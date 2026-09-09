Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Princ Harry prozradil, jaké má plány v Británii a lidé zuří. „Je to urážka skutečných rodičů, kteří se starají o děti"

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vévoda ze Sussexu se označil za „tátu na plný úvazek“. Část veřejnosti to považuje za výsměch rodičům, kteří si chůvu ani soukromou školu dovolit nemohou.
Princ Harry

Princ Harry

Zdroj: Uživatel Surtsicna / Creative Commons / CC BY
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Doma vládne malá Alex, ne slavný moderátor. Mareš ukázal video z víkendu a pobavil Basikovou, Nerudovou i Maxovou
Doma vládne malá Alex, ne slavný moderátor. Mareš ukázal video z víkendu a pobavil Basikovou, Nerudovou i Maxovou
„Jaké máte IQ? Jste nemocná, lečte se." Babiš vybuchl na Fridrichovou kvůli jediné otázce na Agrofert
„Jaké máte IQ? Jste nemocná, lečte se." Babiš vybuchl na Fridrichovou kvůli jediné otázce na Agrofert

Premiér místo odpovědi na dotaz o chystaném zákonu o zemědělské půdě zaútočil na novinářku osobně. Otázka,...

Tento týden v Ulici: Evžen objeví v šuplíku Blančinu pomůcku, Lumír zase řeší, kdo mu upíjí slivovici
Tento týden v Ulici: Evžen objeví v šuplíku Blančinu pomůcku, Lumír zase řeší, kdo mu upíjí slivovici

Intimní pomůcka v šuplíku, kradená slivovice a firma na hraně krachu. Ulice v nových dílech míchá pikantní...

Za první vystoupení dostal stokorunu, cigarety kupoval na dluh. Zdeněk Izer oslavil 60 a do televize se už nechce vracet
Za první vystoupení dostal stokorunu, cigarety kupoval na dluh. Zdeněk Izer oslavil 60 a do televize se už nechce vracet

7. září 2026 oslavil Zdeněk Izer šedesátiny. Z muže, který za první profesionální štaci inkasoval sto korun...

Zrádci: Třetí řada ještě nezačala a režisér Krug už propálil budoucnost čtvrté. Běžní lidé radost mít nebudou
Zrádci: Třetí řada ještě nezačala a režisér Krug už propálil budoucnost čtvrté. Běžní lidé radost mít nebudou

Režisér Markus Krug v rozhovoru pro Yess TV přiznal, že čtvrtá řada Zrádců má být celebritní. Kdo čekal...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.