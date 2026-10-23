Připečený rošt z trouby vydrhne obyčejná syrová brambora. Pomůže jí hrubá sůl a čtvrthodina namáčení v horké vodě

Celá metoda stojí na tom, co brambora obsahuje. Kromě škrobu je v ní kyselina šťavelová, která podle návodu ve spojení s abrazivním prostředkem rozkládá nečistoty a rozpouští mastnotu. Tím abrazivem je kuchyňská sůl. Vlhká a zrnitá dužina pak při tření funguje jako přírodní drhnutí, které má odstranit i odolné skvrny a povrch přitom nepoškrábat.
Proč má rošt nejdřív strávit čtvrthodinu v horké lázni
Postup, který doporučuje web The Kitchn, začíná ještě před bramborou. Rošt patří do horké vody s několika kapkami saponátu. Když se nevejde do dřezu ani do velkého umyvadla, poslouží vana.
Ve vodě má zůstat nejméně čtvrthodinu, lépe dvacet minut. Za tu dobu nečistoty změknou a drhnutí pak jde podstatně snáz. Namáčení je jediný krok celého postupu, u kterého návod uvádí konkrétní čas, a vynechat ho by znamenalo pustit se do suché, připečené vrstvy.
Zatímco rošt odmáčí, rozkrojte velkou bramboru na poloviny. Řeznou plochu podle webu The Cleaning Collective hustě posypte hrubou solí. Zrnka se smísí s bramborovým škrobem a vznikne drsná vrstva, kterou budete rošt drhnout.
Krouživé pohyby, přisypávání soli a alobal na nejhorší místa
Solí obalenou polovinou brambory přejíždějte po roštu krouživými pohyby. Škrob a sůl mají mastnotu, špínu i připečené zbytky narušovat prakticky okamžitě, takže netřeba velký tlak. Kde je nánosu nejvíc, zdržte se déle, a jakmile se sůl z brambory otře, přisypte novou.
Nejslabším místem návodu je právě drhnutí. Neuvádí, kolik soli na jednu bramboru počítat, jak dlouho drhnout ani kdy sáhnout po druhé polovině. Tvrzení, že sůl působí jako abrazivum, a přesto nepoškrábe ani nejjemnější povrch, zůstává bez jakéhokoli doložení.
Na úplně nejhorší skvrny doporučuje redakce Chalupáři-Zahrádkáři zmačkaný alobal místo drátěnky s tím, že povrch nepoškrábe. Nakonec rošt opláchněte, a pokud ještě není čistý, celé kolo zopakujte.
Sklo dvířek vyleští syrová brambora a suchý hadřík
Podle stejného návodu se brambora hodí i na sklo ve dvířkách trouby. Stačí ho jí potřít, opláchnout a vyleštit do sucha hadříkem. Výsledkem má být sklo bez šmouh a s leskem.
Práci si můžete usnadnit tím, že sklo z dvířek vyjmete. Jak na to, ukazuje na YouTube video s názvem „Vychytávka 11: odnímatelné sklo u trouby“.
Čtenářka z České Třebové drhne bramborou i rezavé šrouby
Jitka K. z České Třebové bere syrovou bramboru na rez. Rezavou skvrnu bramborou tře tak dlouho, až se pustí a zmizí. Potom místo pečlivě osuší, aby se rez nevytvořila znovu.
Sůl ani namáčení přitom nezmiňuje. Podle jejích slov to funguje na nádobí, nůžky, šrouby a vlastně na cokoli, na co si člověk vzpomene.