Princ Harry a Meghan mají na letošní Vánoce jiné představy než královská rodina: Svátky chtějí strávit po svém

Harry a Meghan prozradili své vánoční plány, svátky by letos měli strávit v Británii. Jedna zásadní věc se tím ale zřejmě neposune.
U Sussexových se podobné zprávy dostávají do povědomí rychle, jak jsme už dávno v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali. Není to tak dlouho, co trávili Vánoce v Kalifornii, ale jelikož se přestěhovali do Británie, bude to letos pravděpodobně jinak. Nicméně to neznamená, že by se chystali na oslavy se zbytkem Harryho rodiny.
Změna proti podzimu je výrazná
Princ Harry a Meghan Markle mají dle USA Today strávit svátky ve svém britském zázemí v Cotswolds. Připojit se k nim má také Meghanina maminka Doria Raglandová. Pokud tento plán opravdu platí, budou to první Vánoce, které Meghan, Harry, Archie a Lilibet stráví v Británii od roku 2018. Tehdy byli Sussexovi ještě součástí užšího královského kruhu, se vším, co k tomu patřilo. Letos má jít dle dostupných informací o soukromé svátky, bez pobytu v Sandringhamu a bez společného programu s králem Karlem III.
V debatách se kolikrát tyto dvě věci hází do jednoho pytle. To, že jsou v Británii, ale samo o sobě ještě neznamená rodinné usmíření. Přestože mají být o Vánocích v zemi, kde Harry vyrůstal a kde aktuálně pobývají, signály o účasti na královských oslavách chybí. V tom je celá situace výmluvná. Británie pro ně očividně neztratila na významu, ať už kvůli Harryho minulosti, dětem nebo symbolice místa. Rodinné vztahy jsou ale pořád někde jinde. Ne v bodě, kdy by se dalo mluvit o návratu mezi ostatní členy rodu.
Princ Harry otevřeně o usmíření s královskou rodinou: Část vztahů prý zůstává zlomená
Jak to bylo v minulých letech
Naposledy byli Sussexovi na Vánoce s královskou rodinou v roce 2018. O rok později už to bylo jinak. V roce 2019 totiž Sandringham vynechali a svátky trávili mimo tradiční královský okruh. Pak následoval přesun do Severní Ameriky a později do Kalifornie, kde si postupně vytvořili nové rodinné zázemí. Letošek se od předchozích let liší tedy tím, že by v Británii na Vánoce společně zůstali.
Vánoce britské královské rodiny mají své pevné tradice a odehrávají se především na panství Sandringham v hrabství Norfolk. Rodina se tam tradičně sjíždí už před Štědrým dnem. Právě 24. prosince si její členové po odpoledním čaji rozdávají dárky, což je zvyk převzatý z německé vánoční tradice. Na Boží hod vánoční pak společně míří na dopolední bohoslužbu v kostele svaté Máří Magdalény. Před vstupem obvykle pozdraví lidi, kteří na ně čekají, a fotografové tak mají příležitost zachytit, kdo se letošního setkání zúčastnil.
Po návratu na panství následuje slavnostní oběd a odpoledne také tradiční vánoční projev panovníka, který sledují miliony lidí. Tato pravidelná setkání a veřejné fotografie vytvářejí obraz rodinné soudržnosti, z něhož Harry a Meghan už několik let vypadávají. Jakmile se tedy objeví zpráva, že budou znovu trávit svátky v Británii, okamžitě to svádí k úvahám o změnách v rodinných poměrech. Blízkost na mapě ale ještě neznamená blízkost v rodině.
Letošní Vánoce tak pro Sussexovy mohou mít symbolickou váhu, ale přelom z nich zatím vidět není. Budou blíž koruně než v minulých letech, jen ne u jejího hlavního rodinného rituálu. Pokud se plán nezmění, čekají je spíš tiché soukromé svátky s dětmi a Dorií Raglandovou. Harry a Meghan tak mohou Vánoce strávit v Británii. Do starých pořádků se ale zatím nevrací.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Harry a Meghan prozradili, jaké mají plány na vánoční svátky: Chtějí zůstat ve Velké Británii byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.