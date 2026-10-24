Připoutejte se, prosím: Představitel kapitána Oveura scénář odmítal s tím, že je to odpad a padla skutečná facka

Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova Připoutejte se, prosím!, FOTO: © Paramount Pictures, distr. TV Nova
V bláznivé komedii Připoutejte se, prosím! z roku 1980 navrhla herečka při natáčení hysterické scény drobnou obměnu. Její nápad tvůrci přijali, ale od Leslieho Nielsena nakonec omylem schytala naprosto skutečnou facku. Bývalý letec zachraňuje otrávenou posádku
Během běžného letu z Los Angeles do Chicaga postihne většinu cestujících i řídící posádku nečekaná a velmi silná žaludeční nevolnost. Blížící se leteckou katastrofu musí odvrátit bývalý námořní pilot Ted Striker, kterého hraje Robert Hays. Přestože s řízením letadla má dřívější zkušenosti, situaci komplikují jeho dlouhodobé psychické problémy. V extrémním tlaku tak zaskočený muž reaguje na hrozící pád zcela nepředvídatelným způsobem.
Představitel hlavní role Robert Hays neměl s pilotováním problém ani ve skutečnosti, protože už v roce 1974 získal oficiální pilotní průkaz. O postavu se mimochodem ucházel i známý moderátor David Letterman, který ale na zkouškách působil velmi nesvůj a otevřeně se radoval, když nabídku nakonec nedostal. Hays navíc tvůrcům pronajal svůj vlastní automobil značky Mustang a za dva natáčecí dny si naúčtoval celkem sedmdesát dolarů.
Znechucený herec a hvězda basketbalu
O režii se dělila trojice Jim Abrahams, David Zucker a Jerry Zucker. Odborová organizace režisérů sice původně odmítala uznat společný kredit tří lidí, ale Abrahams si kvůli tomu úředně změnil jméno na „Abrahams a Zuckerové“, čímž odpor organizace zlomil. Filmaři úmyslně obsazovali herce známé z vážných dramat. Peter Graves, představitel kapitána Oveura, ovšem scénář zpočátku odmítal s tím, že jde o nechutný odpad. Zvláště mu vadily narážky spojené s mladým chlapcem v kokpitu. Roli vzal až po nátlaku rodiny, která text považovala za mimořádně vtipný. Lloyd Bridges zase vůbec nerozuměl svým dialogům a smysl celého filmu mu musel vysvětlit až herecký kolega Robert Stack.
Do role druhého pilota filmaři zvažovali hráče baseballu Petea Rose, ten se ale naplno věnoval sportovní sezóně. Roli proto dostala basketbalová hvězda Kareem Abdul-Jabbar. Za účinkování dostal nabídku třiceti tisíc dolarů, ale vyžádal si o pět tisíc víc, protože si prý nutně potřeboval koupit orientální koberec. Během scény, kdy ho chlapec kritizuje za jeho sportovní výkony, po něm Abdul-Jabbar vyjel natolik prudce, že dětský herec Rossie Harris nemusel svůj vyděšený výraz vůbec hrát.
Skutečná facka a bavorský dialekt
Slavná scéna, ve které se personál snaží uklidnit hysterickou cestující, vznikla přímo na place. Její představitelka Lee Bryant navrhla, aby se do záběru zapojili i další pasažéři a vytvořili frontu čekající na to, aby ji mohli také uhodit. Režiséři lidem rozdali boxovací rukavice nebo montážní klíč. Facka od Leslieho Nielsena ovšem nebyla domluvená a herec kolegyni neúmyslně uhodil doopravdy. Pro Nielsena mimochodem role doktora znamenala vůbec první komediální výstup kariéry, protože nabídku před ním odmítli herci Vincent Price i Christopher Lee.
Jazyk dvou černošských pasažérů si herci Al White a Norman Alexander Gibbs kompletně vymysleli, protože režiséři pouličnímu slangu nerozuměli. Němečtí distributoři při dabingu tuto pasáž přemluvili do silného bavorského dialektu, což u publika vyvolávalo obrovský smích. Změnou prošly i repliky dispečera Johnnyho. Herec Stephen Stucker většinu svých textů improvizoval a v jednom záběru původně doporučoval přivést bývalou první dámu Mamie Eisenhower. Protože ale prezidentova manželka několik měsíců po natáčení zemřela, tvůrci jméno z úcty k rodině předabovali.
Zastaralé počítače a drzá zpráva pro FBI
Sál letové kontroly filmaři vybavili monitory a přístroji, které pocházely ze skutečného systému IBM z roku 1954. Američané obrovský komplex sestrojili pro obranu Spojených států před sovětskými bombardéry a původní sestava vážila přes šest tisíc tun. Vyřazené součástky posloužily filmařům jako levná dekorace, která měla v době natáčení působit futuristickým dojmem. Stejné komponenty už předtím figurovaly ve snímku Skleněné peklo nebo v seriálu The Time Tunnel.
Režiséři si po dokončení snímku neodpustili drobný žert a na úplný konec protipirátského varování v závěrečných titulcích přidali drzou poznámku „Tak vidíte.“ Kancelář federálního úřadu FBI se jim kvůli tomu vzápětí ozvala a žádala stažení a úpravu všech kopií. Film už ale obíhal velká kina a stahování pásů nepřipadalo v úvahu.
Komedii odvysílá stanice Nova Cinema v sobotu 24. října od 18:05.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).