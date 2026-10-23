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Připečený rošt z trouby vydrhne obyčejná syrová brambora. Pomůže jí hrubá sůl a čtvrthodina namáčení v horké vodě

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Na mastný rošt i ušmudlané sklo trouby stačí to, co najdete ve spíži. Jedna čtenářka tutéž surovinu navíc používá na rezavé nůžky a šrouby.
Připečený rošt z trouby vydrhne obyčejná syrová brambora. Pomůže jí hrubá sůl a čtvrthodina namáčení v horké vodě

Připečený rošt z trouby vydrhne obyčejná syrová brambora. Pomůže jí hrubá sůl a čtvrthodina namáčení v horké vodě

Zdroj: Foto: Benson Kua from Toronto, Canada - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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