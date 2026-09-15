Připravte se na nejlepší: Nova Cinema vytáhne šílenou českou komediální pecku, která vás zvedne ze židle

Představte si horké letní dny, nekonečné řádky vinné révy a klid moravských vinic. Právě tam se odehrává příběh plný napětí, humoru a tekoucího alkoholu. Mladý vinař se pokouší proniknout do tajů výroby vzácného slámového vína, když jeho poklidný svět naruší příchod nespoutaného přítele. A s ním přichází i chladnokrevný nájemný zabiják vyslaný mocným pražským protivníkem.
Zní to jako dokonalý recept na letní komedii? Natáčení tohoto snímku přitom bylo všechno, jen ne poklidná dovolená.
Když se pod vinnou révou skrývá bolest
Projekt vznikal pod taktovkou neobvykle kosmopolitního týmu. Ruský režisér, rakouský kameraman, řecký tvůrce. Všichni se sešli na jižní Moravě s jasným cílem: vytvořit pokračování, které předčí originál. Režisér však před první klapkou varoval: "Herci a štáb se nejspíše těší na letní prázdniny na slunné jižní Moravě. Mohu vám slíbit, že se pletou."
Jeho slova se ukázala jako prorocká. Miroslav Táborský si při běhu po metr vysoké zídce přivodil těžký úraz – zídka se pod ním sesypala a on utrpěl přetržení vazů v koleni. Po pouhém týdnu v nemocnici se s obrovským sebezapřením vrátil zpět na plac. Takové odhodlání se nevidí každý den.
Mluvíme o filmu 2Bobule z roku 2009, který režíroval Vlad Lanné. V hlavních rolích se představili Kryštof Hádek jako mladý vinař Honza, Tereza Ramba (tehdy ještě Voříšková) a Lukáš Langmajer jako nezkrotný kamarád Jirka. Snímek měl premiéru 22. října 2009 a letos slaví 16 let.
Když pokračování porazí originál v tržbách
První díl Bobule vydělal v kinech 31,2 milionu korun při návštěvnosti 360 tisíc diváků. Pokračování 2Bobule dokázalo navzdory výrazně horším kritikám vytěžit 37,8 milionu korun a přilákat přes 392 tisíc diváků. Hodnocení na ČSFD sice propadlo na 53 procent, ale masivní marketingová kampaň a popularita prvního dílu udělaly své.
Diváci ocenili uvolněnou atmosféru a sympatické herecké výkony. A také autentičnost moravských sklípků.
Tisíc litrů vína a jubilejní stá role legendy
Aby byla atmosféra moravských sklípků stoprocentně autentická, štáb se rozhodl pro netradiční přístup. Během natáčení se na place zkonzumovalo 1000 litrů vína. Pro ty, kteří dávali přednost něčemu ostřejšímu, bylo připraveno 30 litrů whiskey a 3 litry tuzemského rumu. Tato tekutá podpora nepochybně přispěla k uvolněné náladě, která z plátna sálá.
Natáčení bylo výjimečné také pro Lubomíra Lipského st., který se vrátil ve své roli dědečka. Ve svých 86 letech tímto snímkem oslavil neuvěřitelný milník – jednalo se o jeho jubilejní 100. filmovou roli. Vedle něj se ve filmu objevily další hvězdy: Václav Postránecký, Jiří Krampol, Jana Švandová, Jiří Korn či Jana Pidrmanová.
Chyby, které vás rozesmějí
Ani takto úspěšnému snímku se nevyhnuly drobné chyby. Hned v úvodních titulcích je legendární herec Jan Skopeček uveden jako Jiří Skopeček.
Další úsměvný moment: hlavní hrdinové zaparkují auto na náměstí v Mikulově, zabouchnou se ve sklepě v Brně a druhý den k autu utíkají pěšky. V reálném světě by tato ranní procházka znamenala trasu dlouhou 60 kilometrů. Nezapomenutelný ranní výlet.
Pozorné oko odhalí také chybu v kontinuitě. Pronásledovatelé proběhnou hořící pánví a skočí do bazénu. V následujícím záběru však přicházejí ke svému šéfovi zcela suší, čistí a bez jakýchkoli stop po ohoření či vodě.
Tyto drobné detaily však filmu nic neubírají na jeho letním kouzlu. 2Bobule vysílá stanice Nova Cinema HD ve středu 16. září 2026 v 18:00 hodin. Repríza následuje v pátek 18. září 2026 ve 13:45 hodin. Dáte si ke sledování sklenku moravského vína, nebo zůstanete u čaje?
Zdroje článku: novinky.cz, csfd.cz, denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá