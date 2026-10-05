Připravte si kapesníčky. Lindsay Lohan po 22 letech točí s režisérem Protivných sprostých holek a bude to pořádný doják

Netflix novinku oznámil v pondělí 28. září a Lindsay Lohan se k tomu přidala selfíčkem se scénářem v ruce. Natáčí se totiž už naostro, první klapka podle webu What’s on Netflix padla v Torontu přesně ten den. Hlavní mužskou roli dostal Henry Golding, sympaťák ze Šíleně bohatých Asiatů. Vzkaz, který skončil na špatné adrese
Oficiální popis od
Netflixu je zatím stručný. Úspěšná, ale osamělá právnička omylem dostane velmi emotivní DVD, které umírající žena nahrála pro svého muže, a podle stop ukrytých na disku se ho vydá hledat. Podrobnější synopse, kterou zveřejnil What’s on Netflix, prozrazuje víc. Právnička se cestou zamiluje do truchlícího vdovce, kterého si zahraje právě Golding, a zesnulá manželka se tak, aniž by to tušila, stane dohazovačkou ze záhrobí. A aby to bylo ještě pikantnější, hrdinka je rozvodová právnička, tedy žena, která se živí koncem cizích manželství.
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Ano, čtete dobře, DVD. Připomeňme, že v roce 2008 rozesílal filmy v červených obálkách poštou i samotný Netflix a s DVD se definitivně rozloučil až v září 2023. Příběh má každopádně všechno, co správná dojemná romance potřebuje, a Netflix letos ukázal, že na tohle diváci slyší. Hlasovky pro Isabelle, romantická komedie o smutku a odpuštění, se v červnu vyšplhaly na první místo žebříčků v 77 zemích.
Po 22 letech zase spolu
Pro fanoušky Lindsay Lohan je ale nejlepší zprávou jméno režiséra. Mark Waters s ní natočil dva filmy, na kterých vyrostla celá generace. V
Mezi námi děvčaty si v roce 2003 vyměnila tělo s filmovou mámou Jamie Lee Curtis a o rok později přišly Protivný sprostý holky, které fanoušci dodnes slaví každý 3. října. Mimochodem, to je už tuhle sobotu.
Když se Lohan loni vrátila v pokračování
Mezi námi děvčaty 2, které v kinech vydělalo přes 150 milionů dolarů, režírovala ho Nisha Ganatra. Return to You je tak jejich prvním společným filmem od roku 2004 a magazín The Hollywood Reporter ho rovnou označil za velké shledání. Waters mezitím našel druhý domov na Netflixu, kde točí hlavně romantické komedie. Na stejném hřišti hraje posledních pár let i Lohan, takže spolupráce se přímo nabízela. Od průšvihů k Lohan-renesanci
Lindsay Lohan byla hvězdou už jako dítě, kdy si v Pasti na rodiče zahrála obě dvojčata. Po sérii hitů se o ní ale začalo víc psát kvůli průšvihům než kvůli filmům, od herectví se postupně stáhla a v roce 2014 se odstěhovala do Dubaje.
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Zlom přišel právě s Netflixem. Vánoční romance
Vánoce na spadnutí byla v roce 2022 její první velkou hlavní rolí po letech a americká média začala mluvit o Lohan-renesanci. Pak přišlo Irské přání a vánoční Naše malé tajemství, takže Return to You bude jejím už čtvrtým filmem pro Netflix. Podle serveru Deadline ho Lohan zároveň produkuje, a to spolu s Bradem Krevoyem, který stál i za jejími předchozími netflixovými romancemi.
A mimo kameru? Lohan žije s manželem Baderem Shammasem a synem Luaiem v Dubaji a letos v červenci oslavila čtyřicítku.
Partnerem bude hvězda Šíleně bohatých Asiatů
Henry Golding je důkazem, že se do Hollywoodu dá dostat i oklikou. Než začal hrát, stříhal vlasy a moderoval cestopisný pořad na BBC. Šíleně bohatí Asiati z roku 2018 byli jeho první velkou filmovou rolí a rovnou z něj udělali hvězdu. Pak přišla Jednoduchá laskavost, vánoční romance
Last Christmas a diváci Netflixu ho znají z akčního pokračování Old Guard: Nesmrtelní 2. Vánoční romance tak nejsou cizí ani jednomu z hlavní dvojice.
Ostatní obsazení Netflix zatím neprozradil. Scénář napsal Eric Champnella.
Kdy vyjde Return to You na Netflixu?
Natáčet se bude zhruba měsíc a půl, hlavně v Torontu, a poslední klapka by měla padnout 10. listopadu. What’s on Netflix proto tipuje premiéru na druhou polovinu roku 2027, klidně jako součást podzimní nebo sváteční nabídky. Vzhledem k tomu, kolik vánočních romancí už Lohan s Netflixem natočila, by nás sváteční premiéra vůbec nepřekvapila.
Oficiální datum premiéry filmu Return to You Netflix zatím neoznámil. Kapesníky si tedy klidně nechte v šuplíku, podle všeho se budou hodit až příští rok. Zdroje: Netflix, Deadline, The Hollywood Reporter, What’s on Netflix, ABC News