Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Připravili jste komín a kotel na topnou sezónu? Je to zákonná povinnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po létě je tu podzim a s ním i nezbytná kontrola kotle nebo obecněji řečeno spalinových cest. Připravit kotel a komín na další topnou sezónu je důležité z hlediska vaší vlastní bezpečnosti, zároveň je polehčující okolností pro pojišťovnu při nehodě.
starý typ komínu na střeše

starý typ komínu na střeše

Zdroj: Bigstockphoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:32

Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
Muflon na talíři? Když víte, jak na něj, odmění se skvělou chutí
Muflon na talíři? Když víte, jak na něj, odmění se skvělou chutí
Velká dýňová galerie: Inspirujte se, jak si doma vytvořit krásné a útulné podzimní "dýňobraní"
Velká dýňová galerie: Inspirujte se, jak si doma vytvořit krásné a útulné podzimní "dýňobraní"

Dýně k podzimu patří, jednoznačně. Jejich využití v interiéru ale nemusí končit u dlabání. Máme vícero...

Cuketová mouka: Bez lepku, skvělá na zahuštění, ale i pečení. Tady je recept, jak na ni!
Cuketová mouka: Bez lepku, skvělá na zahuštění, ale i pečení. Tady je recept, jak na ni!

Máte doma přebytek cuket a nevíte, co s nimi? Připravte si spolu s námi cuketovou mouku! Cukety tak snadno...

5 základních francouzských omáček: Pilíře, na kterých stojí světová gastronomie. Znáte je všechny?
5 základních francouzských omáček: Pilíře, na kterých stojí světová gastronomie. Znáte je všechny?

O některých základních omáčkách už jste určitě slyšeli. Minimálně o bešamelu. Poznejte s námi i ty ostatní...

„Jedna chyba majitele bytu zmařila jeho pokus o pojistný podvod,“ vypráví likvidátor pojišťovny
„Jedna chyba majitele bytu zmařila jeho pokus o pojistný podvod,“ vypráví likvidátor pojišťovny

Nahlášená pojistná událost nevypadala nijak podezřele. V bytě skutečně unikala voda a poškodila část...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.