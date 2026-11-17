Přírodní je u nás doma takové jídlo pro dny, kdy má být na stole něco normálního, teplého a poctivého, ale nikdo nechce stát hodinu u sporáku. Máma u podobných receptů vždycky říkala, že v jednoduchosti bývá největší síla. U tohohle se mi to vrací skoro pokaždé. Měkké kuřecí plátek kuřecí maso, šťáva z pánve s česnekem a vedle toho , máslová tak akorát. Žádné velké vymýšlení, žádná hora nádobí po obědě. bramborová kaše
Přírodní kuřecí plátek patří k domácí klasice, která se překvapivě rychle neokouká. Oproti řízku v
je trojobalu lehčí, jenže když se udělá pořádně, nepůsobí jako nějaká dietní náplast místo oběda. Nejvíc práce za vás udělá výpek na pánvi. Trocha česneku, lžička mouky a dobrý vývar dokážou z toho, co po opečení zůstane na dně, udělat šťávu s výrazně lepší chutí, než když se do pánve jen dolije voda a doufá se v zázrak.
Můj tip zní: Kuřecí plátky před opečením opravdu dobře osušte papírovou utěrkou. Je to malý krok, ale udělá rozdíl. Mokré maso se na pánvi začne spíš dusit, kdežto suchý povrch se rychle zatáhne a chytí pěknou barvu. Právě připečené kousky na dně pánve pak dají šťávě chuť. Bez nich bude pořád jedlá, ale taková nevýrazná, trochu prázdná. Recept na šťavnaté přírodní kuřecí plátky s česnekovým výpekem a bramborovou kaší
Celková délka přípravy: cca 40 až 50 minut Ingredience k přípravě
Kuřecí plátek se šťávou: 4 kuřecí prsa olej na opečení grilovací koření nebo směs na kuře 1 lžička hladké mouky 2 až 3 stroužky česneku sůl, mletý pepř 250 až 300 ml vody nebo kuřecího vývaru
Bramborová kaše: 800 g brambor (moučné odrůdy) 50 až 70 g másla 150 až 200 ml mléka (podle požadované konzistence) sůl Postup přípravy kuřecích plátků s česnekovým výpekem
1.
Příprava masa: Kuřecí plátky lehce naklepeme. Opravdu jen trochu, není potřeba z nich dělat tenké řízky. Pár úderů paličkou stačí, aby měly podobnou tloušťku a propekly se rovnoměrně. Pak je osušíme papírovou utěrkou, z obou stran osolíme, opepříme a posypeme grilovacím kořením. Když zůstanou pět minut ležet na prkénku, ničemu to nevadí. Koření se aspoň trochu chytí na povrchu.
2.
Opečení masa: Na pánvi rozehřejeme olej na vyšší teplotu. Plátky vložíme do horkého tuku a opečeme z obou stran dozlatova, zhruba 2 až 3 minuty z každé strany. Neotáčejte je zbytečně brzy. Dobře opečené maso se od pánve pustí skoro samo, to je lepší vodítko než neustálé nadzvedávání vidličkou. Hotové plátky přendáme na talíř a necháme chvíli stranou. Foto: Cooky.cz, Přírodní kuřecí plátek: Šťavnaté maso bez obalování, které se upeče za dvacet minut a chutná lépe než z restaurace
3.
Česnek a mouka: Do výpeku přidáme prolisovaný česnek a krátce ho orestujeme. Stačí 30 až 60 vteřin. Déle raději ne, připálený česnek zhořkne a šťávu pak už moc nezachráníte. Potom obsah pánve zaprášíme hladkou moukou, promícháme a asi minutu zasmažíme. Mouka se musí zbavit syrové chuti.
4.
Šťáva: Vodu nebo vývar přiléváme postupně a během toho mícháme, aby se mouka nesrazila do hrudek. Šťávu necháme 2 až 3 minuty provařit, až začne houstnout a spojí se s tím, co zůstalo na dně pánve. Pokud máte po ruce vývar, použijte ho. Tady je jeho chuť poznat hned.
5.
Vaření masa ve šťávě: Opečené maso vrátíme zpátky do pánve, včetně šťávy, kterou pustilo na talíři. Přiklopíme pokličkou a na mírném ohni necháme probublávat 10 až 15 minut. Maso se dodělá, změkne a zůstane šťavnaté. Nemělo by skončit suché a gumové, což se u kuřecích prsou stává až nepříjemně snadno. Mezitím si připravíme bramborovou kaši
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1.
Vaření brambor: Brambory oloupeme, nakrájíme na zhruba stejně velké kusy a dáme vařit do osolené vody. Měkké bývají asi za 20 až 25 minut, záleží na velikosti kousků i odrůdě. Po slití je necháme krátce odpařit, klidně přímo v hrnci na vypnuté plotýnce. Kaše pak nebude zbytečně řídká a vodnatá.
2.
Kaše: K horkým bramborám přidáme máslo a necháme ho rozpustit. Potom postupně přiléváme horké mléko. Studené mléko brambory ochladí a kaše může ztěžknout, takže se tomu raději vyhněte. Brambory rozmačkáme na hladkou krémovou kaši a podle potřeby dosolíme.
3.
Dochucení šťávy a servírování: Šťávu na konci ochutnáme, případně dosolíme a přidáme trochu pepře. Kdo ji chce jemnější, může vmíchat lžíci smetany. Na talíř dáme bramborovou kaši, vedle kuřecí plátek a přes maso i kaši pořádnou lžíci česnekové šťávy. Petrželka navrch není nutná, ale talíř s ní vypadá líp. Tipy redakce: Vývar místo vody: Domácí kuřecí vývar udělá se šťávou výrazný rozdíl. Voda poslouží také, ale vývar přidá plnější chuť a výpek se s ním spojí přirozeněji. Stehenní maso jako alternativa: Pokud se bojíte suchých kuřecích prsou, sáhněte po vykostěných stehenních plátcích. Mají trochu víc tuku a delší pobyt na pánvi snášejí lépe, aniž by ztratily šťavnatost. Kaše bez hrudek: Bramborovou kaši nemixujte tyčovým ani klasickým mixérem. Škrob se tím vytáhne ven a místo nadýchané kaše vznikne lepivá hmota. Obyčejný mačkač nebo lis na brambory tady funguje nejspolehlivěji. Koření podle nálady: Grilovací koření můžete nahradit sladkou paprikou, kmínem a špetkou majoránky, pokud chcete víc domácí chuť. Pro lehčí středomořský tón se hodí provensálské bylinky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline