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Připálená pánev může být opět dokonale čistá. Odolné nečistoty odstraní rychlý postup bez namáhavého drhnutí

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Každý, kdo někdy ručně myl nádobí, ví, jak obtížné je vyčistit mastné usazeniny z hrnců nebo pánví. A že to opravdu není lehké. Známe však účinný způsob, jak na to – a bez námahy.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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