Princ Harry mění taktiku! Do Británie se začne pravidelně vracet. Má k tomu pádný důvod

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Princ Harry (41) mění přístup ke své rodné zemi. Vévoda ze Sussexu se chce po letech napjatých vztahů s královskou rodinou vracet do Spojeného království mnohem častěji.
Podle informací britského webu Express by měl přilétat každé dva až tři měsíce. Do Velké Británie se znovu vrátí v září, přičemž zde stráví příbližně týden. Co za jeho rozhodnutím stojí? Princ Harry mění svůj postoj k Británii
Vztahy prince Harryho a britské královské rodiny patří v posledních letech k nejkontroverznějším tématům kolem monarchie. Po odchodu Harryho a jeho manželky Meghan Markle z pozice pracujících členů královské rodiny a jejich přestěhování do Spojených států následovala série veřejných výroků, které vztahy s Harryho nejbližšími výrazně poznamenaly.
Nyní se však zdá, že chce princ Harry vztahy se svou rodnou zemí a britskou královskou rodinu výrazně zlepšit. Podle informací webu Express si plánuje v následujících měsících vytvořit pravidelnější režim svých cest mezi Spojenými státy a Velkou Británií. Do své rodné země by se měl vracet přibližně každé dva až tři měsíce.
Další cesta má přijít už v září
Na další návštěvu přitom Britové nebudou čekat dlouho. Harry má znovu přiletět už v září a ve Spojeném království strávit přibližně týden. Tentokrát se má soustředit především na své charitativní aktivity. Jednou z jeho priorit mají být organizace, s nimiž v minulosti dlouhodobě spolupracoval. Významnou roli v jeho plánech hrají rovněž Invictus Games, projekt určený zraněným a nemocným vojákům a válečným veteránům, který Harry založil.
Vztahy s králem se mají zlepšovat
Harryho nová strategie má navazovat na jeho nedávná setkání s králem Karlem III. Právě obnovení osobních kontaktů pro něj má být jednou z priorit. Namísto veřejného řešení rodinných sporů se chce zaměřit na pravidelné návštěvy a postupné budování vztahů. Dosavadní průběh cest měl Harrymu ukázat, že takový model může fungovat. Snaží se tak vytvořit stabilnější systém, díky němuž by mohl v Británii pracovat a zároveň zůstat v kontaktu se svými příbuznými.
Otazník visí nad Meghan
Zatím však není jasné, zda se při dalších cestách k Harrymu připojí také jeho manželka Meghan Markle a jejich dvě děti. Pobyty celé rodiny v Británii v minulosti komplikovalo zajištění bezpečnosti. Harry o vyšší úroveň policejní ochrany dlouhodobě usiloval a otázka bezpečnosti se stala jedním z hlavních důvodů, proč Meghan s dětmi do Británie cestovala jen výjimečně. Naposledy celá rodina navštívila Spojené království letos v červenci.
Zdroj: Aplausin.cz/Express.com