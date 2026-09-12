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Princ Harry a Meghan Markle mají v Británii jasno: Touží po publicitě a vrací se před kamery

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Princ Harry (41) a Meghan Markle (45) se znovu usadili ve Spojeném království. Jejich návrat však podle britských médií rozhodně nebyl náhodný. Zatímco princ Harry má připravovat televizní projekt o své zesnulé matce princezně Dianě, Meghan zvažuje návrat před kamery. Ve hře má být role v seriálu Gentlemeni.
Princ Harry a Meghan Markle se přestěhovali zpět do Británie

Princ Harry a Meghan Markle se přestěhovali zpět do Británie

Zdroj: gettyimages.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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