké produkce hlenu.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Reklama
Další články z Krasnezeny.eu
Způsoby, jak účinně snížit vysoký krevní tlak přirozenou cestou
Způsoby, jak účinně snížit vysoký krevní tlak přirozenou cestou
Nespavost se nevyplácí podceňovat, je spojena s celou řadou onemocnění
Nespavost se nevyplácí podceňovat, je spojena s celou řadou onemocnění

Dostatečný spánek je základem správného fungování našeho organismu. Ovlivňuje vše – přes tělesné funkce až...

Odborník přibližuje, proč se vyplatí začínat den se sklenicí teplé vody
Odborník přibližuje, proč se vyplatí začínat den se sklenicí teplé vody

Každé ráno vstáváme a čekáme na hezký den plný radostí a zážitků. Ne ovšem všichni máme rána rádi. Jsou...

Jak upéci domácí chléb – rady a tipy
Jak upéci domácí chléb – rady a tipy

Pamatuji si na chléb, který pekla má babička. Když ho vytáhla z pece, krásně voněla celá kuchyň. Upéct si...

Konopné mléko a jeho bonusy
Konopné mléko a jeho bonusy

Zdravá strava je jedním z pilířů plnohodnotného a spokojeného života, bez kterého nebude člověk nikdy tak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

Všechny články tohoto autora →
Krasnezeny.eu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.