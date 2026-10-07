Připravili jste komín a kotel na topnou sezónu? Je to zákonná povinnost

A koneckonců to nařizuje i zákon. Podívejme se společně, proč je to tak důležité a co je třeba pro kotel a spalinové cesty udělat, abyste mohli být v klidu. Mimochodem – nejlepší je takovou kontrolu nechat udělat už po konci topné sezóny, abyste nemuseli s příchodem chladnějších podzimních dnů honem řešit, kde na to seženete odborníka.
Pokud totiž sami odborníky nejste, musíte si je zavolat. Po celé kontrole od profesionála dostanete potvrzení (nebo revizní zprávu) o tom, že prohlídka opravdu proběhla, došlo k nějakým krokům a váš kotel i vaše spalinová cesta je v pořádku.
I když existuje mnoho návodů, jak vyčistit komín svépomocí, raději tuto činnost svěřte do rukou odborníkům.
Co byste měli udělat pro svůj komín
Komín zajišťuje odchod škodlivých plynů a tzv. tuhých zbytků, které vznikají po spalování tuhého paliva v kotli. Lidově řečeno jde o saze. Protrpěná zkušenost praví, že saze jsou tak lehké, že stačí mírné zavíření vzduchu a jsou všude. Proto je potřeba mít dobře zajištěný komín, na jehož konci dochází k podtlaku. Díky němu se saze dostanou z vašeho domu a zpátky proudí jen čistý vzduch.
Během spalování a odvodu sazí ven se stává, že saze ulpívají na stěnách komína a zvětšující se nánosy můžou časem představovat pořádný problém. Může například dojít k jejich vznícení nebo úniku uhlíku do domácnosti. Když se škodlivé látky usazují na stěnách komína a zmenšuje se tím prostor pro odchod nově vzniklých látek, může to nakonec poškodit i kotel.
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Jak často komín čistit
Proto je třeba komín pravidelně čistit. Intervaly se liší u kotlů na tuhá paliva a na plyn, dalším důležitým faktorem je stáří komína nebo třeba kvalita paliva – čím je nekvalitnější, tím víc odpadních látek vzniká a tím rychleji se komín zanáší. Ideální je komín čistit jednou za rok.
I kotel byste před nadcházející topnou sezonou měli nechat zkontrolovat.
Vždycky si zavolejte odborníka
Na některých věcech není radno šetřit a tohle je zrovna jedna z nich. Ačkoli se na internetu dají najít návody, jak vyčistit komín svépomocí, nejspolehlivější cestou je ta, která vede přes profesionála. Nejenže se lépe postará o kondici vašeho komína, ale navíc vám ještě vystaví doklad o tom, že jste péči skutečně nezanedbali. Takový doklad vám může usnadnit případné řešení nehody s pojišťovnou.
I kotel si zasluhuje pozornost
Pravidelná kontrola kotle je další věc, kterou byste neměli podceňovat. Ze zákona je povinná jednou za rok, tedy u plynových kotlů. U kotlů na tuhá paliva ji stačí provést jednou za tři roky. Bezpečí je důvod číslo jedna, proč se kotli věnovat, jsou ale i další – například to, že neudržovaný kotel může zvýšit náklady na vytápění. Zanedbaná péče mu dokonce může i zkrátit životnost.
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I při kontrole kotle musí dojít k čištění – v tomto případě jde o čištění teplosměnné plochy, na níž se usazují nečistoty vznikající při spalování. Zásadní je taky prověřit těsnost spojů odvodu spalin, aby nedocházelo k jejich úniku, a zkontrolovat, případně upravit spalovací poměry v kotli.
I tady je na místě, aby se kotli věnoval odborník. Laik si ho jednak sám tak úplně nezkontroluje, případně nevyčistí a neservisuje, jednak by mu chybělo potvrzení, které je, stejně jako u komínu, důležité pro případné řešení nehody s pojišťovnou.
Staráte se o kotel a komín hned po topné sezóně, nebo to necháváte na poslední chvíli? Důležité je, abyste obojí opravdu nechali prohlédnout a taky zařídili nápravu případných nedostatků. Ušetříte si tím spoustu problémů.
Zdroje:
- https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/revize-a-kontrola-kominu-kdy-je-potreba-a-kolik-vas-bude-stat-174082
- https://www.usetreno.cz/clanky/revize-kominu/
- https://www.eon.cz/radce/blog/jak-casto-ma-probihat-kontrola-plynovych-kotlu/
- https://www.opop.cz/jak-casto-cistit-komin-kdy-zajistit-revizi-vse-co-potrebujete-vedet