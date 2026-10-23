Připojení k hotelové Wi-Fi může vyprázdnit váš účet. Falešná síť s podobným názvem vám vezme platební údaje i SMS kódy

Mobilní data si dnes pořídí prakticky kdokoli, a přesto spousta lidí na cestách vyhledává bezplatné připojení. Hotel, kavárna, restaurace, nádraží nebo letiště patří k místům, kde se k cizí síti připojuje nejvíc lidí. Redakce Mobify upozorňuje, že právě takové podniky představují vážné bezpečnostní riziko, a to zdaleka nejen ony. Wi-Fi přitom podle stejného zdroje používat lze, když člověk ví, jak se chránit.
Proč nestačí vybrat si síť se správným názvem podniku
Útočníci mají dvě cesty. Buď napadnou Wi-Fi přímo v daném podniku, nebo vedle ní spustí vlastní síť s velmi podobným názvem. Proti té druhé pomůže pozorné čtení seznamu sítí. U první varianty ale ani pečlivost nestačí, protože host se připojuje ke skutečné síti hotelu nebo kavárny, která je jen napadená.
Jakmile se zařízení připojí, mohou z něj útočníci získat údaje o platební kartě. Kdo má potvrzování plateb nastavené přes SMS, přichází i o tuto pojistku: zloději umí zachytit také kódy, které banka do zpráv posílá. Na napadené síti tak nestačí ani druhý krok, na který se lidé při placení spoléhají.
Podezřele malá platba na výpisu může být test vaší karty
Co útočníci s ukradenými údaji udělají, se liší, upozorňuje britský deník theSun. Někteří provádějí drobné platby, které majitele účtu nemusejí vůbec zarazit. Může jít jen o zkoušku, jestli karta opravdu funguje.
Častěji ale podle stejného zdroje dochází k úplnému vyluxování účtu. Výše škody pak záleží jen na tom, kolik na něm kdo měl. U někoho jde o pár tisíc korun, u jiného o statisíce a veškeré úspory. Kolik lidí takto o peníze přichází, zdroj neuvádí.
Prázdný běžný účet útočníci nevyberou ani s údaji o kartě
První obrana nesouvisí s Wi-Fi vůbec. Redaktor Mobify ji používá několik let, od chvíle, kdy někdo zjevně získal jeho platební údaje z internetového prohlížeče, přestože se pochybným webům vyhýbá. Tehdy o nic nepřišel, protože na běžném účtu žádné peníze neměl.
Každou příchozí platbu si totiž převádí na spořicí účet. K tomu banky platební kartu běžně nevydávají, karta patří jen k běžnému účtu. Kdo zná její údaje, dostane se tak jen k tomu, co na běžném účtu zrovna leží. Slovo „běžně“ přitom znamená, že výjimky existují, a vyplatí se u vlastní banky ověřit, ke kterému účtu je karta vedená.
Trik má i svou cenu. Funguje jen tehdy, když peníze přesouváte pokaždé, jakmile nějaké dorazí, a před nákupem je zase vracíte zpátky. Kdo to jednou zanedbá, má na běžném účtu přesně tu částku, kterou si útočník může vzít.
Šifrovaný tunel přes VPN, nebo vlastní data pro celou partu
Druhá obrana má zabránit tomu, aby k úniku vůbec došlo. VPN podle bezpečnostní firmy McAfee vytvoří virtuální privátní síť, tedy šifrované spojení s veřejnou Wi-Fi, a skryje vaši IP adresu. Mobify k tomu dodává, že útočníci pak počítač nedokážou vysledovat, ani když sedí metr od vás.
Ještě jednodušší je k veřejné síti se nepřipojovat. Redaktor Mobify to nedělá zhruba dvanáct let. Venku mu stačila mobilní data, a co bylo náročnější na připojení, vyřizoval doma přes vlastní router.
Na dovolené zakazuje veřejnou Wi-Fi celé skupině, zvlášť v restauracích a podobných podnicích. Místo toho všem sdílí hotspot ze svého telefonu. V Česku má neomezená data, v zahraničí 51 GB. Ani polovinu tohoto objemu podle svých slov parta nikdy nevyčerpala.