Připálenou pánev nemusíte vyhazovat. Několik domácích fíglů jí vrátí původní vzhled

Většina lidí reaguje na připáleninu stejně: popadne drátěnku a začne drhnout. Jenže právě tohle bývá ta nejméně efektivní a zároveň nejrizikovější cesta. Výrobci nádobí se shodují na jednom principu: těžkou práci má odvést čas, teplo a vhodný prostředek. Mechanické dočištění přichází až na konec, a to jemné.
Nejdřív namočit, pak teprve čistit
Zní to banálně, ale právě tenhle krok lidé nejčastěji přeskakují. Připálenou pánev stačí zalít horkou vodou s trochou saponátu a nechat stát minimálně třicet minut, u tvrdšího nánosu klidně přes noc. Připálenina za tu dobu změkne natolik, že ji většinou stačí setřít měkkou houbičkou.
Když je nános silnější, pomůže krátký var. Na dno pánve nalijte asi centimetr vody, přidejte lžíci jedlé sody nebo pár kapek octa a nechte dvě až tři minuty probublat na sporáku. Pak odstavte a nechte asi půl hodiny vychladnout. Zbytky by měly jít dolů bez boje.
Právě kombinace tepla a chemického působení je to, co nahrazuje hrubou sílu. Žádný z ověřených návodů nepočítá s tím, že pánev zůstane čistá úplně bez dotyku, ale rozdíl mezi jemným setřením a zuřivým drhnoucím maratónem je zásadní.
Co funguje na nerez a smalt, a co na teflon rozhodně ne
Tady se láme chleba. Nerezová pánev je odolná a snese poměrně razantní zásah:
Jedlá soda – pasta ze sody a vody nanesená na mokrý povrch, krouživé dočištění měkkou houbičkou. Deglazování – zalití horkou vodou nebo octem přímo na rozpálenou pánev, které uvolní připečené zbytky. Hliníková fólie – zmačkaná kulička alobalu poslouží jako nouzový jemný abraziv na nerez. V české drogerii stojí pár korun. Bar Keepers Friend (BKF) – specializovaný čistič na bázi kyseliny šťavelové. Nanáší se na mokrou houbičku, nesmí působit déle než minutu a musí se důkladně opláchnout. V Česku ho seženete přes Allegro nebo specializované e-shopy, v běžné drogerii ho ale nečekejte.
U
smaltu platí podobná pravidla jako u nerezu, jen bez drátěnky a ocelové vlny. Rakouský výrobce Riess doporučuje namočit, krátce provařit s jarem a dočistit měkkým kartáčem. Hrany a odkryté okraje je důležité po umytí pečlivě osušit.
Teflon a nepřilnavé povrchy vyžadují úplně jiný přístup. Alobal, BKF ani tvrdé abrazivo sem nepatří. Tefal ve svých návodech doporučuje noční namočení v horké vodě se saponátem, případně jemnou pastu ze sody a vody, a nic víc. Jakýkoli agresivnější zásah riskuje poškození nepřilnavé vrstvy, po kterém pánev začne lepit víc než před čištěním. Virální hacky pod lupou: co má oporu a co ne
Internet je plný „zázračných“ triků. Některé fungují, jiné mají slabší oporu, než by se z nadšených videí zdálo.
Soda s octem – klasika, která skutečně pomáhá, ale ne tak, jak si většina lidí myslí. Při smíchání vzniká oxid uhličitý, voda a octan sodný. Efektní pěnění uvolní nános, ale po vyšumění směs přestává pracovat. Podle American Chemical Society jde o krátkodobou reakci, takže klíčové je načasování: nechat pěnit přímo na připálenině a pak rychle dočistit.
Ubrousky do sušičky – tip, který koluje anglosaským internetem. Princip je logický: kationtová změkčovadla v ubrousku snižují přilnavost usazenin. Jenže výrobce je určuje do sušičky, ne na nádobí. Pokud to zkusíte, zalijte ubrousek horkou vodou v pánvi a nechte hodinu působit, ale pak pánev důkladně umyjte saponátem.
Rebarbora – chemicky dává smysl, protože obsahuje kyselinu šťavelovou, tedy tutéž látku, na které staví BKF. Historicky právě pozorování, že hrnec po vaření rebarbory zůstal čistší, vedlo ke vzniku tohoto přípravku. Ale jako „běžný domácí prostředek“ to pokulhává. Rebarbora je sezónní záležitost, dostupná zhruba od jara do začátku léta, a těžko ji budete mít po ruce, když v listopadu připálíte guláš.
Kostkový cukr jako abraziv se objevuje v některých tipech, ale silný primární zdroj ani doporučení výrobců nádobí se nám nepodařilo dohledat. Spíš lidový tip než spolehlivě ověřená metoda. Největší chyba: ignorovat materiál pánve
Volba čisticího prostředku bývá až druhý problém. Ten první, a závažnější, je, že lidé nerozlišují, z čeho je jejich pánev vyrobená. Rychlý přehled:
Povrch Bezpečné prostředky Zakázané prostředky Nerez Soda, ocet, BKF, alobal, deglazování — Smalt Namáčení, krátký var, měkký kartáč Drátěnka, ocelová vlna Teflon / non-stick Horká voda + saponát, jemná sodová pasta BKF, alobal, tvrdé abrazivo, kyselé čističe Litina Soda, hrubá sůl, krátký var Dlouhé namáčení, saponát (u zapravené litiny)
U litiny je navíc po každém čištění nutné obnovit ochrannou olejovou vrstvu. Jinak příští vaření skončí ještě horší připáleninou.
Připálená pánev není důvod k panice ani k nákupu drahé chemie. Stačí horká voda, trocha sody a hlavně se podívat, z čeho ta pánev vlastně je. Třicet minut namáčení ušetří víc než deset minut zuřivého drhnutí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková