Princ Harry a Meghan Markle mají v Británii jasno: Touží po publicitě a vrací se před kamery

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Princ Harry (41) a Meghan Markle (45) se znovu usadili ve Spojeném království. Jejich návrat však podle britských médií rozhodně nebyl náhodný. Zatímco princ Harry má připravovat televizní projekt o své zesnulé matce princezně Dianě, Meghan zvažuje návrat před kamery. Ve hře má být role v seriálu Gentlemeni.
Harry a Meghan jsoou zpět v Británii
Po letech strávených ve Spojených státech se princ Harry s Meghan Markle vrátili do Velké Británie. Za jejich rozhodnutím má stát hned několik důvodů. V Harryho případě hraje zásadní roli především jeho rodina. Vedle snahy trávit více času v blízkosti otce, krále Karla III., který se léčí s rakovinou, se pustil do televizního projektu o své matce, princezně Dianě.
Harry pracuje na odkazu Diany
Podrobnosti o projektu
zveřejnil britský novinář Richard Kay. Harrymu má příprava snímku zabrat značné množství času a princ už údajně začal oslovovat rodinné známé a další lidi, kteří jeho matku osobně znali. V rámci příprav navštívil Althorp, rodové sídlo Spencerů a místo posledního odpočinku princezny Diany.
Harry tak má znovu navazovat užší kontakt s příbuznými z matčiny strany. Jeho počínání ale údajně není po chuti princi Williamovi. Vztahy mezi bratry jsou už několik let velmi chladné a William nelibě nese, že se Harry tématu Diany věnuje samostatně. Bratři přitom v minulosti dokázali na podobném projektu spolupracovat. Společně se podíleli na dokumentu Diana, naše matka: Její život a odkaz. Od té doby se jejich vztahy dramaticky zhoršily.
Meghan zpátky před kamerou
Objevily se také informace, podle kterých Meghan Markle jedná o účinkování v seriálu Gentlemani. Pro Meghan by přitom šlo o významný návrat k profesi, které se věnovala ještě před vstupem do britské královské rodiny. Největší popularitu získala díky seriálu Kravaťáci, v němž ztvárnila Rachel Zane. Po sňatku s princem Harrym však svou hereckou kariéru prakticky opustila.
Natáčelo se nedaleko jejich domova
I když není jasné, jakou postavu by případně Meghan ztvárnila, zajímavá je však geografická souvislost. Značná část seriálu se natáčela v lokalitách nedaleko oblasti, kde se Harry s Meghan a dětmi po návratu do Spojeného království usadili. Pokud by se spekulace o Meghanině roli potvrdily, návrat Sussexů do Británie by tak mohl znamenat novou životní kapitolu pro oba. Harry by se věnoval rodinným vztahům a odkazu princezny Diany, zatímco Meghan by se po letech mohla znovu výrazněji vrátit k herectví.
Zdroj: Aplausin.cz/PageSix.com/BBC.com