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Princ Harry prolomil mlčení a přiznal, co se děje za zdmi královské rodiny. Jeho slova o otci a bratrovi překvapila

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Britský princ Harry po letech rodinných sporů otevřeně promluvil o svém vztahu s králem Karlem III. a princem Williamem. V rozhovoru, který zveřejnil v úterý 20. října americký magazín GQ, přiznal, že ho rozpad rodinných vztahů stále trápí. Zároveň vysvětlil, proč se s manželkou Meghan a jejich dvěma dětmi rozhodl vrátit do Velké Británie. Jeho nejnovější vyjádření naznačuje výraznou změnu postoje, přesto zůstává otázkou, zda se dlouholetý konflikt podaří skutečně překonat.
Princ Harry prolomil mlčení a přiznal, co se děje za zdmi královské rodiny. Jeho slova o otci a bratrovi překvapila

Princ Harry prolomil mlčení a přiznal, co se děje za zdmi královské rodiny. Jeho slova o otci a bratrovi překvapila

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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