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Přírodní látky, které slouží jako prevence a domácí léčba nepříjemné paradentózy

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Paradentóza je ustupování dásní zapříčiněné chronickým zánětem. Problémy s dásněmi trpí velká část populace. Ustupování dásní a odhalování citlivých zubních krčků může být velmi bolestivé. Zubní krčky jsou velice citlivé nejen na studené a horké, ale také na sladké a kyselé potraviny.
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Zdroj: Fotografie: Adobe Stock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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