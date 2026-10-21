Princ Harry prolomil mlčení a přiznal, co se děje za zdmi královské rodiny. Jeho slova o otci a bratrovi překvapila

Britský princ Harry se znovu vyjádřil k napjatým vztahům s nejbližšími příbuznými, které se výrazně zhoršily po jeho odchodu z královské rodiny v roce 2020. Dvaačtyřicetiletý vévoda ze Sussexu během rozhovoru přiznal, že ho komplikované vztahy s otcem i starším bratrem stále zasahují. Přestože v minulosti veřejně kritizoval poměry v monarchii a otevřeně popisoval rodinné neshody, nyní dává najevo zájem o usmíření. Připustil ovšem, že ne každý musí mít stejnou vůli spory urovnat. Podle Harryho mohou některé události zanechat následky, které přetrvávají i po mnoha letech. Sám však nechce, aby minulost nadále určovala budoucnost jeho rodiny.
Přiznal bolestivé vztahy s otcem a bratrem
Harry dostal během rozhovoru přímou otázku, zda ho mrzí současný vztah s králem Karlem III. a následníkem trůnu Williamem. Odpověděl, že samozřejmě ano, protože rodinné konflikty považuje za bolestivou zkušenost, se kterou se dokáže ztotožnit mnoho lidí. Připomněl, že podobné problémy se netýkají pouze britské monarchie, ale také běžných rodin, v nichž se sourozenci nebo rodiče s dětmi přestanou stýkat. Naznačil přitom, že některé strany nemusejí mít o obnovení vztahů zájem, zatímco on sám si smíření přeje. Jeho zástupce následně upřesnil, že tato poznámka nebyla míněna jako přímá kritika členů královské rodiny. Harry zároveň zdůraznil, že vzájemný respekt považuje za nezbytnou podmínku případného zlepšení vztahů.
Návrat do Británie souvisí také s dětmi
Významnou změnou v Harryho životě se stal návrat do Velké Británie, kam se s Meghan a jejich dětmi přestěhoval po šesti letech strávených ve Spojených státech. Princ vysvětlil, že jedním z důvodů bylo přání umožnit sedmiletému Archiemu a pětileté Lilibet poznat prostředí, v němž sám vyrůstal. Důležitou roli sehrála také možnost vzdělávání v britské škole a navázání bližších vztahů s příbuznými a přáteli. Podle Harryho se děti v novém prostředí rychle zabydlely a školní docházku si užívají. Přiznal rovněž, že samotné rozhodnutí o stěhování nevznikalo během dlouhých měsíců příprav, ale konečná změna přišla poměrně rychle. Návrat nicméně automaticky neznamená, že se manželé znovu ujmou oficiálních povinností v monarchii.
Staré spory rozdělily královskou rodinu
Vztahy mezi Harrym a jeho příbuznými se začaly výrazně zhoršovat poté, co se v roce 2020 společně s Meghan vzdal role aktivního člena královské rodiny. Manželé se následně usadili v Kalifornii a opakovaně kritizovali způsob, jakým s nimi bylo v Británii zacházeno. Další napětí vyvolal televizní rozhovor s Oprah Winfreyovou v roce 2021, v němž zazněla závažná obvinění týkající se poměrů uvnitř monarchie. Konflikt následně prohloubily dokumentární pořad o životě manželů a Harryho autobiografie Náhradník, vydaná v roce 2023. Princ v knize popsal také osobní střety s Williamem a další dosud neveřejné rodinné události. Právě tato veřejná vystoupení výrazně zkomplikovala možnost obnovit důvěru mezi jednotlivými členy rodiny.
Nemoc krále a vzpomínky na Dianu
Další citlivou okolností zůstává zdravotní stav krále Karla III., který v roce 2024 oznámil onkologické onemocnění. Harry se v novém rozhovoru zmínil o otcově zdraví a uvedl, že se králův stav zlepšuje. Podstatnou část rozhovoru věnoval také své matce, princezně Dianě, která zemřela v roce 1997 při automobilové nehodě v Paříži. Harrymu tehdy bylo pouhých dvanáct let a podle jeho nynějších slov se s následky této ztráty vyrovnává dodnes. Přiznal, že v mládí často potlačoval vlastní smutek a nedokázal rozpoznat, jak výrazně se promítá do jeho chování. Dnes se proto snaží přistupovat k výchově svých dětí jinak a otevřeněji mluvit o emocích, které jeho generace často skrývala.
Usmíření zatím zůstává nejisté
Harryho vyjádření přichází v době, kdy se společně s Meghan znovu objevuje na veřejnosti ve Velké Británii. Dne 15. října manželé navštívili Nottingham, kde podpořili několik dobročinných projektů zaměřených na mladé lidi a místní komunity. Šlo o jejich první společné veřejné vystoupení tohoto druhu po návratu ze Spojených států. Harry však neoznámil žádnou konkrétní dohodu s Williamem ani potvrzené datum jejich případného setkání. Stejně tak zatím není jasné, zda jeho nejnovější slova povedou k zásadní změně vztahů s královským palácem. Přesto je patrné, že princ nyní veřejně upřednostňuje snahu o usmíření před pokračováním sporů, které britskou monarchii provázejí už šestým rokem.
Použité zdroje: gq.com , reuters.com , itv.com